Lambeau no perdona: los Packers frenan a Dallas 23-13 y suman tres triunfos al hilo

Los Green Bay Packers vencieron 23-13 a los Dallas Cowboys este domingo en el Sunday Night Football de la Semana 6, en el Lambeau Field. Con el resultado, Green Bay llegó a tres victorias seguidas y quedó con marca de 4-2, mientras que Dallas cayó a 2-4.

El partido se decidió en la primera mitad. Los Packers se fueron al descanso con ventaja de 17-0, y después la defensa no dejó que los Cowboys se acercaran.

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Jordan Love abrió el marcador con 4:46 por jugar en el primer cuarto. El quarterback encontró a Matthew Golden con un pase de 9 yardas para el 7-0. Love arrancó fuerte: completó seis de sus primeros ocho envíos para 109 yardas.

En el segundo cuarto, el pateador novato Trey Smack sumó un gol de campo de 25 yardas. A 25 segundos del medio tiempo, el propio Love entró a la zona de anotación con una carrera de una yarda para el 17-0.

Dallas reaccionó al regreso del descanso. Javonte Williams anotó con una carrera de una yarda en el tercer cuarto y Brandon Aubrey puso el extra para el 17-7. Ese fue el mejor momento de la ofensiva texana en toda la noche.

Smack respondió con dos goles de campo más, de 44 y 29 yardas, y estiró la ventaja a 23-7 con poco más de diez minutos por jugar. El pateador, elegido por Green Bay en la sexta ronda del Draft 2026 tras su paso por Florida, terminó perfecto con tres de tres.

Dak Prescott encontró a Ryan Flournoy con un pase de 6 yardas a 52 segundos del final para el 23-13. Dallas fue por la conversión de dos puntos con un envío para CeeDee Lamb, pero el balón quedó incompleto. La patada corta tampoco funcionó y Green Bay cerró el juego con la rodilla en el suelo.

Prescott completó 34 de 54 pases para 258 yardas, con un touchdown y dos intercepciones. La defensa de los Packers además frenó a Dallas en dos cuartas oportunidades.

Love terminó con 23 de 41 para 276 yardas, un touchdown por aire, otro por tierra y una intercepción. La defensa de Dallas lo capturó tres veces.

El juego terrestre no apareció. Green Bay corrió 26 veces para apenas 57 yardas y Dallas 15 veces para 48. Las banderas tampoco ayudaron: cada equipo cometió 11 castigos.

Dallas llegó con diez días de descanso tras la sorpresiva derrota ante unos Buccaneers que no habían ganado un solo partido. Ni el tiempo extra de preparación le alcanzó. Los Cowboys no le ganan a los Packers desde 2016, cuando Prescott era novato. El duelo también tuvo sabor especial para Rashan Gary, que enfrentó por primera vez a su exequipo con la camiseta de Dallas.

Los Packers visitarán a los Detroit Lions el domingo 25 de octubre. Los Cowboys cerrarán la Semana 7 en el Monday Night Football del 26 de octubre ante los Philadelphia Eagles.