Detalles del contrato de Travis Kelce: Cómo los Chiefs lo prepararon para una posible gira de retiro
Travis Kelce regresa oficialmente a Kansas City Chiefs.
Por si te lo perdiste, los Chiefs y el ala cerrada estrella llegaron a un acuerdo la semana pasada por un contrato de un año justo antes del inicio del periodo de “legal tampering” de la liga. En lugar de probar la agencia libre por primera vez en su carrera, el jugador de 36 años ahora está listo para regresar para una 14ª temporada en la National Football League con el club que lo seleccionó en la tercera ronda del 2013 NFL Draft.
Sports Illustrated obtuvo el desglose completo del contrato de un año de Kelce para 2026. Aquí tienes un vistazo completo a los detalles.
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Contrato de Travis Kelce: todos los detalles antes de la 14ª temporada del ala cerrada en la NFL
Kelce recibirá 12 millones de dólares totalmente garantizados—3 millones en salario base y 9 millones en una serie de bonos de roster. Uno es un bono de training camp de 3 millones. Los 6 millones restantes llegarán en bonos de roster por juego. Pero esos son bonos de roster de 90 jugadores, y están totalmente garantizados. No tiene que estar activo para recibirlos.
El contrato está estructurado de esta manera para manejar los impactos en el tope salarial, aprovechando la regla del 50% y un mecanismo posterior al 1 de junio para distribuirlos a lo largo de tres años. Kelce, por lo tanto, tiene un impacto de 4,896,667 dólares para 2026, y cargos de dinero muerto de 3,551,667 dólares para 2027 y 2028.
Los Chiefs tienen desde hace tiempo la política de no hacer años void, y las dos reglas anteriores les permiten evitarlo (usando una táctica que los Philadelphia Eagles han utilizado a lo largo de los años). Kelce tiene salarios mínimos incluidos en años ficticios en 2027 y 2028, con una garantía de 40 millones de dólares para 2028 que se activa el 8 de junio del próximo año—lo que obligará a los Chiefs a liberarlo para entonces y les permitirá distribuir el dinero muerto, ya que la fecha cae después del 1 de junio.
Kansas City también tiene 3 millones de dólares en incentivos disponibles. Un nivel está ligado a que los Chiefs lleguen a los playoffs—si lo hacen, él gana 750,000 dólares si juega el 60% de los snaps de la temporada regular, 1 millón de dólares con el 70% de los snaps, o 2 millones de dólares con el 80% de los snaps. El segundo nivel se activa si los Chiefs ganan la American Football Conference y avanzan al Super Bowl—si eso ocurre, recibe otros 250,000 dólares con 60% de tiempo de juego, o 1 millón de dólares con 70% de tiempo de juego.
El contrato básicamente allana el camino hacia el retiro para Kelce. Si ese es el camino, después de la 14ª temporada de Kelce, los Chiefs entonces lo liberarían discretamente después del 1 de junio. Si no lo es, entonces obviamente renegociarían mucho antes de esa fecha.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 15/03/2026, traducido al español para SI México.