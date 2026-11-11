Desde dentro del intercambio de Kirk Cousins y cómo Vikings y Raiders salieron ganando

Con menos de una semana para el cierre del periodo de intercambios de la NFL, Kirk Cousins ocupó la segunda posición de la liga en pases de touchdown la semana pasada, fue tercero en yardas y séptimo en rating de pasador. Los Raiders tenían marca de 4-4 y venían de conseguir su primera victoria en más de un mes. El desarrollo de la primera selección del Draft, Fernando Mendoza, se estaba acelerando. Toda la situación era complicada.

Así que el veterano de 15 temporadas llamó a su agente, Mike McCartney, para preguntarle: “¿Me van a intercambiar?”.

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McCartney le dijo que era posible, pero poco probable. Cousins señaló que quería dejar claro que no estaba buscando ser intercambiado. Le gustaba jugar para Klint Kubiak, con quien había estado en Minnesota de 2019 a 2021. Le gustaba la organización y ser un líder del equipo en la construcción de un proyecto desde cero. Añadió que sabía que Mendoza recibiría una oportunidad tarde o temprano porque, según le dijo a McCartney, estaba listo. Entonces, Cousins dijo: “Si me intercambian, prefiero Minnesota”.

Días después, su destino preferido en un intercambio se convirtió en realidad.

Cousins vuelve a ser un Viking, unos 32 meses después de partir rumbo a Atlanta como agente libre en marzo de 2024. Los Raiders intercambiaron al quarterback con Minnesota el martes, justo antes del cierre del periodo de traspasos, a cambio de una selección de tercera ronda, despejando el camino para que Mendoza se convierta en su titular y para que Cousins busque un campeonato en un lugar que conoce muy bien.

Cómo se concretó todo es el resultado de dos organizaciones que se encuentran en situaciones muy diferentes, una frenética cantidad de comunicación mientras ambos equipos llegaban al límite de las 4 p.m. ET del martes (3 p.m. en Minneapolis, 1 p.m. en Las Vegas) y semanas de preparación por ambas partes hasta llegar al acuerdo que terminaron alcanzando el gerente general de los Raiders, John Spytek, y el gerente general de los Vikings, Nolan Teasley.

Para los Vikings, todo comenzó con su nueva directiva, que realizó una enorme cantidad de investigaciones antes del cierre del periodo de intercambios, y todo ello dio como resultado una adquisición única y trascendental.

Teasley, el vicepresidente ejecutivo de operaciones de futbol americano, Rob Brzezinski, y el asesor Ryan Pace trabajaron desde la parte superior, mientras que los subgerentes generales Trent Kirchner y Andrew Healy, contrataciones de Teasley durante la primavera, encabezaron los esfuerzos de scouting y métodos cuantitativos del futbol americano, respectivamente. Utilizaron inteligencia artificial para organizar a los posibles candidatos a ser intercambiados, basándose en el rendimiento de los equipos y sus plantillas. Como la mayoría de los equipos, se concentraron en las posiciones que necesitaban reforzar —corredor, línea ofensiva interior y línea defensiva interior— y realizaron llamadas exploratorias a todos los demás equipos de la NFL.

A medida que avanzaba la temporada, quedó claro que los Vikings tenían una defensiva que estaba jugando a un nivel cercano a lo histórico y suficiente talento a la ofensiva para aspirar a una verdadera carrera por el campeonato. La pregunta más importante pasó a ser qué hacer en la posición de quarterback.

Mientras tanto, los Raiders comenzaron con marca de 3-0, luego perdieron cuatro partidos consecutivos antes de vencer a los Jets el 1 de noviembre. Habían recibido llamadas por intercambios, y Spytek y su equipo intentaron mantener una perspectiva realista sobre la situación del equipo después de la euforia de septiembre. Habían enfrentado en octubre a cuatro buenos equipos, todos los cuales habían disputado finales de conferencia en los últimos dos años, y compitieron con intensidad, pero perdieron ante todos ellos. Cousins estaba jugando bien y era la razón por la que se mantenían en esos partidos. Sin embargo, cada vez era más difícil negar que Mendoza estaba listo para jugar.

Lo que colocó a los Raiders en una situación incómoda, con el proverbial buen problema que cualquier equipo quisiera tener.

