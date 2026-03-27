Por qué los Detroit Lions no reclutarán al reemplazo de Jared Goff
Tuviste muchas preguntas sobre el draft de la NFL y, como siempre, tuve algunas respuestas…
Detroit Lions
De C (@taydyl33): ¿Hay alguna posibilidad de que los Lions tomen a Drew Allar en la segunda ronda y lo mantengan dos años sentado detrás de Goff?
C, siempre soy partidario de tener quarterbacks en desarrollo dentro del sistema, pero creo que en este caso Detroit no puede hacerlo. Hay dos razones para ello.
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La primera es relativamente simple. El año pasado, los Lions traspasaron ambas selecciones de tercera ronda del draft de 2026 en un movimiento agresivo durante la tercera ronda del año pasado para obtener al receptor Isaac TeSlaa. Como resultado de perder su selección asignada y la que recibieron por la salida de Aaron Glenn a los Jets, ahora solo tienen dos selecciones dentro de las primeras 100. Así que intentar apostar por un quarterback en desarrollo parece mucho más probable en el Día 3, donde tienen múltiples selecciones en la cuarta, quinta y sexta rondas.
Segundo, ahora están en un punto en el que su roster se volverá financieramente muy cargado en la parte alta. Jared Goff tiene un contrato de quarterback a valor de mercado, y Penei Sewell, Amon-Ra St. Brown, Jameson Williams, Aidan Hutchinson, Alim McNeill y Kerby Joseph ya firmaron grandes segundos contratos, mientras que los seleccionados en el draft de 2023 Jahmyr Gibbs, Sam LaPorta, Brian Branch y Jack Campbell ahora son elegibles para nuevos contratos. Y el “problema de lujo” es que el cuello de botella de contratos que se avecina significa que tendrán que encontrar talento barato a través del draft para complementar su núcleo.
Los Lions, por ejemplo, tienen trabajo por hacer en la línea ofensiva, una unidad que fue la base de la reconstrucción de Brad Holmes y Dan Campbell. Con solo esas dos selecciones dentro del Top 100, y con espacio salarial cada vez más reducido, tendría sentido que los recursos se destinen allí, en lugar de buscar un quarterback en desarrollo. Así que si el intento por Drew Allar—quien probablemente sea una selección temprana del Día 3 de cualquier manera—llega en la cuarta o quinta ronda, bien. ¿En el lugar 50? Me sorprendería.
De doug mccready (@dgmccready): ¿Los Lions están dependiendo demasiado del draft y de su capacidad para desarrollar jugadores jóvenes en lugar de hacer un movimiento importante en la agencia libre?
Doug, no hay muchos equipos que no cambiarían su situación por el núcleo de los Lions: Goff, Gibbs, Jamo, St. Brown, LaPorta, Sewell, Hutchinson, McNeill, Campbell y Branch. Así es como trabajan los buenos equipos. ¿Podrían hacer uno o dos movimientos y comprometer algunos contratos para lograrlo? Claro. Pero diría que, en balance, sigue siendo un equipo realmente bueno y, contrario a la opinión popular, la ventana de estos jugadores no se ha cerrado.
Carolina Panthers
De Milly Mills (@ShopChopa): ¿Expectativas para la temporada 2026 de los Panthers?
Shop, diría que es justo esperar una mejora continua, y que estarán en la pelea para repetir como campeones de la NFC South en lo que debería ser una división mejorada.
Obviamente, en el centro de su proyecto estará Bryce Young. Mi suposición sería que dejarán que Young juegue el cuarto año de su contrato, con su opción de quinto año activada para la temporada baja de 2027. Y veremos si puede encontrar otro nivel en su juego que justifique negociar una enorme extensión de contrato para mantenerlo en Charlotte a largo plazo.
En otras áreas del roster, hay razones para el optimismo. Tetairoa McMillan parece una estrella en formación como receptor, la línea ofensiva (que tendrá que manejar la ausencia del tackle izquierdo Ickey Ekwonu durante parte de la temporada) mejoró el año pasado, y la defensa tiene un buen núcleo joven y una inyección de talento veterano de alto nivel con la llegada de Jaelan Phillips y Devin Lloyd. Es decir, fuera del quarterback, la flecha apunta hacia arriba.
