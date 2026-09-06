Detroit Lions: Por qué Jared Goff "no falla" y sigue mejorando
Sabe que esa percepción se formó durante su etapa de cinco años como quarterback de los Rams, cuando todo parecía irse por el desagüe. En aquel entonces, a finales de 2020 y principios de 2021, Sean McVay estaba frustrado porque su equipo seguía encontrándose con un techo de cristal. Había fricciones. Entonces, Goff fue enviado a otro equipo. O desechado, como lo vio la mayoría, en el espectacular canje que llevó a Matthew Stafford a Los Ángeles, mientras Detroit asumía el enorme contrato de Goff como parte del acuerdo que le dio a los Lions dos selecciones de primera ronda y una de tercera.
Solo Dan Campbell y Brad Holmes nunca lo vieron de esa manera, y la prueba está en el depth chart. Cinco años y medio después, Goff sigue siendo su quarterback titular y, aunque cueste creerlo, ahora ha sido un Lion durante más tiempo del que fue un Ram.
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Y, aun así, mucha gente todavía no puede entender en qué se ha convertido Goff.
Otra vez.
"No estás equivocado", dijo Campbell cuando se le planteó la idea de que Goff no recibe ni de cerca el crédito que merece. "Sí, totalmente", agregó. "Pero como sabemos, no importa. Quiero decir, no podemos cambiar eso. No importa. Lo único que importa es que sigamos ganando, y ganas el grande, hombre. Ganas tu división y después encuentras la manera de ganar el grande. Y entonces, que así sea. Y si todavía no recibes respeto, ¿a quién demonios le importa? Porque ganaste y nadie puede quitarte eso.
"Así que sí, absolutamente. Quiero decir, está enormemente subestimado. Este es un quarterback que juega la posición de quarterback; sabe cómo jugar de quarterback. Cuando tienes que hacerlo, puede quedarse en la bolsa de protección, hacer un pase preciso, leer con precisión, y eso es lo que implica la posición de quarterback. Y es un hombre de una especie poco común".
Para ser claros, la opinión de Campbell sí importa para Goff.
En cuanto a lo que piensan los demás, a Goff realmente no le importa. Pero la mayoría de las personas que lo rodean son como Campbell: están un poco molestos porque los demás no pueden ver lo que ellos ven.
Desde la perspectiva de un equipo, es bastante claro. Goff ha llevado a dos franquicias al juego de campeonato de conferencia, y ninguno de los dos equipos estaba en un buen momento antes de que él llegara. Goff fue seleccionado por los Rams en 2016, incorporándose a un equipo que no había llegado a los playoffs en más de una década y que estaba en medio de una reubicación. Fue enviado a los Lions en 2021, cuando Detroit llevaba 30 años desde su última victoria en playoffs, 38-6 sobre los Cowboys en la ronda divisional del 5 de enero de 1992.
Goff tuvo primeras temporadas complicadas en ambos lugares. En su tercera temporada como Ram, estaba jugando en el Super Bowl. En su tercer año como Lion, estaba de regreso en el juego por el título de la NFC.
La excelencia sostenida de Goff
Ese camino es diferente, sin duda. Hay similitudes con Baker Mayfield, otra selección número 1 global que fue canjeada después de llevar a los Browns a su primera victoria en playoffs en una generación, y quizá menos con Sam Darnold, Daniel Jones y Geno Smith, quienes tuvieron menos éxito en sus primeros equipos. Lo que les falta a las otras historias de resurgimiento es el nivel de éxito colectivo que Goff trasladó de su primer hogar al segundo, o las dos reconstrucciones de las que formó parte.
Goff sí siente una conexión con ellos y dice: "No es demasiado diferente de lo que vivieron esos jugadores. Existe respeto mutuo entre ellos y yo". Sin embargo, reconoce la diferencia.
"¿Qué pienso al respecto?", dice con una sonrisa. "Solo intento seguir mejorando. Realmente, realmente, realmente ignoro todo eso y pienso en quién importa y cuáles son las opiniones que realmente me importan, que son las de mis coaches y mis compañeros, y en cómo puedo mejorar eso a diario. ¿Cómo puedo mejorar diariamente la imagen que tienen de mí? Y eso es realmente todo lo que me importa. De verdad, no me importa lo que ocurre afuera.
"Por supuesto, a veces lo escuchas y puede ser como una pequeña chispa, pero si no tienes combustible interno, ese fuego se va a apagar".
"Así que sí, definitivamente me ha impulsado. … Cuando me cambiaron, subconscientemente, obviamente, nunca quieres que eso vuelva a suceder. Así que cada día en el entrenamiento era como: 'Necesito demostrarme a mí mismo'. Y no es que no estuviera trabajando duro en L.A. y dando mi mejor esfuerzo. Por supuesto que lo hacía. Pero creo que darme cuenta de lo rápido que pueden cambiar las cosas, quiero decir, fue…"- Jared Goff
En cuanto al objetivo declarado de Goff —mejorar—, eso también ha sucedido.
