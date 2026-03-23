Derek Carr espera que Fernando Mendoza rompa todos sus récords con Raiders
Los Raiders casi con total seguridad seleccionarán al quarterback de Indiana, Fernando Mendoza, con la selección global No. 1 del draft el próximo mes, preparando el inicio de una nueva era en Las Vegas.
Los Raiders han tenido dificultades para encontrar un quarterback titular sólido desde que Derek Carr dejó la franquicia después de la temporada 2022. El equipo probó con tres quarterbacks titulares en 2023 y luego con dos nuevos al año siguiente. La temporada pasada, Geno Smith llegó a Las Vegas para unirse al exentrenador de los Seahawks Pete Carroll. El experimento Smith–Carroll fue un gran fracaso, ya que los Raiders terminaron con el peor récord de la liga, 3–14. Carroll fue despedido y Smith fue traspasado a los Jets.
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La organización espera que Mendoza sea la respuesta que han estado buscando en los últimos años. El vigente ganador del Heisman y campeón nacional tendrá mucha presión cuando llegue a Las Vegas.
Parece que Mendoza ya tiene un valioso apoyo de su lado, ya que Carr habló recientemente sobre el quarterback novato en su podcast con su hermano David. Carr le desea absolutamente lo mejor a Mendoza, y espera que el jugador de 22 años lo supere con los Raiders. No se escucha eso muy seguido de un quarterback retirado—normalmente querrían que su legado en una franquicia quedara cimentado de alguna forma.
“Espero que Fernando Mendoza rompa cada récord de los Raiders”, dijo Carr. “Como ex quarterback, si sientes de otra manera, algo está mal contigo. ... ¿Por qué no querrías que la siguiente generación lo haga mejor que tú? O sea, yo quiero lo mejor para todos”.
¿El único récord que a Carr le parece bien conservar? El récord de más remontadas en la historia de los Raiders. Carr también señaló que no quiere que Mendoza tenga el récord de “la cantidad de tornillos en tu tobillo derecho”.
Récords de Derek Carr con los Raiders
Carr dejó un impacto duradero en los Raiders durante sus nueve temporadas con la franquicia. Rompió varios récords de pase, incluyendo el de más yardas por pase (35,222), touchdowns por pase (217), pases completos (3,201) e intentos de pase (4,958).
Es probable que Mendoza tenga que permanecer con los Raiders casi tanto tiempo como Carr para superar estos récords.
El plan de los Raiders en la posición de quarterback
El gerente general de los Raiders, John Spytek, dijo previamente que Mendoza podría no comenzar como titular de inmediato, aunque ese plan puede haber cambiado desde la salida de Smith. El único otro quarterback en el roster en este momento es Aidan O’Connell, quien ha hecho 17 aperturas totales en sus dos primeras temporadas con Las Vegas.
Mientras tanto, se cree firmemente que los Raiders están en el mercado por un quarterback veterano para agregar al roster y servir como mentor de Mendoza. Algunos de los nombres que se han mencionado como posibilidades incluyen a Kirk Cousins, Joe Flacco y Jimmy Garoppolo.
¿Y qué tal Carr saliendo del retiro para mentorizar a Mendoza en Las Vegas y reunirse con su antiguo equipo? En febrero se informó que Carr consideraría regresar a la NFL si la situación fuera la correcta. Probablemente se inspiró en Philip Rivers, quien salió del retiro después de cinco años para unirse a los Colts en medio de sus problemas en la posición de quarterback. Inició en tres partidos para Indianapolis.
Carr más tarde compartió las condiciones que requiere para salir del retiro.
“¿Lo haría? Absolutamente lo haría”, dijo Carr en su podcast el mes pasado. “Les dije dos cosas. Tendría que estar saludable y querría una oportunidad de ganar un Super Bowl. Obviamente eso es algo difícil de encontrar. Eso es difícil de hacer. No es fácil”.
Los Raiders no necesariamente están en el camino para ganar un Super Bowl en el futuro cercano, así que las cartas podrían no acomodarse.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 19/03/2026, traducido al español para SI México.