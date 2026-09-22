Stafford hace historia y los Rams aplastan 28-6 a unos Giants sin Dart en el Monday Night
Los Ángeles Rams vencieron 28-6 a los New York Giants este lunes 21 de septiembre en el SoFi Stadium, en el cierre de la Semana 2 del Monday Night Football. La noche tuvo un nombre propio: Matthew Stafford, quien lanzó cuatro pases de touchdown y superó a Philip Rivers para colocarse en solitario en el sexto lugar histórico de pases de anotación en la NFL con 426. Los Rams mejoran a 2-0 y los Giants caen a 1-1 en una noche marcada, además, por la lesión de Jaxson Dart en el primer cuarto.
El partido cambió temprano. En la primera serie ofensiva de los Giants, el novato Jaxson Dart sufrió una lesión de rodilla que lo dejó fuera del juego. Jameis Winston entró en su lugar y no encontró ritmo en toda la noche: terminó 11 de 27 para 111 yardas, sin touchdowns. La ofensiva de Nueva York nunca se acomodó tras la baja del quarterback titular, y la única anotación llegó a través de dos goles de campo.
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Los Rams, en contraste, aprovecharon la situación desde el primer cuarto. Stafford encontró a Davante Adams desde el arranque para conectar un ataque aéreo demoledor. Con Puka Nacua fuera por lesión, Adams asumió el liderazgo total del ataque de Los Ángeles y firmó una actuación descomunal: ocho recepciones para 195 yardas y dos touchdowns. La pareja Stafford-Adams destrozó a la secundaria de los Giants desde la primera serie.
Al descanso, los Rams ya mandaban 14-3 con dos pases de touchdown de Stafford y una interceptación en su cuenta. Adams había sumado cinco recepciones para 145 yardas y un touchdown solo en la primera mitad. En el tercer cuarto, la conexión llegó de nuevo. Stafford encontró a Adams para el segundo touchdown del receptor y el marcador se movió al 21-3.
El momento histórico llegó en el cuarto periodo. Stafford conectó con Adams para un pase de touchdown de 11 yardas que oficialmente lo colocó en el sexto lugar de la lista de máximos pasadores de touchdowns en la historia de la NFL, con 426 pases, superando a Philip Rivers. La marca lo pone en un club selecto y confirma su lugar entre los mariscales más consistentes de las últimas dos décadas. Más adelante, Stafford lanzó su cuarto pase de touchdown de la noche a Terrance Ferguson desde cinco yardas, para colocar el definitivo 28-6.
Los números finales de Stafford: 17 de 26 para 285 yardas, cuatro touchdowns y una interceptación. Los de Adams, ya mencionados, son de MVP de la noche. Del lado terrestre, Kyren Williams sumó yardas importantes en la segunda mitad para cerrar el juego. La defensa de Los Ángeles, con Aaron Donald de regreso a la acción, contuvo por completo a una ofensiva de Nueva York disminuida por las lesiones.
Los Giants terminaron la noche con más problemas de los que llegaron. Además de la lesión de Dart en el primer cuarto, el linebacker Brian Burns tuvo que salir del campo con una lesión en la pierna en el cuarto periodo y necesitó asistencia para retirarse. Malik Nabers también sufrió un susto por una molestia en el hombro que lo obligó a salir brevemente, aunque pudo terminar el partido. La lista de bajas complica el panorama de Nueva York rumbo a la Semana 3.
Con la victoria, los Rams mantienen su arranque perfecto de temporada y confirman que la sinergia entre Stafford y Adams puede sostener al ataque incluso sin Puka Nacua. Los Giants, por su parte, se van con la duda del estado de Dart, la falta de respuesta ofensiva sin él, y la sensación de que la temporada apenas empieza y las lesiones ya están dictando el ritmo del equipo.