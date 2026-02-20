¿Qué deben hacer los Packers y los equipos del Norte de la Nacional en el offseason?
Podrían darse algunos canjes importantes en la NFC North, con las cuatro franquicias contando con planteles lo suficientemente sólidos como para ganar esta competitiva división.
Los Lions necesitan ayuda defensiva para respaldar a Aidan Hutchinson, y podría haber un cazamariscales estelar disponible en Las Vegas.
Los Vikings requieren apoyo en la posición de quarterback tras lo mal que resultó la primera temporada de J.J. McCarthy como titular. Minnesota incluso podría encontrar competencia viable desde un rival divisional.
Green Bay necesita renovar a varios jugadores clave, mientras que los Bears deben encontrar maneras creativas de fortalecer su defensa.
Aquí, un movimiento que cada equipo de la NFC North debería considerar.
Chicago Bears: Canjear al WR DJ Moore
Existe flexibilidad para mover a DJ Moore y su pesado contrato con el fin de reforzar el costado defensivo, especialmente considerando que los Bears cuentan con un excedente de receptores.
Caleb Williams entrará a su tercera temporada y ya tiene un año de experiencia trabajando con el coach Ben Johnson, lo que reduce la necesidad de que el quarterback dependa de la presencia veterana de Moore en momentos críticos. Ambos conectaron en varias jugadas importantes en 2025, pero la relación cerró con un sabor amargo: Moore fue criticado por su falta de esfuerzo en la intercepción de Williams que derivó en la victoria en tiempo extra de los Los Angeles Rams en los playoffs.
Los Bears vieron una mejora notable del receptor Rome Odunze en su segunda campaña, mientras que el ala cerrada Colston Loveland mostró su alto potencial en el juego aéreo hacia el cierre de su año de novato. El equipo también cuenta con el ala cerrada Cole Kmet y el receptor Luther Burden III.
Si algún equipo está dispuesto a absorber los $23.4 millones garantizados que Moore tiene para el próximo año, los Bears no deberían dudar en tomar el alivio salarial y el posible capital de draft que recibirían a cambio. Chicago necesita más recursos en defensa, luego de que la unidad de Dennis Allen permitiera 361.8 yardas totales y 24.4 puntos por partido la temporada pasada.
Detroit Lions: Canjear por el edge rusher Maxx Crosby
Aidan Hutchinson ha necesitado un coprotagonista en el frente defensivo desde hace tiempo. Ha sido prácticamente un ejército de un solo hombre en una defensiva que ha terminado en la mitad baja de la liga en yardas y puntos permitidos durante las últimas dos temporadas.
Es ahora o nunca para el núcleo actual de los Detroit Lions, lo que debería convertirlos en compradores agresivos por los servicios de Maxx Crosby. Hay riesgos, claro, considerando el historial de lesiones de Crosby y su edad (cumple 29 años en agosto). Pero podría hacer por Hutchinson lo que Danielle Hunter hace por Will Anderson Jr. en Houston: formar un dúo capaz de cambiar partidos desde la presión al quarterback.
Crosby ha generado 69.5 capturas en siete temporadas con los Las Vegas Raiders, mientras que Hutchinson suma 43 sacks en cuatro campañas con Detroit.
Si los Lions logran generar presión constante con una potencial dupla Hutchinson–Crosby, muchas de las deficiencias en la parte profunda de la defensiva podrían quedar en segundo plano conforme avance la temporada. Tal vez Detroit tenga que enviar una selección de primera ronda a Las Vegas, pero ese pick dejará de importar si los Lions levantan el Super Bowl en Los Ángeles el próximo año.
Green Bay Packers: Renovar al LT Rasheed Walker
Sería sorpresivo que Rasheed Walker llegue al mercado abierto cuando inicie la agencia libre el próximo mes. Los equipos rara vez dejan ir a tackles de calidad, especialmente a uno de 26 años que protege el juego aéreo con la solidez que él ha mostrado.
A Green Bay Packers les tomó tiempo entender lo que realmente tenían en la selección de séptima ronda de 2022, pero Walker siguió progresando y capitalizando sus oportunidades, hasta convertirse en titular durante tres años después de haber jugado apenas un partido como novato. No se inmutó cuando el equipo reclutó a Jordan Morgan en primera ronda en 2024 y continuó demostrando que era la mejor opción para proteger el lado ciego de Jordan Love.
Si los Packers aseguran a Walker antes de la agencia libre, podrán enfocarse en otros agentes libres internos prioritarios, como Quay Walker y Romeo Doubs.
Minnesota Vikings: Firmar al QB Malik Willis
Hablando de los agentes libres de los Packers, podría ser complicado para Green Bay invertir fuerte en el suplente de Love, lo que abriría la puerta para que Malik Willis esté disponible al inicio de la agencia libre.
El coach Kevin O’Connell no puede entregarle nuevamente la titularidad a J.J. McCarthy a menos que la gane superando competencia real en el training camp. Willis, selección de tercera ronda en 2022, mostró una mejora notable en los partidos en los que participó la temporada pasada con Green Bay, y su determinación por aprovechar esta nueva oportunidad —tras lo mal que le fue en Tennessee— podría sacar lo mejor de McCarthy en una intensa batalla veraniega.
Fue una muestra pequeña, pero Willis completó el 85.7% de sus pases en cuatro partidos el año pasado. En contraste, McCarthy batalló al completar apenas el 57.6% de sus envíos en 10 aperturas.
Willis podría tener otras opciones e incluso un camino más sencillo hacia la titularidad, pero pocos equipos pueden ofrecerle un receptor del calibre de Justin Jefferson. Los Minnesota Vikings no tienen razones para comprometerse únicamente con el estatus de primera ronda de McCarthy, especialmente después de despedir al gerente general Kwesi Adofo-Mensah.
En Minnesota ya no hay margen para perder tiempo tras los desastrosos resultados en la posición de quarterback durante 2025.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 18/02/2026, traducido al español para SI México.