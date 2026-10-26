Detroit gana el duelo divisional, Stafford hace historia y Denver castiga a Arizona en la tarde de la NFL

La ventana vespertina de la Semana 7 entregó tres victorias con consecuencias importantes. Detroit venció 20-17 a Green Bay en un cerrado duelo de la NFC Norte, Matthew Stafford rompió un récord histórico durante el triunfo de Los Angeles Rams por 35-21 sobre Las Vegas Raiders y Bo Nix condujo a Denver a una victoria de 30-16 ante Arizona.

El encuentro más apretado se disputó en Ford Field. Detroit abrió el marcador con un pase de Jared Goff a Jameson Williams, pero Green Bay respondió con una recepción de touchdown de Tucker Kraft. Un gol de campo de Jake Bates permitió que los Lions llegaran al descanso con ventaja de 10-7, aunque dejaron escapar una oportunidad de ampliar la diferencia cuando Jahmyr Gibbs perdió el balón cerca de la zona de anotación.

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Los problemas con las entregas continuaron para Detroit al inicio del tercer cuarto. Goff perdió un balón dentro de su propio territorio y los Packers aprovecharon la posición de campo: Jordan Love encontró a Josh Jacobs, quien rompió dos tackleadas y convirtió un pase corto en un touchdown de 25 yardas para colocar el 14-10.

La respuesta de los Lions llegó en la siguiente serie. Goff conectó un pase de 30 yardas con Williams y volvió a buscarlo dentro de la zona roja para un touchdown de 10 yardas. Fue la segunda anotación del receptor en el partido y devolvió la ventaja a Detroit.

Green Bay empató 17-17 con un gol de campo de 43 yardas de Trey Smack, pero Detroit administró su última posesión y colocó a Bates en posición para convertir un intento de 22 yardas que decidió el encuentro. Los Lions ganaron pese a perder dos balones y mejoraron su marca a 4-2; los Packers quedaron con récord de 4-3.

Goff completó 22 de 32 pases para 303 yardas y dos touchdowns, mientras que Amon-Ra St. Brown acumuló 153 yardas mediante nueve recepciones. Gibbs también resultó fundamental con 116 yardas terrestres en 29 acarreos. Love terminó con 274 yardas, dos pases de anotación y una intercepción.

En Las Vegas, Matthew Stafford convirtió una victoria necesaria para los Rams en una tarde histórica. El veterano lanzó tres pases de touchdown durante el triunfo de 35-21 sobre los Raiders y alcanzó 155 con la franquicia, uno más que Roman Gabriel, anterior propietario de la marca.

Stafford encontró dos veces a Davis Allen dentro de la zona de anotación y después conectó con Puka Nacua en un pase de 11 yardas que estableció el récord. El quarterback también posee la marca histórica de Detroit con 282 envíos de touchdown, por lo que se convirtió en el primer jugador que encabeza esa categoría en dos de las 32 franquicias actuales de la NFL.

Kyren Williams añadió una anotación terrestre y los Rams construyeron una ventaja de 28-6 antes del descanso. Los Raiders intentaron reaccionar en la segunda mitad, pero la diferencia resultó demasiado amplia. Blake Corum aseguró el resultado con un touchdown de 17 yardas en el último cuarto.

Stafford terminó con 23 pases completos en 29 intentos, 195 yardas, tres touchdowns y una intercepción. Los Rams anotaron en sus cinco visitas a la zona roja y encontraron equilibrio con Williams, quien sumó 76 yardas por tierra, y Corum, que aportó 93. Nacua encabezó el ataque aéreo con ocho recepciones para 68 yardas y una anotación.

La tercera victoria de la tarde perteneció a Denver. Los Broncos derrotaron 30-16 a Arizona con las jugadas explosivas de Bo Nix como principal diferencia. Después de un inicio dominado por los pateadores, Nix escapó 62 yardas hasta la zona de anotación y mandó a su equipo al descanso con ventaja de 13-6.

Denver amplió la diferencia al comienzo de la segunda mitad con un pase pantalla que RJ Harvey convirtió en un touchdown de 52 yardas. Arizona respondió por medio de Trey McBride, pero un acarreo de una yarda de J.K. Dobbins volvió a separar a los Broncos.

Nix completó 15 de 28 pases para 222 yardas y un touchdown, además de sumar 70 yardas terrestres. Denver no perdió el balón y limitó a los Cardinals a una anotación en cuatro apariciones dentro de la zona roja. Con el resultado, los Broncos mejoraron a 5-2, mientras que Arizona cayó a 2-5.

Los tres encuentros ofrecieron historias diferentes: Detroit sobrevivió a sus propios errores para ganar dentro de su división, Stafford añadió otro récord a su trayectoria y Denver utilizó la explosividad de Nix para confirmar su buen comienzo de temporada.

Resultados de la tarde:

Detroit Lions 20-17 Green Bay Packers

Los Angeles Rams 35-21 Las Vegas Raiders

Denver Broncos 30-16 Arizona Cardinals