Hace siete semanas, Jalen Ramsey lanzó una frase enigmática en el vestidor de los Steelers que presagió escalofriantemente lo que estaba por venir en Pittsburgh.

Al hablar sobre la incorporación de nuevos jugadores a la secundaria, Ramsey dijo: "Los entrenadores tienen que ponerlos a trabajar con nosotros para que todos podamos estar en la misma sintonía. En este momento hay cierta desconexión, tanto en lo que queremos hacer en el campo como en la manera en que jugamos como equipo y juntos en la secundaria, en lugar de simplemente ponerles un libro de jugadas en las manos y que los entrenadores digan: 'Así es como tiene que verse'. El futbol americano no funciona así".

Después, cuando le pidieron que aclarara su comentario sobre esa desconexión, agregó: "Creo que Aaron [Rodgers] lo dijo el otro día en su conferencia de prensa: los mejores equipos en los que he estado durante mi carrera son equipos liderados por los jugadores. Somos nosotros quienes vemos y sentimos cómo se desarrolla el partido".

Los Steelers ganaron ese domingo y no volverían a perder durante más de un mes. Eso frenó cualquier intento de profundizar en lo que había dicho Ramsey y llevó a muchas personas —incluyéndome— a pensar que la tensión entre el entrenador y los jugadores de Pittsburgh era saludable.

Esta semana descubrimos que no lo era, y de la manera más sorprendente imaginable.

El lunes, Rodgers le lanzó un ultimátum al entrenador de los Steelers, Mike McCarthy: incorporar a un nuevo grupo específico de personas encargadas de tomar decisiones en la selección de jugadas o dejarme libre. McCarthy evitó entrar en ese nivel de detalle sobre el intercambio durante su conferencia de prensa del miércoles, aunque dijo que el ultimátum de Rodgers estaba "claramente fuera de sus responsabilidades".

Eso provocó que Rodgers fuera enviado a la banca la noche del martes, y el quarterback afirmó que solo se enteró de la decisión después de que su compañero Pat Freiermuth lo llamara. El equipo, por su parte, sostuvo que había tenido dificultades para localizar a su quarterback. A su vez, eso llevó a Rodgers a decidir no presentarse a trabajar el miércoles —una ausencia justificada— y después a hacer estallar su relación de décadas con McCarthy en vivo, durante el programa de Pat McAfee.

Esta es mi temporada número 22 cubriendo la NFL y no recuerdo ningún precedente de algo así durante todo ese tiempo. Rodgers acusó a McCarthy de quedarse dormido repetidamente durante una reunión de quarterbacks (miércoles), faltar a una reunión ofensiva (jueves), a los entrenamientos de recorrido (jueves y viernes) y a una reunión matutina (sábado), además de cerrar una charla de equipo durante el medio tiempo con un "¡1, 2, 3, Packers!" (domingo). Y Rodgers aseguró que todo eso había ocurrido tan solo durante la última semana.

McCarthy respondió confirmando que se había equivocado al lanzar un grito de apoyo que hacía referencia a su antiguo equipo, negó la afirmación de Rodgers de que le guardaba rencor al quarterback desde su etapa juntos en Green Bay y dejó muchas preguntas sin respuesta.

Sin duda, con el tiempo surgirán más detalles. Por ahora, esto es algo más de lo que sé sobre este sorprendente giro de los acontecimientos…

Un equipo se sorprendió por la contratación de McCarthy

La historia realmente comienza con la decisión de los Steelers de contratar a McCarthy.

Un equipo que el año pasado buscaba entrenador me dijo que se quedó sorprendido cuando Pittsburgh contrató al hombre de 62 años, tomando en cuenta la investigación que esa organización había realizado sobre la etapa del entrenador en Dallas y Green Bay. Buena parte de la información que obtuvieron coincidía con las afirmaciones que Rodgers hizo en el programa de McAfee. Otras dos personas confirmaron que la ética de trabajo y la motivación eran aspectos que habían generado dudas durante la investigación de antecedentes que realizaron sobre McCarthy, quien delegaba muchas responsabilidades en Dallas, después de años de repartir las funciones de entrenador ofensivo entre los principales integrantes de su cuerpo técnico en Green Bay.

La decisión también iba en contra de la hasta entonces impecable historia de los Steelers al contratar entrenadores en jefe: eligieron a Chuck Noll, coordinador defensivo de los Colts, cuando tenía 37 años, en 1969; a Bill Cowher, coordinador defensivo de los Chiefs, con 34 años, en 1992; y a Mike Tomlin, coordinador defensivo de los Vikings, también con 34 años, en 2007. Todos eran jóvenes perfiles de comandantes de acorazado, con antecedentes defensivos. Por eso, cuando comenzaron a circular rumores de que Tomlin podría dejar el cargo, Chris Shula, coordinador defensivo de los Rams, entonces de 39 años, fue vinculado con la posible vacante.

Shula tuvo una entrevista, pero el equipo finalmente optó por McCarthy, una decisión que encajaba mejor con su intención de mantener una plantilla veterana y conservar a jugadores experimentados como T.J. Watt, Cam Heyward y Ramsey, antes de conseguir con éxito que Rodgers aceptara jugar un año más.

