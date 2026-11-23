Los Dallas Cowboys protagonizaron la actuación ofensiva más contundente del domingo al superar 51-30 a Tennessee, Carolina venció 35-33 a Baltimore en el encuentro más emocionante y Buffalo, Detroit, Kansas City y Denver reforzaron su posición entre los principales contendientes de la temporada. La jornada también dejó el primer pase de touchdown de Fernando Mendoza y una sorpresiva victoria de los Jets.

Dallas encontró la mejor versión de Dak Prescott para destrozar a los Titans. El quarterback completó 19 pases consecutivos durante el encuentro y terminó con 325 yardas y cuatro touchdowns. Tennessee intentó mantenerse cerca con 248 yardas y dos anotaciones de Cam Ward, pero su defensiva permitió al menos 40 puntos por tercer partido consecutivo. Los Cowboys mejoraron a 5-6 con el triunfo por 51-30.

TE PUEDE INTERESAR: Seattle apaga a Mahomes, termina con el invicto de Kansas City y domina el Sunday Night Football

El partido más cerrado se disputó en Carolina, donde los Panthers remontaron una desventaja inicial de 12 puntos y sobrevivieron a siete cambios de ventaja para derrotar 35-33 a Baltimore. Ryan Fitzgerald conectó un gol de campo de 37 yardas con 1:44 por jugar y Tyrel Dodson aseguró el resultado con una intercepción. Bryce Young lanzó para 254 yardas y dos touchdowns, mientras Chuba Hubbard acumuló 120 yardas terrestres y dos anotaciones.

Buffalo controló a Miami y se impuso 26-9 para colocar su récord en 9-1. Josh Allen superó las 300 yardas por aire y encontró a DJ Moore en la zona de anotación, aunque también sufrió dos intercepciones. Los Dolphins apenas produjeron nueve puntos y cayeron a 1-9, mientras los Bills conservaron el mejor registro de la AFC.

Chicago extendió su racha a cinco victorias consecutivas con un triunfo por 21-13 sobre New Orleans. La defensiva de los Bears produjo dos entregas de balón, seis capturas y un safety. Jeffery Simmons consiguió tres de esos sacks y Chicago transformó ambos intercambios en touchdowns para construir una ventaja que los Saints nunca pudieron borrar.

Detroit también llegó a seis triunfos consecutivos después de vencer 31-21 a Tampa Bay. Los Buccaneers se acercaron a tres puntos antes del último cuarto, pero Jahmyr Gibbs anotó dos veces en el periodo final. El corredor terminó con 98 yardas terrestres, mientras Jared Goff lanzó para 279 yardas y dos touchdowns. Baker Mayfield jugó pese a una lesión en el pie y consiguió dos pases de anotación, pero Tampa Bay cayó a 3-7.

Kansas City no tuvo dificultades para derrotar 34-7 a Arizona. Patrick Mahomes lanzó para 324 yardas y tres touchdowns antes de descansar durante el último cuarto, mientras Travis Kelce atrapó dos pases de anotación. Los Cardinals, obligados a utilizar a su cuarto quarterback titular en cuatro semanas, solamente generaron 205 yardas totales con Josh Johnson al frente de la ofensiva.

Philadelphia resistió la reacción de Pittsburgh y consiguió una victoria por 19-16. Los Eagles construyeron una ventaja de 13-0 y dependieron de cuatro goles de campo de Jake Elliott, incluido uno de 55 yardas en el último cuarto. Los Steelers se acercaron con un touchdown tardío, pero Philadelphia consumió el tiempo restante para asegurar apenas su tercer triunfo de la campaña.

Los Jets terminaron una racha de cinco derrotas al vencer 27-24 a Los Angeles Chargers. Geno Smith completó 17 de 21 pases para 176 yardas y tres touchdowns, dos de ellos para Sterling Shepard. New York anotó en sus primeras cinco posesiones y resistió la reacción de Justin Herbert, quien encontró dos veces en las diagonales a Ladd McConkey. Braelon Allen consiguió el primero y diez decisivo que permitió agotar el reloj.

New York Giants frenó la remontada de Jacksonville y se impuso 23-18. Los locales llegaron al descanso con una ventaja de 20-6 gracias a su defensiva, que interceptó temprano a Trevor Lawrence. Los Jaguars anotaron 12 puntos durante el último cuarto y tuvieron la oportunidad de darle la vuelta, pero los Giants protegieron la diferencia y le propinaron a Jacksonville su tercera derrota de la temporada.

Denver cerró la actividad vespertina con un triunfo por 38-24 sobre Las Vegas. Jonah Coleman encabezó la ofensiva con 111 yardas y tres touchdowns terrestres. Fernando Mendoza, primera selección global del último Draft, lanzó los primeros dos pases de anotación de su carrera y el primero fue una conexión de 68 yardas con Ashton Jeanty. Su intento de remontada terminó cuando Ja’Quan McMillian interceptó uno de sus pases y lo devolvió 35 yardas hasta la zona de anotación.

Resultados del domingo:

Buffalo Bills 26-9 Miami Dolphins

Carolina Panthers 35-33 Baltimore Ravens

Chicago Bears 21-13 New Orleans Saints

Dallas Cowboys 51-30 Tennessee Titans

Detroit Lions 31-21 Tampa Bay Buccaneers

Kansas City Chiefs 34-7 Arizona Cardinals

Philadelphia Eagles 19-16 Pittsburgh Steelers

New York Jets 27-24 Los Angeles Chargers

New York Giants 23-18 Jacksonville Jaguars

Denver Broncos 38-24 Las Vegas Raiders