Así que, de nuevo, diría que una mejora continua, y quizá una victoria en playoffs, sería un objetivo razonable.
Dallas Cowboys
De Flanny (@FlannyForReal): ¿Qué edge rushers y cornerbacks, junto con Sonny Styles y [Caleb] Downs, tendrían que desaparecer del tablero para que Dallas considere bajar en el draft mediante un trade?
Flanny, diría que bajar posiciones mediante un intercambio será complicado en la mitad alta de la primera ronda. Mi suposición es que los Raiders tomarán al quarterback de Indiana Fernando Mendoza con la primera selección. Después de eso, no hay un quarterback que provoque un intercambio hacia arriba, ni un prototipo en una posición premium (es decir, Myles Garrett como edge, Jalen Ramsey como corner, Julio Jones como receptor o Joe Alt como tackle) que pueda tentar a alguien a ser agresivo.
Así que incluso si los Cowboys quisieran bajar desde la selección 12, creo que tendría que producirse una racha de selecciones en alguna posición para crear un mercado por esa elección. Tal vez alguien mire al corner de LSU Mansoor Delane y vea que el resto de la clase de cornerbacks está un escalón por debajo (aunque Jermod McCoy de Tennessee podría estar ahí mismo) y quiera subir por él. No lo sé. Es difícil imaginar un escenario real como ese ahora mismo, aunque podría pensar diferente en un par de semanas.
Top 10 del draft
De Dan (@VaultGamingYT): ¿Alguna sorpresa que creas que ocurrirá dentro del Top 10 del draft?
Dan, creo que la parte alta del draft estará llena de sorpresas, principalmente por la dinámica que acabo de describir: sin prospectos indiscutibles en posiciones premium, tienes que ponderar jugadores en posiciones premium que requieren proyección frente a jugadores en posiciones no premium (Jeremiyah Love, Caleb Downs, Sonny Styles) que son élite. Y la forma en que los equipos valoren esa ecuación, creo, variará, lo que provocará mucha volatilidad en las primeras selecciones del draft.
Lo cual quizá no sea ideal para los equipos que eligen dentro del Top 10, pero sí lo es desde un punto de vista de entretenimiento.
Philadelphia Eagles/New England Patriots
De Steve Mac (@stevemicmac): Si los Eagles quieren esperar hasta después del 1 de junio por razones del tope salarial, ¿podría New England seleccionar al objetivo preferido de los Eagles, retenerlo durante un mes y luego ejecutar el intercambio por A.J. Brown en junio para cumplir tanto con el capital de draft como con los requisitos del tope salarial?
Steve, entiendo lo que dices—esto es como funciona en la NBA. Solo que creo que sería muy, muy difícil de lograr.
Digamos, por ejemplo, que tú eres el novato que los Patriots esencialmente están seleccionando para los Eagles. Junto con eso, estarías perdiendo el proceso de integración de novatos que ocurre después del draft, tu minicamp de novatos y luego dos o tres semanas de OTAs. Eso afectaría tu oportunidad de rendir durante las dos semanas restantes del programa de temporada baja en junio, que es donde te posicionas para competir por tiempo de juego en el verano y, en última instancia, para jugar en el otoño.
¿Por qué ese novato estaría de acuerdo con algo así? Sería un dolor de cabeza en todos los sentidos y no sería justo para ese jugador. Así que, para mí, si ocurre un intercambio, lo más probable es que sea después del 1 de junio, con selecciones del draft de 2027.
Vale la pena señalar que Mike Vrabel ha estado en esta situación antes. En 2021, los Falcons esperaron hasta después del 1 de junio para traspasar a Julio Jones, y fueron sus Titans quienes terminaron adquiriéndolo, enviando una selección de segunda ronda de 2022 y una de cuarta de 2023 a Atlanta a cambio de Jones y una de sexta de 2023.
En este momento, los Patriots de Vrabel se perfilan como el único pretendiente conocido por Brown, ya que otros destinos preferidos dentro de la AFC (Chargers, Chiefs, Bills) ya dijeron que no, y los Rams se retiraron de la puja.