A pesar de todo esto, McCarthy llegó con un currículum lleno de logros: ganó un Super Bowl y disputó cuatro finales de la NFC en Green Bay, consiguió 12 victorias durante tres temporadas consecutivas en Dallas y clasificó a los playoffs en 12 de sus 18 temporadas al frente de esos dos equipos.

La evaluación de Rodgers muestra un declive en su juego

El desempeño de Rodgers en los videos de sus partidos de 2026 no ha sido bueno. De acuerdo con entrenadores y visores que lo han estudiado, ya no se deshace del balón como antes. Por lo general, eso es una señal de que un quarterback no está leyendo el campo con la misma claridad y quizá indica que baja la mirada y comienza a fijarse en la presión defensiva.

En esa misma línea, varios entrenadores que lo han evaluado dicen que lo que le ha ocurrido a Rodgers es algo que les sucede a muchos quarterbacks veteranos: ha perdido tolerancia a recibir golpes y, al haber perdido parte de su capacidad atlética, le cuesta más evitarlos moviéndose. Lo cual, por supuesto, dificulta que un quarterback mantenga la mirada campo abajo, pendiente de sus receptores.

Varios evaluadores agregaron que, además de todo eso, su lenguaje corporal en los videos tampoco ha sido bueno, pues se le ha visto señalar con el dedo a otros después de que las jugadas salen mal. Y ese comportamiento ha desgastado la relación con sus compañeros.

¿El "ultimátum" de Rodgers fue el detonante?

Los rumores sobre la división entre jugadores y entrenador han sido constantes y, en ocasiones, se han manifestado en comentarios como los de Ramsey o en los que Rodgers hizo desde el podio a principios de año.

Así que es válido preguntarse si el "ultimátum" de Rodgers fue el detonante para McCarthy en medio de un problema creciente entre los jugadores del vestidor y quienes los dirigen. Los Steelers, sencillamente, están construidos de esa manera: Heyward tiene 37 años. Watt y Ramsey tienen 32. Jamel Dean tiene 30. Freiermuth, Rico Dowdle, DK Metcalf, Alex Highsmith, DeShon Elliott y Jaylen Warren tienen entre 28 y 29 años, además de seis o más temporadas de experiencia en la NFL. Y Tomlin estuvo ahí durante 19 temporadas, por lo que estos problemas no surgieron de una situación rota.

En pocas palabras: si lo que dice Rodgers es cierto y tenía problemas con McCarthy, es válido suponer que muchos de los jugadores veteranos tenían dificultades similares con los entrenadores.

Eso no desaparecerá con la salida de Rodgers. Sin embargo, si McCarthy consideraba a Rodgers el líder de la oposición, su salida podría tener un efecto similar al de cortar la cabeza de la serpiente. El entrenador dijo el miércoles que se reunió con el consejo de liderazgo del equipo después de que Rodgers arremetiera contra él, y que sostuvo una conversación sincera y directa con sus integrantes sobre lo que necesitaba corregirse. La esperanza, por supuesto, es que eso represente un paso concreto para cerrar la brecha entre entrenador y jugadores.

Los Steelers todavía tienen posibilidades de llegar a los playoffs

En medio de todo esto y después de 11 semanas de temporada, los Steelers se mantienen en puestos de playoffs.

Tienen marca de 6-4, jugarán contra los Broncos el viernes y compiten con los Browns, Patriots, Ravens y Raiders por los dos últimos boletos a los playoffs. Tienen que reemplazar a Rodgers, pero el propio Rodgers ya tenía los problemas mencionados y registraba un rating de pasador inferior al de Tyler Shough, de los Saints. ¿Pueden mantenerse a la par de los Bengals en la AFC North? Eso parece poco probable. ¿Pueden mantener a raya a Tommy DeVito y Jacoby Brissett para conseguir un lugar en los playoffs? Eso es mucho más factible.

Por lo que vale, probablemente esta sea la última oportunidad de este grupo para llegar lejos en los playoffs.

El reinicio profundo que, podría argumentarse, debió llegar este año o el anterior, sin duda tendría que producirse después de todo esto. ¿Verdad?

¿Mike McCarthy todavía tiene futuro con los Steelers?

Con Rodgers fuera, quedan muchas preguntas de cara a 2027.

Muchas de las cosas que Rodgers dijo sobre McCarthy ya no pueden retirarse. Más allá de los comentarios sobre faltar a algunas reuniones, quedarse dormido en otras, no estudiar videos o no tener claro para quién trabajaba, Rodgers también dijo que bromeaba con el gerente general Omar Khan sobre las deficiencias de McCarthy y que había confiado en que McCarthy habría crecido desde su etapa en Green Bay cuando recomendó a los Steelers contratarlo.

Estas cosas dejan huella. Y esa marca no desaparecerá cuando los Steelers se dispongan a construir un nuevo equipo y, quizás, a reconstruir sus cimientos y rejuvenecer la plantilla en 2027.

Por eso es válido preguntarse si McCarthy será el hombre indicado para encabezar esa reconstrucción.

Tarde o temprano, tendrán que responder esa pregunta.

Pero ahora tienen problemas más inmediatos, como enfrentar el viernes a los Broncos, que tienen marca de 8-2.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 26/11/2026, traducido al español para SI México.