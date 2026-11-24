Los Denver Broncos llegarán al partido de Black Friday contra los Pittsburgh Steelers con marca de 8-2 y una racha de seis victorias consecutivas, aunque su gran momento no ha eliminado todas las dudas alrededor del equipo. Andrew Whitworth y Ryan Fitzpatrick, ex jugadores y analistas en Amazon, reconocieron su capacidad para resolver encuentros cerrados, pero coincidieron en que la ofensiva todavía necesita ser más eficiente y explosiva para consolidarse entre las principales aspirantes de la Conferencia Americana.

Durante una conferencia previa al encuentro, Whitworth destacó la cultura ganadora construida por Sean Payton. El analista comparó a Denver con algunas versiones recientes de Filadelfia: equipos que no siempre ofrecían actuaciones dominantes, pero encontraban la manera de imponerse al final.

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“Cada vez que los ves quieres un poco más. Quieres que sean más eficientes, mejores en ciertos momentos y un poco más explosivos. Pero miras su récord y cómo terminan los partidos, y lo único que saben hacer es ganar”, explicó el exliniero ofensivo.

Fitzpatrick definió a los Broncos como “los guerreros de los partidos de una posesión”. Para el exquarterback, ganar constantemente encuentros cerrados no representa una casualidad, sino una característica que Denver ha mantenido desde la temporada anterior.

El riesgo, según Whitworth, es depender demasiado de las remontadas o de las series ofensivas finales. Ante los equipos más fuertes, Denver deberá evitar comienzos lentos y construir ventajas sin esperar hasta los últimos minutos para mostrar su mejor versión.

Buena parte de esa responsabilidad corresponde a Bo Nix. Fitzpatrick había criticado al quarterback después de su actuación contra Seattle al considerar que le faltó la intensidad competitiva mostrada anteriormente. Sin embargo, reconoció que su rendimiento y la producción de la ofensiva han mejorado desde aquel encuentro.

“Estamos comenzando a ver al viejo Bo, soltando un poco más el brazo. Me alegra ver el repunte que ha tenido durante las últimas semanas”, señaló Fitzpatrick.

La evolución de Nix también abrió un debate sobre su futuro. Whitworth considera que el quarterback ha hecho méritos para recibir una extensión por su capacidad para remontar, ganar encuentros y responder bajo presión. También destacó su dedicación y la confianza que Payton ha depositado en él.

Fitzpatrick adoptó una postura más prudente. Recordó que Denver puede ejercer la opción de quinto año de su contrato de novato y continuar evaluándolo antes de asumir un compromiso económico de largo plazo. Su argumento es que varios equipos han pagado demasiado pronto a sus quarterbacks y posteriormente se han arrepentido.

“No existe una clase media en la escala salarial de los quarterbacks. Parece que todos reciben entre 50 y 60 millones de dólares al año o terminan como suplentes y titulares de transición”, explicó.

El partido contra Pittsburgh representará otra prueba importante. Los Steelers han perdido dos encuentros consecutivos, pero jugarán en casa, poseen una defensiva capaz de presionar al quarterback y necesitan urgentemente una victoria para evitar que su temporada se complique.

Denver tampoco puede ignorar el antecedente reciente. Pittsburgh ha ganado los últimos tres enfrentamientos entre ambos equipos, incluido un triunfo 13-6 durante la temporada de 2024, cuando los Broncos fueron incapaces de anotar un touchdown.

Los Broncos no necesitan demostrar que saben ganar; su récord ya lo confirma. Lo que buscarán probar en Black Friday es que también pueden controlar un encuentro desde el comienzo y que Nix está preparado para conducir a la franquicia más allá de otra victoria resuelta en los últimos minutos.