Fue quinto y octavo en rating de pase en su primer y segundo año, respectivamente, con McVay. Ha estado entre los 10 mejores en rating de pase durante los últimos cuatro años bajo el mando de Campbell, terminando segundo en su último año con Ben Johnson y tercero la temporada pasada bajo el mando del coordinador ofensivo Johnny Morton, quien ya fue despedido. Su rating de carrera de 96.8 es mejor que el de Josh Allen y Justin Herbert y, sí, también que el de Stafford.
Eso, por supuesto, no necesariamente significa que sea mejor que esos jugadores. Pero sí habla del nivel de juego que ha mantenido y de cómo ha producido en diferentes entornos y sistemas.
Y, sí, de los beneficios que ha obtenido de haber sido derribado y tener que levantarse y sacudirse el polvo.
"Siempre he sabido que soy fuerte mentalmente, pero creo que definitivamente me ha hecho más fuerte", dijo Goff. "Me ha hecho más perseverante. Es cuando ves el fondo y, de nuevo, es relativo a jugar futbol americano, pero cuando ves cómo luce tocar fondo, ser cambiado, terminar 3–13, comenzar el siguiente año con 1–6, ese periodo de dos años es tan difícil como puede serlo, salvo que no ganes un partido. Cuando ves cómo se ve eso, te vuelves mucho más agradecido, sabiendo que nunca quieres volver ahí.
"Así que sí, definitivamente me ha impulsado. … Cuando me cambiaron, subconscientemente, obviamente, nunca quieres que eso vuelva a suceder. Así que cada día en el entrenamiento era como: necesito demostrarme a mí mismo. Y no es que no estuviera trabajando duro en L.A. y dando mi mejor esfuerzo. Por supuesto que lo hacía. Pero creo que darme cuenta de lo rápido que pueden cambiar las cosas, quiero decir, fue…"
Era un quarterback luchando por su lugar, sabiendo lo rápido que todo podía cambiar.
"Sí, todos los días", respondió Goff. "Y aunque soy titular y lo he sido durante cinco años aquí, no creo que eso me abandone jamás. Y creo que eso es algo realmente bueno".
Goff sobresale pese a los cambios
Este año, más cosas han cambiado para Goff que en cualquier otro momento desde que se convirtió en Lion. Un nuevo coordinador, Drew Petzing, llegó desde fuera del círculo de coaches de Campbell. El All-Pro Penei Sewell está pasando de tackle derecho a tackle izquierdo, y el novato Blake Miller será titular en el lado opuesto. Un nuevo center, Cade Mays, llegó para ocupar el antiguo lugar de Frank Ragnow, aunque ahora está lesionado. Y así, una vez más, Goff tiene que ser el referente en medio de todos estos cambios.
El Head Coach lo considera ideal porque desde el principio pensó que Goff sería bueno para liderar otra reconstrucción. Como assistant head coach de los Saints, Campbell enfrentó a Goff en el Superdome en el juego por el título de la NFC de 2018, vio una mano firme independientemente de lo que hubiera a su alrededor y proyectó (correctamente) que estaba hecho para enfrentar cualquier tormenta que tuviera por delante.
Como líder. Como jugador. Como persona.
"Porque, antes que nada, le importa", dice Campbell. "Y es muy exigente consigo mismo. Se exige mucho. Y es increíblemente receptivo a los coaches. Es como, tú lo entrenas duro, hombre, y él quiere que lo hagas, porque quiere mejorar. Pero también sabe que si vamos contra él, todos en ese equipo lo ven. Y entonces nadie tiene una excusa. Si nos estamos metiendo con Jared Goff, entonces podemos meternos con el agente libre novato y, escúchame, hombre, nadie está fuera de los límites.
"Eso significa mucho para él. … Y luego, hombre, mira al tipo. Antes que nada, puede ver, es grande, es alto, es fuerte, es inteligente. Su velocidad de procesamiento me recuerda a [Drew] Brees. Lo ve, lo ve. Y cada año se ha vuelto más y más rápido. Y luego míralo bajo presión. Nadie hace un pase más preciso bajo presión que Jared Goff".
El plan para 2026, para Petzing, es aprovechar todo eso al combinar el pasado de Goff, en diferentes sistemas, con su presente, es decir, todo lo que ha aprendido durante una década de juego.
En primer lugar, Petzing está volviendo a enfatizar elementos de la ofensiva de Johnson (particularmente en el juego de keepers), bajo la cual Goff tuvo sus mejores momentos individuales como quarterback, y también está tomando elementos con los que el QB estaría familiarizado por haber jugado con McVay en Los Ángeles. En segundo lugar, el nuevo OC le está dando a Goff un buen nivel de autonomía en la línea de scrimmage para jugar al gato y al ratón con la defensiva hasta el momento del snap.
