Denver borra 16 puntos de desventaja: Hufanga y Bo Nix tumban a los Rams

Los Denver Broncos transformaron una primera mitad desastrosa en una remontada espectacular. Talanoa Hufanga devolvió una intercepción 66 yardas hasta la zona de anotación, Bo Nix encabezó la serie definitiva y el equipo de Sean Payton venció 30-26 a Los Angeles Rams después de llegar al descanso con una desventaja de 16 puntos.

Los Rams dominaron el inicio del encuentro. Matthew Stafford conectó con Tyler Higbee para el primer touchdown y Harrison Mevis convirtió tres goles de campo que colocaron el marcador 16-0. Denver no encontró respuestas durante los dos primeros cuartos, acumuló pocas yardas y Wil Lutz falló un intento de 43 yardas que pegó en el poste izquierdo.

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Todo cambió después del descanso. Nix dirigió dos series de anotación en el tercer cuarto y acercó a los Broncos con un pase de cinco yardas para Pat Bryant. Denver convirtió dos puntos con un envío a Jaylen Waddle y repitió la fórmula minutos después: touchdown de ocho yardas para Nate Adkins y conversión con Bryant para empatar el partido 16-16.

Nix sufrió una intercepción al comienzo del último cuarto, pero la ofensiva de Los Ángeles no aprovechó la oportunidad. Los Rams solamente avanzaron siete yardas y debieron conformarse con un gol de campo de 48 yardas de Mevis para recuperar la ventaja por 19-16.

La jugada que cambió definitivamente el partido llegó cuando Stafford buscó a Kyren Williams por el centro del campo. Hufanga leyó el pase, interceptó el balón y recorrió 66 yardas para anotar. El safety no solamente puso a Denver arriba 23-19, sino que convirtió un partido controlado por los Rams en un cierre completamente abierto.

Stafford respondió de inmediato. El quarterback encontró a Konata Mumpfield para un touchdown de 48 yardas que devolvió la ventaja a Los Ángeles por 26-23 con 3:38 por jugar. La presión quedó entonces sobre Nix, quien necesitaba construir una serie decisiva después de una noche irregular.

El joven quarterback respondió con su mejor momento del partido. Conectó un pase de 39 yardas con Bryant y otro de 21 con Troy Franklin para colocar a Denver cerca de la zona de anotación. Una intercepción de Jaylen Wallace quedó anulada por una interferencia defensiva, por lo que los Broncos conservaron el balón. Poco después, una carrera de Nix fue marcada inicialmente como touchdown, pero la repetición determinó que había quedado a una yarda.

Denver no desperdició la segunda oportunidad. Tras un castigo por invasión de la defensiva, Nix cruzó la línea con una carrera de una yarda y colocó el 30-26 cuando faltaban 47 segundos.

Los Rams todavía tuvieron una última oportunidad. Stafford condujo al equipo hasta territorio de Denver, pero un castigo por salida en falso complicó la jugada final. Con dos segundos en el reloj, el quarterback lanzó hacia la zona de anotación y Hufanga apareció nuevamente para conseguir su segunda intercepción y asegurar el triunfo.

Stafford terminó con 390 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones, mientras que Davante Adams sumó 137 yardas en siete recepciones. Nix completó 17 de 34 pases para 186 yardas, consiguió dos touchdowns por aire, sufrió una intercepción y anotó por tierra la jugada del triunfo.

Los Ángeles produjo 482 yardas totales contra solamente 257 de Denver, pero desperdició esa superioridad con dos pérdidas de balón, 13 castigos para 91 yardas y apenas un touchdown en cuatro viajes a la zona roja. Los Broncos, en cambio, concretaron sus tres oportunidades dentro de la yarda 20.

Denver mejoró su marca a 2-1 gracias a una reacción que parecía improbable al medio tiempo. Los Rams cayeron a 1-2 después de permitir 30 puntos en la segunda mitad. Hufanga fue el protagonista de la noche, pero Nix tuvo la serenidad necesaria para completar una remontada que mantiene a los Broncos con vida en una competitiva División Oeste de la Conferencia Americana.