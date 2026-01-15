La defensiva de los Texans no solo es dominante; podría ser legendaria
Es raro que una defensiva gane por sí sola un Super Bowl. Los Texans de 2025 podrían tener un equipo así.
Lo hemos visto algunas veces en este siglo. Hace una década, los Broncos de 2015 lo ganaron todo respaldados por DeMarcus Ware y Von Miller destrozando cerca de la línea, con la No Fly Zone patrullando detrás de ellos. Peyton Manning lanzó nueve touchdowns contra 17 intercepciones en esa temporada regular, y aun así Denver caminó hacia su tercer Trofeo Lombardi.
En 2000, los Ravens se abrieron paso a golpes hacia el título con una defensiva que permitió el mejor promedio de la liga con 10.3 puntos por partido. En cuatro juegos de postemporada, ese grupo concedió unos imposibles 16 puntos totales, incluyendo una blanqueada a los Giants en el Super Bowl XXXV (el único touchdown de New York llegó en un regreso de patada).
La noche del lunes, la defensiva de los Texans avisó al resto de la NFL que podría tratarse de un grupo histórico. Houston aplastó 30–6 a los Steelers como visitante en la ronda de comodines de la AFC, avanzando a la ronda divisional por tercera temporada consecutiva.
Pero la historia es la defensiva de Houston, un grupo que firmó una actuación para todos los tiempos. Ante Aaron Rodgers, en lo que pudo haber sido su último partido, los Texans limitaron a los Steelers a 175 yardas totales con 3.1 yardas por jugada. La defensiva anotó dos touchdowns propios: uno tras un strip-sack, con Sheldon Rankins recorriendo 33 yardas, y otro con un pick-six de 50 yardas de Calen Bullock. Rodgers fue capturado cuatro veces, con Will Anderson Jr. y Danielle Hunter explotando por los costados del bolsillo, combinándose para 1.5 capturas y cinco golpes al quarterback.
Rodgers terminó 17 de 33 para 146 yardas, con apenas 4.4 yardas por intento. Los Steelers corrieron para 63 yardas a 3.5 por acarreo. No convirtieron un solo tercer down en la primera mitad y cerraron la noche con 2 de 14.
Durante toda la temporada, la defensiva de Houston ha sido asfixiante en todos los frentes. En temporada regular, los Texans lideraron la liga en yardas permitidas con 277.2 y fueron segundos en puntos recibidos con 17.4 por partido. Esos números son aún más impresionantes si se considera que la defensiva de Houston enfrentó 186 series ofensivas, una cifra superada solo por cinco equipos. Además, Houston ocupó el primer lugar en EPA por jugada en contra (-0.18), EPA por pase (-0.26) y empató en el noveno puesto en EPA por carrera (-0.07).
En contraste, la ofensiva fue 19ª en EPA por jugada (-0.05) y 18ª en yardas por partido (327.0). Es una unidad con un solo Pro Bowler en Nico Collins, quien podría perderse el juego de la próxima semana tras sufrir una conmoción en la segunda mitad. C.J. Stroud terminó 18º en yardas aéreas por partido (217.2) entre los quarterbacks que hicieron al menos ocho aperturas.
El próximo fin de semana, los Texans tendrán descanso corto antes de visitar a los Patriots, sembrados número 2, en New England. Si Collins no puede jugar, no es descabellado pensar que la ofensiva de Houston esté compuesta por Stroud, dos novatos —el corredor Woody Marks y el receptor Jayden Higgins— y los veteranos Christian Kirk y Dalton Schultz. No exactamente The Greatest Show on Turf.
La mayoría de los equipos entrarían al estadio prácticamente muertos con ese grupo. Houston podría necesitar solo una o dos anotaciones para ganar. A juzgar por lo visto el lunes por la noche, la defensiva podría anotar lo suficiente para ganar por cuenta propia.
Si los Texans ganan el domingo, ya sea recibirían a los Bills en el juego de campeonato de la AFC o visitarían a los Broncos.
Si se trata del primer escenario, Houston tendría confianza, pues ya venció a Buffalo en un partido en el que Davis Mills fue el quarterback titular. En ese juego, Josh Allen fue capturado ocho veces y lanzó dos intercepciones en una victoria de 23–19. Si es el segundo, Bo Nix y su promedio de 6.4 yardas por intento no representan un enfrentamiento abrumador para la secundaria de Houston, liderada por el All-Pro del primer equipo Derek Stingley Jr., el estelar esquinero de segundo año Kamari Lassiter y un profundo dominante en Jalen Pitre.
A los Texans todavía les queda un largo camino. Aún tienen por delante un duro juego de visita ante los Patriots, que presentan muchos más problemas que los Steelers. Houston llegaba como favorito a Pittsburgh. Ahora es underdog de tres puntos ante New England y el aspirante al MVP, Drake Maye.
Es difícil ganar un partido —y mucho menos un Super Bowl— cuando un solo lado del balón debe cargar con un peso tan desbalanceado. Houston enfrenta exactamente ese reto.
Hasta ahora, la defensiva de los Texans ha enfrentado y superado todos los desafíos. ¿Qué es uno más?
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 12/01/2025, traducido al español para SI México.