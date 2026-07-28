¿Debe preocupar a AJ Brown su lento comienzo en el training camp con los Patriots?
FOXBOROUGH, Mass. — Mike Vrabel ya está presionando a A.J. Brown en la sala de video.
En la primera jugada de los ejercicios de 11 contra 11 durante la primera práctica del training camp de los Patriots, el quarterback Drake Maye dirigió inmediatamente su mirada hacia su nuevo objetivo principal. A pesar de que el estelar cornerback Christian Gonzalez cubría de cerca a Brown, Maye lanzó el balón hacia él de todos modos. El receptor alcanzó a tocar el pase con una mano, pero no pudo completar la recepción.
"En la primera reunión del equipo, [Vrabel] me reprendió por casi atrapar el balón; esperaba que hiciera esa jugada", dijo Brown sobre su coach, con quien jugó originalmente en los Titans entre 2019 y 2021. El momento le recordó sus días juntos en Tennessee.
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"Al principio, como novato, realmente no me gustaba mucho eso. Pero ahora sé que viene de un buen lugar y que él espera que haga esa jugada, y yo también".
New England pagó un precio elevado por Brown esta temporada baja, al enviar una selección de primera ronda de 2028 y una de quinta ronda de 2027 a los Eagles a cambio del receptor de 29 años. Tres veces seleccionado al Pro Bowl, campeón del Super Bowl LIX y un receptor de gran físico que ha superado las 1,000 yardas en seis ocasiones durante su carrera, se espera que Brown sea el WR1 de Maye, luego de que el quarterback viene de una temporada en la que llevó a los Patriots al Super Bowl y terminó como segundo en la votación para el MVP, solo por detrás de Matthew Stafford.
Sin embargo, después de dos prácticas de training camp y una sesión de walkthrough el lunes, Brown solo ha registrado una recepción durante los ejercicios competitivos.
"Con la ofensiva... estoy en un buen lugar", dijo Brown el lunes sobre su nivel de comodidad en la ofensiva del coordinador Josh McDaniels, aparentemente sin preocuparse por su falta de producción hasta ahora. "Quiero decir que estoy como al 90%. Realmente se trata de salir ahí y ejecutar, y de estar en la misma página con Drake todos los días". Después le preguntaron qué se necesita para construir esa química en el campo con un nuevo quarterback.
"Comunicación constante. Escuchar lo que él piensa, que él me escuche a mí y simplemente tratar de estar en la misma página", explicó Brown. "Puede que haya un ángulo aquí, que yo necesite ir más arriba, algo pequeño como eso. Los detalles son muy pequeños en esta liga y necesitas ejecutarlos".
Por qué el tranquilo inicio de Brown no debería preocupar a los Patriots
Brown no parece demasiado preocupado por su tranquilo inicio, y los Patriots tampoco deberían estarlo. El training camp se trata de construir una conexión, no de acumular estadísticas. Y si se suma el hecho de que el club contrató al agente libre Romeo Doubs esta temporada baja, a un roster que ya cuenta con los veteranos Mack Hollins, Kayshon Boutte y DeMario Douglas, New England tiene una sala de receptores bastante poblada, con muchos jugadores que buscan recibir el balón.
"Los muchachos están trabajando duro", dijo Brown sobre sus nuevos compañeros. "Puede que no tengamos los nombres más grandes, pero los muchachos están llenos de determinación y vienen a trabajar todos los días. Todos nos hacemos responsables unos a otros, y es divertido. Es un gran grupo".
También vale la pena señalar que la ofensiva de McDaniels históricamente se ha construido alrededor de aprovechar lo que la defensa le concede. Si bien receptores de élite como Randy Moss, Brandon Marshall y Davante Adams han tenido algunas de las mejores temporadas de sus carreras mientras jugaban en este sistema, el esquema está fundamentalmente construido para explotar los enfrentamientos favorables y, como Maye ha dicho en repetidas ocasiones, su trabajo es hacerle llegar el balón a quien esté libre.
Los Patriots regresarán al campo de entrenamiento el martes para lo que probablemente será una sesión de mayor ritmo, antes de tener el miércoles como día de descanso. La competencia continuará aumentando su intensidad más adelante en la semana, que será cuando la conexión Maye-Brown realmente será puesta a prueba.
Por ahora, es demasiado pronto para hacer sonar las alarmas. Un inicio tranquilo —en prácticas sin pads, hay que recordarlo— está muy lejos de ser una razón para que New England entre en pánico.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/07/2026, traducido al español para SI México.