Lo que dejó la Semana 1 de la pretemporada NFL: Shedeur Sanders, entre los quarterbacks novatos que brillaron
Shedeur Sanders tuvo un debut de pretemporada impresionante y ahora ha abierto un camino viable para ascender en la tabla de profundidad de mariscales de campo de los Browns.
Ojalá no sea una reacción exagerada, porque en la Semana 1 de la pretemporada de la NFL abundaron las opiniones “calientes” que provocaron más de un rodar de ojos. Simplemente no quería que mi primera observación en esta columna se interpretara como una falta de mérito hacia Sanders, quien ha generado más división que los debates sobre cuáles son las cuatro principales ciudades de Estados Unidos. (Por cierto, son Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Miami).
Te puede interesar: El mensaje de Tom Brady a Shedeur Sanders
Sanders aprovechó al máximo su oportunidad contra los Panthers, completando 14 de 23 pases para 138 yardas y dos touchdowns, lo que sin duda le ganará más atención del entrenador Kevin Stefanski. A menos que Cleveland realmente esté decidido a sepultarlo en la tabla de profundidad, como dicen los teóricos de la conspiración. ¡Esa sí que es una opinión “caliente”!
La sólida actuación de Sanders provocó un efecto dominó de reacciones exageradas. Algunos se apresuraron a decir que los Saints cometieron un error al seleccionar a Tyler Shough antes que a Sanders, después de que Shough lanzara una fea intercepción devuelta para touchdown en su debut de pretemporada contra los Chargers. Sin embargo, esos comentarios se desinflaron pocos minutos después, cuando Shough conectó un bombazo de 54 yardas para touchdown.
Aún es muy pronto para determinar cómo rendirán Sanders y Shough como novatos, algo que de por sí es difícil de predecir porque se encuentran en situaciones muy distintas. Lo mejor que puede hacer un jugador sin historial probado en esta época del año es aprovechar al máximo sus oportunidades. Sanders y Shough lo hicieron, y también Cam Ward y Jaxson Dart.
Evaluemos cómo les fue a algunos mariscales de campo novatos la semana pasada en nuestras conclusiones de la Semana 1 de la pretemporada.
Ser uno mismo podría llevar muy lejos a Shedeur Sanders
Quizá lo más impresionante de la actuación de Sanders en la pretemporada fue la confianza que mostró y lo mucho que disfrutó en el campo. Y, siendo sinceros, probablemente esa sea la mejor manera de verlo para evitar sobrerreaccionar o subestimar el debut de un jugador tan polarizante contra la defensa “vainilla” de Carolina, que el año pasado tuvo un rendimiento históricamente malo.
Que Sanders realizara varias veces su ya característica celebración del reloj en un partido de pretemporada podría haber sido visto como algo molesto o como la actitud de un jugador que no ha aprendido la lección tras caer en el draft. Sin embargo, Sanders simplemente estaba siendo él mismo y no pareció un jugador mentalmente derrotado por haber sido elegido en la quinta ronda después de esperar ser tomado en la primera. Para abundar en este punto, Sam Darnold comentó recientemente a Albert Breer, de Sports Illustrated, que no ser fiel a sí mismo fue en parte la razón por la que fracasó como mariscal titular de los Jets, después de que lo seleccionaran en el puesto N.º 3 del draft de 2018.
Así que, si jugar con descaro en un partido de exhibición en agosto es lo que ayuda a Sanders a rendir, entonces afrontó su debut a la perfección. Ahora ha trazado un camino para ascender en la tabla de profundidad, algo que no hace mucho parecía extremadamente difícil en Cleveland.
Sanders no se hizo ningún favor con sus multas por exceso de velocidad, y probablemente tenga algunos arrepentimientos sobre cómo se manejó en la etapa previa al draft. Aun así, el hijo de la leyenda Deion Sanders tiene la mentalidad correcta al dejar el pasado atrás, mantenerse competitivo y seguir siendo él mismo. Tuvo algo de suerte con Joe Flacco descansando y con Kenny Pickett y Dillon Gabriel ausentes por lesión. Sin embargo, Sanders aprovechó su oportunidad y demostró que pertenece a la NFL.
Aún no hay un veredicto definitivo sobre su potencial, pero es confiado, preciso, capaz de extender jugadas y, lo más importante, probablemente haya logrado que el cuerpo técnico de los Browns quiera verlo más. Así que, si comienzan la temporada con Flacco o Pickett, podrían terminar recurriendo a Sanders pronto si la campaña 2025 no arranca bien.