Los Raiders no querían intercambiar a Cousins

Nadie en Las Vegas estaba buscando desprenderse de Cousins. Llegar a los playoffs por primera vez en cinco años sería estupendo para el proyecto de Kubiak, por supuesto, y una gran recompensa para veteranos leales como Maxx Crosby y Kolton Miller. Sin duda, Cousins ayudaría a darles a esos jugadores la mejor oportunidad de perseguir ese objetivo. Pero cada vez parecía más claro que Mendoza también podía hacerlo.

Entonces, al final de la primera derrota de la temporada de los Vikings, mientras los Raiders vencían a los Jets, Kyler Murray sufrió una distensión de grado 2 en el tendón de la corva, lo que añadió otra capa de incertidumbre y amplió la conversación interna en Minnesota sobre la posibilidad de buscar un quarterback.

Lo que hizo que la situación fuera aún más compleja fue que los Vikings jugaban el lunes por la noche, lo que dejaba al equipo con menos de 24 horas para reaccionar a lo que sucediera ante Buffalo. Por su parte, el suplente Carson Wentz tuvo una semana de entrenamientos fantástica, y los Vikings estaban realmente entusiasmados por verlo jugar contra los Bills. Aun así, mientras Teasley y O’Connell analizaban la situación, sabían que necesitaban cubrirse, por si acaso.

Así que Teasley llamó a los Raiders el lunes, antes del partido de los Vikings, para evaluar su interés en intercambiar al quarterback. Para entonces, Minnesota había identificado a Cousins como la mejor opción disponible en esa posición para un intercambio, después de toda aquella investigación.

Al combinar los análisis de los scouts y los entrenadores, consideraron que Cousins todavía tenía un brazo potente y una precisión letal, y que había recuperado el nivel básico de atletismo que tenía antes de romperse el tendón de Aquiles en 2024, algo que quedó demostrado en los videos con sus jugadas como corredor, esenciales para el esquema de Kubiak. Mientras tanto, el equipo de analítica de los Vikings elaboró un análisis histórico del mercado para un jugador de ese perfil y reunió los datos objetivos sobre el rendimiento de Cousins, con el fin de establecer su valor, aunque todavía no era el momento de presentar una oferta.

Spytek le dijo a Teasley, de manera tajante, que no estaba buscando intercambiar a su quarterback titular y que: “Tendrás que hacernos una oferta que nos haga cambiar de opinión”. Entonces, Teasley le dijo a Spytek que los Vikings primero querían ver cómo se desarrollaba el partido contra los Bills y que después volverían a ponerse en contacto.

Los Vikings perdieron 23-6, consiguiendo apenas 178 yardas y nueve primeros downs a la ofensiva. No toda la responsabilidad fue de Wentz, quien completó 8 de 25 pases para 81 yardas y sufrió dos intercepciones. Pero Minnesota quedó desprevenido ante el rendimiento de la ofensiva. Y con la lesión de Murray todavía rodeada de incertidumbre —una lesión en el tendón de la corva puede ser especialmente problemática para un quarterback que juega como Murray— y el cierre del periodo de intercambios cada vez más cerca, Minnesota tenía que tomar una decisión, de una forma u otra.

Teasley y O’Connell no esperaron hasta el martes para hablar del tema. Se metieron de lleno en la conversación después del partido. Para la mañana siguiente, O’Connell ya había vuelto a revisar las grabaciones de Cousins. Era el momento.

Los Raiders dejaron la decisión del intercambio en manos de Cousins

A través de sus distintas rondas de llamadas, los Vikings habían preguntado por una amplia variedad de quarterbacks. Hablaron sobre la posibilidad de traer de vuelta a Daniel Jones y sí se pusieron en contacto con los 49ers para preguntar por Mac Jones. Pero para cuando Teasley le envió un mensaje de texto a Spytek a las 8 a.m. en Minneapolis, 6 a.m. en Las Vegas, estaba claro que Cousins era su mejor opción y su objetivo antes del cierre del periodo de intercambios.

Inicialmente, los Vikings pusieron sobre la mesa una selección de quinta ronda que podía convertirse en una de tercera. Los Raiders se negaron, pues querían una selección de tercera ronda garantizada, sabiendo que Minnesota tenía la suya propia y otra que había adquirido de los Eagles a cambio de Jonathan Greenard. Los gerentes generales intercambiaron llamadas y mensajes de texto.

