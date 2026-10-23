La defensa de los Packers funciona a toda máquina justo en el momento indicado

Veinte puntos. Para los Packers, esa cifra representa una declaración contundente durante las primeras seis semanas de la temporada.

Después de cuatro semanas, Green Bay tenía marca de 2-2 y lucía sin rumbo. Perdió ante los Vikings y el quarterback suplente Carson Wentz. Fue humillado ante una audiencia nacional en el partido del jueves por la noche por los Falcons, que hasta entonces no habían ganado, con una derrota de 34-10 en Lambeau Field. Sus dos victorias llegaron contra otro equipo que no conocía el triunfo, los Buccaneers, y en un apretado partido que se decidió en tiempo extra ante los Jets.

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Entonces llegó lo de la semana pasada: una victoria de 31-7 sobre los Bears. Siete noches después, con la oportunidad de reivindicarse en un escenario nacional, los Packers hicieron precisamente eso al aplastar a los Cowboys por 23-13 y mejorar su marca a 4-2 en una competitiva NFC North. ¿La última vez que un equipo liderado por Dak Prescott se quedó en 13 puntos o menos? La Semana 6 de la temporada 2024.

Aunque la ofensiva debería seguir mejorando con la reincorporación del corredor Josh Jacobs, quien fue retirado de la lista de exentos del comisionado antes de la Semana 7, la verdadera historia es la defensa.

Sin el estelar cazamariscales Micah Parsons y el linebacker Edgerrin Cooper, Green Bay ha respondido de maneras que parecían inimaginables después del primer mes de la temporada. Con Parsons cerca de regresar de una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida en diciembre pasado, los Packers deberían empezar a pensar en el techo de esta unidad, conscientes de que dos contundentes victorias ante equipos liderados por sus ofensivas no representan todavía su máximo potencial.

Contra los Cowboys, Green Bay interceptó dos pases de Dak Prescott y los limitó a 48 yardas terrestres, con un promedio de 3.2 yardas por acarreo. La presión fue constante durante todo el encuentro, como lo demuestran los siete golpes al quarterback. Los Packers limitaron a Dallas a convertir cinco de 13 oportunidades en tercera oportunidad y permitieron apenas cuatro visitas a la zona roja —incluida una cuando el partido ya estaba prácticamente decidido—, dos de las cuales terminaron sin puntos.

Evan Williams and the @Packers respond with an INT of their own!



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Cuando Parsons estuvo en el campo con Green Bay la temporada pasada, cumplió con las expectativas. El tres veces seleccionado al primer equipo All-Pro y ganador del premio al Jugador Defensivo del Año consiguió 12.5 capturas y 27 golpes al quarterback, ayudando a los Packers a comenzar con marca de 9-4-1 y a lucir como auténticos contendientes al Super Bowl. Sin él, Green Bay perdió sus últimos tres partidos antes de derrumbarse ante los Bears en la ronda de comodines de la NFC, con una derrota de 31-27.

En los seis partidos sin Parsons durante 2026, Green Bay ha logrado sobrevivir en la línea defensiva con 15 capturas. Ha recibido contribuciones de todos los integrantes de esa unidad, incluidas tres de Cooper antes de que sufriera una rotura del tendón de Aquiles. Además, los exseleccionados de primera ronda Lukas Van Ness y Devonte Wyatt acumulan 5.5 capturas combinadas, ayudando a colapsar la bolsa de protección de los quarterbacks rivales.

Quizá la mejor noticia para los aficionados de los Packers es que la ofensiva también está jugando bien y complementa las exhibiciones defensivas. Matthew Golden volvió a superar las 100 yardas, al continuar su trayectoria para convertirse en uno de los receptores jóvenes más dinámicos del futbol americano. El año pasado consiguió 361 yardas en 17 partidos. Esta temporada ya suma 503.

MATTHEW GOLDEN STAYS HOT



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Cuando Jacobs regrese y Green Bay pueda correr el balón, algo que no ha conseguido en toda la temporada —al llegar al domingo por la noche acumulaba apenas 302 yardas terrestres, la peor cifra de la liga—, el juego aéreo tendrá todavía más oportunidades. Aunque probablemente Jacobs necesite algunos partidos para recuperar su forma física, representará una mejora inmediata respecto a la combinación de MarShawn Lloyd y Pierre Strong Jr.

Por ahora, sin embargo, la ofensiva puede sobrellevar sus problemas en el juego terrestre. La defensa se ha encargado de todo y más, al limitar a las ofensivas clasificadas en los puestos siete y 11, respectivamente, a producciones modestas en cada una de las últimas dos semanas.

Pronto regresará Parsons, quien no solo incorporará nuevamente al que podría ser el mejor jugador defensivo del deporte, sino que también hará mejores a quienes lo rodean gracias a la atención que atraerá de los rivales.

Los Packers tuvieron un comienzo complicado durante sus primeros cuatro partidos, pero de pronto han encontrado su ritmo.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 19/10/2026, traducido al español para SI México.