Jaxson Dart podría ser titular más pronto que tarde
Como la mayoría de los mariscales de campo novatos la semana pasada, Dart apresuró algunos lanzamientos, pero sus jugadas positivas contra los Bills entusiasmaron a muchos aficionados de los Giants, y con razón. Su agresivo pase de touchdown hacia la banda para Lil’Jordan Humphrey mostró su alto potencial, en un partido que terminó con 12 pases completos de 19 intentos para 154 yardas.
El entrenador de los Giants, Brian Daboll, es fan del estilo “pistolero” de Dart, y podría recurrir a él antes de lo previsto si el mariscal, pese a su inexperiencia, demuestra en los entrenamientos que puede cuidar el balón con esos hábitos agresivos. Daboll no tiene tiempo que perder después de lo mal que ha jugado el equipo en las últimas dos temporadas, y podría sacar rápidamente a Russell Wilson ante la primera señal de problemas.
Wilson ha lidiado con problemas de identidad en el campo en las últimas temporadas con Steelers y Broncos, alternando entre ser un pasador tímido y un mariscal propenso a las pérdidas de balón. Con una defensa muy sólida (de la que hablaremos más adelante), quizá no sea mala idea darle la titularidad a Dart, la selección N.º 25, después del primer mes de la temporada. Algo similar ocurrió el año pasado con los Patriots, que obligaron a Drake Maye a aprender desde la banca antes de lanzarlo a la acción a mitad de su año de novato.
Tyler Shough no se deja afectar por los errores
Los Saints quieren que Shough sea su mariscal titular. Aun así, probablemente estén evaluando si tiene la fortaleza mental para ser lanzado al ruedo y la capacidad de superar errores sobre la marcha, en medio de un año de transición y con una plantilla en constante cambio bajo un nuevo cuerpo técnico.
Tras lanzar un pase tardío que fue devuelto 43 yardas para touchdown, Shough aprovechó la protección que recibió en la bolsa de protección y lanzó un pase perfecto en carrera para que Mason Tipton anotara con una recepción de 54 yardas. Esa jugada seguramente ha quedado grabada en la mente del entrenador Kellen Moore, y no sería sorpresa que Shough reciba más repeticiones con el primer equipo que Spencer Rattler y Jake Haener esta semana. Shough (15 de 22 para 165 yardas) tuvo el mejor rendimiento de la Semana 1 de pretemporada entre los tres mariscales que compiten por el puesto en los Saints.
Muchos proyectan que los Saints obtendrán la primera selección global del draft de 2026, pero podrían ser más competitivos de lo que se piensa si Shough sigue aprendiendo tan rápido. El novato de segunda ronda cuenta con jugadores de talento como Alvin Kamara, Chris Olave y Rashid Shaheed para hacer ruido esta temporada.
Cam Ward necesita más atención
Ward podría ser la selección N.º 1 más ignorada de los últimos tiempos. Incluso yo he caído en eso, mencionando al mariscal de los Titans después de Sanders, Dart y Shough.
Sin embargo, es momento de prestarle más atención a Ward tras su debut de pretemporada contra los Buccaneers. Ward, quien completó 5 de 8 pases para 67 yardas, se mostró tranquilo en la bolsa de protección, preciso y rara vez apresuró sus lanzamientos. Algunos de sus pases fueron algo bajos, pero la colocación del balón fue lo suficientemente buena para que sus receptores pudieran hacer jugadas. Además, mostró gran química con el veterano receptor Calvin Ridley, buscándolo en tres ocasiones para 50 yardas, incluida una conexión de 27.
A menudo, los mariscales novatos que muestran calma y precisión son los que comienzan con el pie derecho. Ese fue el caso de Jayden Daniels con Washington el año pasado. Esto no significa que Ward vaya a tener el mismo éxito en Tennessee, ya que aún falta ver qué tan bien puede extender las jugadas. Aun así, es fácil notar que Ward tiene el carácter necesario para prosperar bajo presión.
La línea defensiva de los Giants será un problema
Volviendo a los Giants, si estuvieran en una división diferente o tuvieran un calendario inicial más fácil, probablemente tendría una opinión mucho más alta sobre ellos, debido a su temible línea defensiva.
El novato Abdul Carter (seis jugadas, una tacleada) no participó mucho contra los Bills, pero sus habilidades como cazamariscales saltaron a la pantalla, generando mucha presión. Es probable que aproveche los numerosos emparejamientos favorables que tendrá jugando junto a Brian Burns, Dexter Lawrence II y Kayvon Thibodeaux.
Si el coordinador defensivo Shane Bowen encuentra las rotaciones adecuadas para esta línea defensiva tan cargada de talento, eso podría ser suficiente para que los Giants sean competitivos incluso con un Wilson inconsistente o un Dart inexperto. También ayuda que la ofensiva probablemente tenga más oportunidades de anotar si la defensa logra generar suficientes robos de balón.