Lo cual, por supuesto, está muy lejos de las críticas que recibió en su momento por tener a McVay en el oído hasta el corte de 15 segundos en la comunicación por el headset. Eso, a su vez, se ha convertido en otra área en la que la gente no ha actualizado su opinión sobre quién es Goff, porque ya no es el mismo que era, incluso hace apenas unos años.
"Todo lo que ocurre antes del snap, donde puedo ponernos en la mejor jugada o sacarnos de ella y ayudar a la línea ofensiva si puedo ver algunas cosas, identificar el blitz, cambiar la jugada, la libertad que me han dado aquí [en Detroit] es mucho mayor que la que tenía anteriormente", dijo Goff. "Así que puedes aprender de algunos errores. Durante los últimos cinco años, poder cambiar la jugada o entrar y salir de algunas cosas ha sido divertido".
Y ese nivel de control sobre el sistema es un área en la que se ve jugando más rápido y mejor que nunca.
"Los jugadores que han jugado 10 años o más han visto muchas coberturas, han visto muchas cosas y son capaces de eliminar opciones bastante rápido, así que si hay cuatro jugadores corriendo una ruta, sé que dos de ellos no van a estar abiertos, puedo trabajar realmente con dos de ellos basándome en lo que sé sobre la cobertura y utilizando tus señales antes del snap", dice Goff. "Y puedes reducir tus opciones, lo que aumenta tus probabilidades, ¿verdad?
"Eso. Y creo que mis pies, poder, de nuevo, avanzar rápidamente por las progresiones con mis pies, es algo que estoy haciendo tan bien como nunca. La precisión, siempre he sido bastante preciso, pero eso también está mejorando".
Todo eso forma parte de cómo llegó hasta aquí, a donde pocos pensaban que llegaría, de cara a su sexta temporada como quarterback de los Lions.
La “perspectiva saludable” de Goff
Goff puede decir que no le importa lo que la gente diga. Eso no significa que no lo escuche.
Sí lo hace. Porque las personas cercanas a él se lo han contado. Y aunque puede ignorar fácilmente lo que el público piensa de él, lo que no le gusta es cuando los comentarios llegan a su familia y a sus mejores amigos, quienes le transmiten aquello que les molesta de lo que se dice sobre él.
“Por supuesto, y si yo estuviera en su lugar, haría lo mismo”, dijo. “Creo que es muy difícil para ellos no querer hacerte sentir mejor cuando las cosas van mal y la gente está diciendo cosas. Y una de las cosas más importantes para mí es tratar de tener una muy buena perspectiva. Así que tienes todas estas voces y opiniones durante 10 años, pero hay gente que tiene carreras más largas que la mía, y para algunos son 10 años más. Y tener la perspectiva de que, como, estoy jugando futbol americano, mi familia está sana, mi esposa está sana, yo estoy sano, tengo la fortuna de recibir una recompensa por mi desempeño.
“Tener una perspectiva saludable de todo eso puede hacer que las cosas desaparezcan”.
Como parte de ello, ahora que está por comenzar su segunda década en la NFL a los 31 años, ha pensado un poco en cuánto tiempo más quiere jugar, y por ahora la respuesta es: “Mientras pueda ayudar a un equipo a ganar un campeonato. No creo que sea solo un año. Creo que será mucho tiempo, pero si siento que puedo liderar a un equipo para ganar un Super Bowl, ese es el tiempo que quiero jugar”.
“Con las agallas, el carácter y todos esos intangibles que tiene, además de las habilidades que posee, dime cómo puede fallar. Sé la respuesta: no falla”.- Dan Campbell
Y con Petzing, Sewell, Amon-Ra St. Brown, Jameson Williams, Sam LaPorta, Jahmyr Gibbs, Aidan Hutchinson, Jack Campbell, Alim McNeill, Kerby Joseph y Brian Branch a su lado —el joven núcleo formado en casa que él ayudó a desarrollar—, Goff ve la oportunidad de hacerlo ahora y durante el futuro previsible.
Al igual que ocurrió en Los Ángeles, está en el centro de todo, como el jugador que marca el tono y quien pone las cosas en marcha.
Lo mejor de todo es que las personas que más le importan pueden verlo con claridad.
“Con las agallas, el carácter y todos esos intangibles que tiene, además de las habilidades que posee, dime cómo puede fallar”, dice Campbell. “Sé la respuesta: no falla”.
Así que, para Goff, esto no se trata de hacer que alguien cambie de opinión. Nunca se ha tratado de eso. Con las personas que realmente cuentan para él, eso nunca fue necesario.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 02/09/2026, traducido al español para SI México.