De los campos a los Olímpicos: la NFL traza el futuro del futbol americano
La NFL se aproxima a una de las etapas de mayor transformación en su historia. Durante una conferencia con medios previa al inicio de la temporada 2026, directivos de la NFL expusieron los principales proyectos y desafíos de la liga para los próximos años. La liga defendió su postura sobre el pasto sintético, explicó lo que aprendió de FIFA, detalló su proyecto para el flag football, habló sobre el futuro de sus derechos de televisión y confirmó una expansión internacional sin precedentes. Los temas forman parte de una estrategia que busca ampliar el alcance del futbol americano antes de que termine la década.
El primer punto de tensión apareció con las superficies. Varios jugadores aprovecharon la atención que recibió el Mundial para solicitar que la NFL utilice más campos de pasto natural. Sin embargo, la liga no anunció un cambio generalizado y defendió el trabajo que realiza para mejorar tanto los terrenos naturales como los sintéticos.
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Jeff Miller, vicepresidente ejecutivo de la NFL, aseguró que los datos de las últimas tres temporadas no muestran diferencias entre las tasas de lesiones sobre ambos tipos de superficie, ni en categorías específicas ni en el registro general. Esta representa la postura oficial de la liga dentro de una discusión que todavía mantiene diferencias entre directivos y jugadores.
La NFL y la Asociación de Jugadores cuentan con un comité conjunto que estudia las condiciones de los campos. La liga ahora puede medir aspectos como la tracción, la restitución de energía y otros elementos que antes no formaban parte de sus evaluaciones. Los nuevos campos que se incorporen a la NFL deberán cumplir esos estándares para la temporada 2028.
La experiencia de FIFA también influyó en este proceso. Ambas organizaciones compartieron herramientas, información y especialistas, pero la NFL advirtió que un campo diseñado para futbol no necesariamente soporta las exigencias del futbol americano. Miller recordó que la superficie utilizada durante el primer partido de la liga en Brasil perdió calidad ante el peso, la velocidad, los cortes y los cambios de dirección de los jugadores.
La conclusión de la NFL es que colocar pasto natural no garantiza por sí solo un campo adecuado. Algunos estadios cerrados necesitan luces artificiales para conservarlo y aun así podrían tener dificultades para soportar un partido completo. La liga considera que sus terrenos requieren características específicas para responder a las fuerzas que producen sus atletas.
Fuera de las superficies, el flag football ocupa un lugar central en la estrategia internacional. La conferencia confirmó que las selecciones varonil y femenil de Canadá, la varonil de Italia y la femenil de México consiguieron su clasificación para Los Ángeles 2028. Estados Unidos ya tenía aseguradas sus dos plazas por su condición de anfitrión.
El torneo olímpico contará con seis selecciones varoniles y seis femeniles. El proceso continuará durante el próximo año con campeonatos continentales que enviarán equipos a la Olympic Qualifier Series. La primera etapa se celebrará en Montreal y la segunda tendrá como sede Orlando, con más boletos olímpicos en disputa.
La posible participación de jugadores de la NFL puede elevar todavía más el nivel. La liga comenzó a consultar el interés de sus atletas y más de 200, con posibilidades de representar a más de 25 países, expresaron su intención de competir en los Juegos Olímpicos. Las federaciones nacionales se encargarán de los procesos después de la temporada de la NFL.
El proyecto tampoco termina en Los Ángeles. La NFL trabaja junto con TMRW Sports en el lanzamiento de una liga profesional de flag football antes de los Juegos Olímpicos. Los responsables anticiparon que durante los próximos meses presentarán más noticias sobre sus avances. También realizan pruebas relacionadas con el formato de juego y las reglas.
Debajo de esa futura estructura profesional existe un crecimiento considerable. Los NFL Flag Championships reunieron a 350 equipos, 3,500 jugadores, 700 entrenadores y más de 100 oficiales en Indianápolis. La final femenil de preparatorias, transmitida por ABC, registró 1.1 millones de espectadores y se convirtió en el partido de NFL Flag más visto hasta ahora.
Cuarenta estados ofrecen flag football femenil en preparatorias y 24 ya lo reconocen oficialmente como deporte varsity. Siete obtuvieron ese reconocimiento durante el presente año. La NFL considera importante esa aprobación porque establece reglas de operación, certificaciones para entrenadores, financiamiento y estadísticas que pueden ayudar a las jugadoras a obtener becas universitarias.
