NFL Semana 1 pretemporada: Horarios, fechas y dónde ver
La pretemporada de la NFL arranca este jueves 7 de agosto con tres encuentros y se extenderá todo el fin de semana. Aquí te decimos horarios y dónde ver los encuentros.
La pretemporada de la NFL se ha puesto en marcha con el juego del Salón de la Fama, con el triunfo de los Los Ángeles Chargers 34-7 a Detroit Lions y continúa con la Semana 1, donde todos los equipos entran en acción y con los Baltimore Ravens abriendo las hostilidades ante los Indianápolis Colts.
Esta semana de pretemporada inicia el jueves con tres encuentros, incluido el de Ravens vs. Colts, y continúa el viernes con la misma cantidad de encuentros,mientras que el sábado es cuando la actividad se dispara, con ocho partidos desde las 11 de la mañana, cerrando el domingo con dos partidos.
Dónde ver en México la Semana 1 de pretemporada de la NFL
Los juegos de la Semana 1 de la Pretemporada de la NFL se podrán ver por NFL Game Pass, ESPN Disney + y Fox Sports.
Calendario de la Semana 1 de Pretemporada de la NFL
Jueves 7 de agosto
- 17:00 | Colts vs. Ravens | NFL Game Pass
- 17:30 Bengals vs. Eagles | NFL Game Pass
- 20:00 Raiders vs. Seahawks | NFL Game Pass
Viernes 8 de agosto
- 17:00 Lions vs.Falcons | NFL Game Pass
- 17:00 Browns vs. Panthers | NFL Game Pass
- 17:30 Commanders vs. Patriots | NFL Game Pass
Sábado 9 de agosto
- 11:00 Giants vs.Bills | NFL Game Pass
- 14:00 Texans vs. Vikings | NFL Game Pass
- 17:00 Steelers vs. Jaguars | Fox Sports, NFL Game Pass
- 17:00 Cowboys vs. Rams | Canal 9, NFL Game Pass
- 17:30 Titans vs. Buccaneers | NFL Game Pass
- 18:00 Chiefs vs. Cardinals | ESPN, Disney+, NFL Game Pass
- 18:00 Jets vs. Packers | NFL Game Pass
- 18:30 Broncos vs. 49ers | Fox Sports, NFL Game Pass
Domingo 10 de agosto
- 11:00 Dolphins vs. Bears | NFL Game Pass
- 14:05 Saints vs. Chargers | NFL Game Pass
