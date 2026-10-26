Seattle apaga a Mahomes, termina con el invicto de Kansas City y domina el Sunday Night Football

Seattle Seahawks terminó con el invicto de Kansas City Chiefs mediante una contundente victoria de 20-3 en el Sunday Night Football. La defensiva local mantuvo a Patrick Mahomes fuera de la zona de anotación, Jaxon Smith-Njigba superó las 150 yardas por recepción y Emanuel Wilson sentenció el encuentro con un touchdown en el último cuarto.

Kansas City llegó a Lumen Field con marca de 5-0 y una ofensiva que había recuperado su capacidad para controlar los partidos. Sin embargo, Seattle impuso el ritmo desde el inicio, consumió el reloj con series largas y redujo al mínimo las oportunidades de Mahomes.

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El primer cuarto terminó sin puntos. Los Seahawks rompieron el empate mediante una serie de 15 jugadas que concluyó con un gol de campo de 25 yardas de Jason Myers. Kansas City buscó responder, pero la presión de Nick Emmanwori obligó a Mahomes a lanzar fuera de balance y Ty Okada interceptó el pase.

Seattle transformó el error en siete puntos. Sam Darnold encontró a Smith-Njigba en una recepción de touchdown de 28 yardas para colocar el 10-0. El receptor se convirtió en el principal problema para la secundaria de los Chiefs y cerró el partido con nueve atrapadas para 150 yardas y una anotación.

Los Seahawks tuvieron la oportunidad de ampliar su ventaja antes del descanso, pero Darnold lanzó una intercepción dentro de la zona de anotación. Nohl Williams tomó el balón y lo devolvió 64 yardas, aunque Kansas City desperdició la posición de campo cuando Harrison Butker quedó corto en su intento de gol de campo. Los Chiefs se marcharon al vestidor sin puntos.

Seattle abrió la segunda mitad con otra posesión prolongada. La defensa de Kansas City evitó el touchdown, pero Myers convirtió un gol de campo de 35 yardas para aumentar la diferencia a 13-0. Mahomes finalmente colocó a su equipo en el marcador con una serie de 13 jugadas que terminó con un intento de 50 yardas de Butker.

Ese gol de campo fue toda la producción de los Chiefs. Mahomes trató de mantener con vida a su equipo en el último cuarto, pero la ofensiva volvió a detenerse antes de entrar en la zona roja. Seattle recuperó el balón y consumió casi cinco minutos con nueve jugadas antes de que Emanuel Wilson escapara 21 yardas para el touchdown que estableció el 20-3.

La última posesión de Kansas City resumió su noche. Mahomes lanzó tres pases incompletos consecutivos y tampoco encontró receptor en cuarta oportunidad. Los Seahawks recuperaron el balón y agotaron el tiempo restante para completar una de sus actuaciones más dominantes de la temporada.

Darnold terminó con 257 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Aunque cometió un error costoso antes del descanso, administró el partido y encontró constantemente a Smith-Njigba. Wilson aportó 82 yardas y una anotación en 20 acarreos.

Mahomes completó 19 de 33 envíos para solamente 165 yardas, sin touchdowns y con una intercepción. Kansas City nunca ingresó a la zona roja y Kenneth Walker III tuvo un regreso complicado a Seattle: el antiguo jugador y MVP del Super Bowl de los Seahawks quedó limitado a 36 yardas en 14 acarreos.

La defensiva de Seattle no necesitó acumular capturas para desactivar a los Chiefs. Cerró las rutas profundas, evitó las jugadas explosivas y obligó a Mahomes a sostener series que nunca encontraron continuidad. Kansas City solamente convirtió tres oportunidades en tercer down y no consiguió responder cuando el marcador comenzó a separarse.

Seattle cortó una racha de dos derrotas y mejoró su registro a 4-3, un resultado que lo mantiene dentro de la pelea en la NFC Oeste. Los Chiefs cayeron a 5-1 y sufrieron su primera derrota de la temporada en una noche en la que su ofensiva nunca encontró respuestas.