Aun así, eso podría no ser suficiente para competir con Eagles, Commanders y Cowboys en la NFC Este. Además, Nueva York abre la temporada visitando a Washington y Dallas, con partidos en casa contra los Chiefs y los Chargers.
Anthony Richardson tiene suerte de que los Colts no tengan mejores opciones de mariscal
Anthony Richardson ha recibido incontables oportunidades para demostrar su valía como exselección del top 5, pero ahora se está beneficiando de la falta de opciones de mariscal en los Colts.
Si Daniel Jones hubiera tenido una destacada actuación de pretemporada contra los Ravens, es posible que los Colts hubieran sostenido largas conversaciones sobre cómo seguir adelante sin Richardson, quien una vez más demostró que no se le puede confiar mantenerse disponible.
Richardson, la selección N.º 4 del draft de 2023, no se percató de que el apoyador externo de los Ravens, David Ojabo, venía libre hacia él, lo que derivó en una lesión en un dedo y su salida temprana del debut de pretemporada. Richardson evitó una lesión grave y volvió a los entrenamientos el sábado, aunque —según reporteros locales— no tuvo una buena actuación.
Aun así, Richardson debería haber sabido que un defensor venía hacia él, considerando que su corredor tenía asignada una jugada de pase, lo que demuestra que todavía tiene dificultades en el aspecto mental del juego. Richardson posee las cualidades que todo mariscal desea, pero un brazo potente y un atletismo de élite no sirven de mucho si el jugador no puede mantenerse en el campo. En apenas dos temporadas en la NFL, Richardson ya ha acumulado una larga lista de lesiones, incluida una en el hombro que le costó casi todo su año de novato y que ha seguido afectándolo durante esta pretemporada.
En cuanto a Jones, desperdició una oportunidad de oro para distanciarse de Richardson tras una floja actuación en la pretemporada. El exmariscal de los Giants completó 10 de 21 pases para 144 yardas y ningún touchdown.
Estas no son las mejores opciones de mariscal para una gerencia y un cuerpo técnico que están bajo una fuerte presión para conseguir victorias esta temporada.
Los Panthers podrían ser el equipo revelación de este año
En mayo, cuando predije que los Panthers ganarían la NFC Sur esta temporada, fui ridiculizado. Admito que no estaba muy convencido de esa predicción tan atrevida, pero ahora me siento mucho más confiado después de ver la química entre el mariscal de tercer año Bryce Young y el receptor novato de primera ronda Tetairoa McMillan.
McMillan, la selección N.º 8 de este año, ha generado mucho entusiasmo este verano por su capacidad para estirar el campo y atrapar balones disputados, y eso fue exactamente lo que mostró en su recepción de 30 yardas contra los Browns—con mérito para Young por colocar el pase donde solo McMillan podía atraparlo.
Es solo un partido de pretemporada, pero Young podría estar encaminado a una temporada de consolidación, especialmente con las mejoras que mostró en la segunda mitad del año pasado. No solo ha desarrollado química con su nueva arma novata, sino que también está distribuyendo bien el balón, como en el pase de touchdown de cinco yardas a Jalen Coker en la serie que se encendió con la larga atrapada de McMillan. Young terminó con 4 de 6 pases completos para 58 yardas y un touchdown, mientras que McMillan cerró su debut de pretemporada con dos recepciones para 43 yardas.
La capacidad de creación de juego de JJ McCarthy debería beneficiar a los Vikings
Es fácil decir que el mariscal de campo de segundo año, JJ McCarthy, debería triunfar como titular en Minnesota gracias a las armas que lo rodean y a que trabaja bajo la dirección del entrenador Kevin O'Connell. Sin embargo, los mariscales de campo franquicia legítimos son los que logran crear jugadas cuando no se dan las condiciones ideales.
McCarthy, quien se perdió su año de novato por una lesión de rodilla, mostró destellos de ser un mariscal de campo capaz de liderar a su equipo en circunstancias difíciles durante su breve actuación de pretemporada contra los Texans. McCarthy realizó jugadas con las piernas y lanzó en carrera, completando 4 de 7 pases para 30 yardas, con un acarreo de ocho yardas.
Los mejores pases de McCarthy fueron al receptor Jordan Addison (tres recepciones, 33 yardas), pero Addison recibió recientemente una suspensión de tres partidos al inicio de la temporada. Además, el receptor estrella Justin Jefferson ha estado de baja por una lesión en el tendón de la corva.
McCarthy aún tiene que demostrar su valía, pero su habilidad para extender jugadas podría ayudar a este equipo a largo plazo y posiblemente darle a O'Connell otro elemento para su libro de jugadas, algo que no tenía con Darnold la temporada pasada.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 12/08/2025, traducido al español para SI México.