En el nivel colegial existen cerca de 250 programas entre clubes y equipos varsity. Las estimaciones apuntan a más de 100 programas varsity durante la temporada 2026-27. La NCAA podría votar en enero de 2027 sobre la creación de un campeonato y, si sus tres divisiones aprueban la propuesta, el primer torneo nacional se celebraría en la primavera de 2028.
La transformación también alcanza a la televisión. La NFL no confirmó una renegociación anticipada de sus principales contratos y repitió que su postura no ha cambiado. La liga mantiene conversaciones constantes con sus socios y con otras compañías, además de evaluar las oportunidades que ofrece el mercado. Sus acuerdos cuentan con ventanas de salida después de 2029 y 2030.
La NFL tampoco confirmó si activó alguna disposición relacionada con el cambio de control de Paramount tras su operación con Skydance. Sus representantes señalaron que las condiciones de los contratos y las conversaciones con cada socio son confidenciales. Fox, por su parte, declaró que no pretende negociar antes de las ventanas establecidas, pero la liga evitó responder directamente a esa postura.
Aunque el 87% de los partidos estará principalmente disponible en televisión abierta, las plataformas digitales recibirán más encuentros. Por segundo año consecutivo, cada socio televisivo de la NFL también tendrá una plataforma digital en la cual ofrecerá sus partidos.
Netflix transmitirá cinco encuentros durante la temporada. Su calendario comenzará con el partido de la Semana 1 en Australia y terminará con un juego de la Semana 18. También contará con encuentros en la víspera de Thanksgiving y durante Navidad. La NFL aclaró que el partido previo a Thanksgiving será una ocasión especial y no el comienzo de una programación habitual los miércoles.
El próximo Super Bowl también marcará un cambio importante. Será el primero transmitido por ESPN y el primero bajo la plataforma de Disney en 20 años. La NFL espera que las distintas divisiones de la compañía amplíen la promoción y el alcance del evento.
La distribución en varias plataformas aumenta la preocupación por el costo. Cuando le preguntaron cuánto necesita pagar un aficionado para ver la temporada, la NFL no presentó una cifra total. Su respuesta se concentró en la posibilidad de acceder a buena parte de los encuentros mediante una antena de aproximadamente 20 dólares.
La liga también señaló que algunos servicios digitales cuestan entre 10 y 20 dólares mensuales y mencionó alternativas como NFL+. Su postura es que la variedad de opciones ofrece libertad al público, aunque la pregunta sobre el costo total para seguir todos los partidos quedó sin una respuesta concreta.
A esta discusión se suma el conflicto con Nielsen. La NFL considera que la empresa introdujo cambios metodológicos con demasiada rapidez y todavía no cuenta con suficiente información para evaluar todas sus consecuencias. Los primeros análisis de la liga indican un posible efecto negativo para las audiencias deportivas.
La medición de varias personas frente a una misma pantalla podría favorecer los números, pero la NFL cuestiona otros ajustes y calificó la decisión de Nielsen como un error. Para la liga, la precisión no solamente importa por la cifra total de espectadores, sino también por los datos demográficos que utiliza para entender a su público y trabajar con sus socios.
La última parte del proyecto se encuentra fuera de Estados Unidos. La NFL disputará nueve partidos internacionales durante la temporada, la cifra más alta de su historia. Regresará a mercados como Reino Unido, Alemania, Brasil y España, mientras que Australia y Francia recibirán un juego por primera vez.
México también recuperará su lugar después de varios años de ausencia. El partido se celebrará en el estadio remodelado de la Ciudad de México y ocupará la ventana de Sunday Night Football en la Semana 11. La NFL considera que su regreso representa una parte importante de la expansión internacional.
Japón aparece como otra posibilidad para el futuro, aunque la liga no confirmó un partido. Sus directivos reconocieron que el país posee una larga relación con el futbol americano y que existe interés en recibir un encuentro, pero todavía deben evaluar esa opción junto con las propuestas de otras ciudades.
La conferencia dejó claro que el futuro de la NFL no depende solamente de lo que ocurre dentro de Estados Unidos. Los nuevos estándares para los campos, el crecimiento del flag football, su llegada a los Juegos Olímpicos, los cambios en la distribución televisiva y el récord de partidos internacionales muestran las distintas rutas que la liga pretende desarrollar durante los próximos años.