Los Vikings se acercaron a las exigencias de Las Vegas, conscientes de la oportunidad que tenían frente a ellos con la defensiva que habían construido, y los Raiders aceptaron recibir la selección de tercera ronda de Minnesota, en lugar de la de Philadelphia, que se perfila para ser la más alta de las dos. Los Vikings aceptaron hacerse cargo del bono de roster de 10 millones de dólares que Cousins debe recibir en marzo. Al final, la compensación para los Raiders terminó siendo la segunda más alta por un quarterback durante la temporada en la última década, con los Patriots como el único equipo que consiguió más por Jimmy Garoppolo en 2017.

Y eso dejó pendiente la parte humana del asunto.

Spytek llamó a Cousins para decirle que ambas partes habían acordado la compensación, pero, por respeto a lo que el quarterback había hecho por los Raiders, le dijo: “Si no quieres esto, no lo haremos”. Cousins preguntó si podía hablar con los Vikings. Spytek dio permiso a Minnesota para ponerse en contacto con el quarterback. O’Connell lo hizo.

Los dos habían hablado a principios de año, cuando Cousins estuvo disponible durante la temporada baja y buscaba un nuevo equipo. Ambos sabían que, meses después, había cosas que todos tenían que resolver, después de todo lo que ambas partes habían vivido juntas.

Así que el entrenador y su antiguo quarterback hablaron. Recordaron el año que pasaron juntos en Washington en 2017, cuando O’Connell llegó como parte del cuerpo técnico de Jay Gruden, así como los dos primeros años de O’Connell en Minnesota. Recordaron todo el impulso que habían conseguido Cousins y el equipo antes de que sufriera una rotura del tendón de Aquiles en 2023. Repasaron la separación que llevó a Cousins a firmar con los Falcons. Hablaron sobre lo que Cousins estaba haciendo en Las Vegas en comparación con lo que haría en Minnesota y sobre cómo manejarían los siguientes pasos.

Fue una conversación buena y sincera que duró casi una hora, incluso con el reloj avanzando y el tiempo para concretar el intercambio agotándose. Al final, ambos estaban entusiasmados por lo que vendría.

Cousins llamó a los Raiders para darles luz verde. O’Connell llamó a Murray para informarle.

El quarterback de 38 años, tres años menor que su nuevo y antiguo entrenador, había trasladado a su familia a Las Vegas. Había invertido tiempo y esfuerzo en ayudar a Kubiak a construir un proyecto y a Mendoza a desarrollar su carrera. Y para las 11 p.m. CT, horas después de que terminara aquella llamada, estaría de regreso en la ciudad que había dejado, pensó, para siempre, casi tres años atrás.

Vikings y Raiders salieron ganando

El miércoles por la mañana, Cousins llegó a las instalaciones de los Vikings para trabajar individualmente con O’Connell y ponerse al día sobre lo que había vivido su nuevo equipo durante las primeras nueve semanas y hacia dónde se dirigía.

Decir que no habría esperado estar sentado ahí una semana antes sería quedarse corto.

Pero, de alguna manera, después de todo este trabajo, muchas personas terminaron saliendo ganadoras.

Los Vikings consiguieron a un experimentado quarterback, cuatro veces seleccionado al Pro Bowl, para la posición más importante del juego, un jugador que ha demostrado una y otra vez que puede ejecutar el sistema de O’Connell, con la capacidad de elevar el rendimiento de otros jugadores, como Justin Jefferson y Jordan Addison, quienes alcanzaron su máximo potencial dentro de ese esquema cuando él era el quarterback.

Los Raiders, por su parte, obtuvieron siete meses de Cousins por menos de un millón de dólares, lo que les dio un mentor y la paciencia necesaria para desarrollar a Mendoza, además de un líder para el proyecto de Kubiak durante sus primeros nueve partidos. No tuvieron que recurrir a una incómoda e injustificada suplencia para darle a Mendoza su oportunidad. Y consiguieron una selección de tercera ronda en un momento de su reconstrucción en el que necesitan tantas selecciones del Draft como puedan obtener.

En cuanto a Cousins, tendrá la oportunidad de competir por un Super Bowl, con una defensiva de élite y jugando en un sistema con jugadores que lo llevaron al Pro Bowl bajo las órdenes de O’Connell en 2022.

De alguna manera, todos consiguieron un final feliz después de unos días vertiginosos.

Y ahora, el resto de nosotros podremos ver cuánto tiempo dura esa sensación para todos ellos.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 11/11/2026, traducido al español para SI México.