Veremos qué tan motivado está el gerente general de los Eagles, Howie Roseman, para concretar un acuerdo después del 1 de junio. Pero sería difícil dejar uno pactado con anticipación debido a todas las piezas en movimiento durante las 10 semanas previas a esa fecha.
Miami Dolphins
De Mike Madden (@Mike__Madden): Si los Dolphins obtienen la primera selección, ¿Jeremiah Smith sería una apuesta segura para Miami?
Mike, la única forma en que lo veo posible es si no hay un quarterback por el que valga la pena subir al No. 1 mediante un trade, y si los Dolphins sienten que su futuro está asegurado con Malik Willis como quarterback, lo suficiente como para no seleccionar uno ahí después de una temporada que los dejó con la primera posición del draft.
No es muy probable. Pero si Willis juega bien, el resto del equipo es muy malo y los Dolphins terminan con la cuarta selección, con tres quarterbacks saliendo 1-2-3, entonces quizá Smith regrese a casa.
Veremos. Diría que, hasta ahora, es el mejor prospecto que no es quarterback en esta clase.
Kansas City Chiefs
De ZmoneyKSU (@GuitarCatsChief): ¿Justin Fields iniciará algún partido con los Chiefs? ¿Encontrarán un rol para él una vez que Mahomes regrese o será simplemente un suplente que sostiene la tablilla?
Zmoney, veo la relación entre los Chiefs y Justin Fields como un gran acuerdo de negocios. Él le da a Kansas City profundidad y un sustituto experimentado con verdadero potencial para que Andy Reid pueda trabajar con él. Los Chiefs, por su parte, le dan un año de desarrollo y la oportunidad de tomar repeticiones como titular en un programa campeón durante la primavera y el verano, mientras Patrick Mahomes se recupera de su lesión de rodilla.
Apostaría a que Mahomes estará listo para la Semana 1, lo que haría probable que Fields pase toda la temporada 2026 como suplente, lo cual no necesariamente es algo malo.
Equipo de flag football de Estados Unidos
De Hrvoje Bulić (@BulljiveU): ¡Hola Bert! ¿Cómo crees que se elegirá el equipo de flag football de Estados Unidos para 2028? Las estrellas de la NFL no pueden simplemente llegar y dominar sin entrenamiento específico de flag, pero ¿los equipos estarán de acuerdo con que pasen el verano preparándose para los Juegos Olímpicos?
Hrvoje, gran pregunta, y no lo sé. Si eligieran a los mejores jugadores para ganar la competencia ahora mismo, creo que el sábado nos mostró quiénes serían esos jugadores. ¿Podrían los jugadores de la NFL, con meses para prepararse, adaptar su extraordinario atletismo para competir con los jugadores de flag por esos lugares? Creo que es posible. Pero, como mencionas, alejarse de su equipo o entrenar para practicar un deporte completamente diferente podría no ser lo mejor para la carrera de esos jugadores.
Luego está lo que tengan que decir sus equipos, lo cual podría variar de una franquicia a otra.
Todavía hay mucho por resolver. Pero los propietarios de la NFL están invirtiendo para que esto funcione como parte de su plan para seguir globalizando el juego, así que no me sorprendería ver a algunos equipos obligados a ceder un poco si los dueños creen que es lo mejor para la liga desde el punto de vista del negocio (y tener a las mayores estrellas de la NFL posibles en los Juegos Olímpicos de 2028 claramente serviría a sus intereses comerciales aquí).
George Pickens
De jcm (@JCM_____): Con la etiqueta no exclusiva, Dallas está permitiendo que George Pickens negocie los detalles de contrato con otros equipos. ¿Cómo va eso hasta ahora?
JCM, me sorprendería mucho que algún equipo estuviera dispuesto a entregar dos selecciones de primera ronda y además darle un contrato enorme a Pickens. Así que no contaría con mucho movimiento en ese frente.
Draft de la NFL 2027
De Greg Creese (@AquaCoralRep): ¿Qué tan reacios crees que estarán los equipos a desprenderse de selecciones del draft de 2027 cuando intenten moverse en el draft de este año?
Greg, los equipos suelen considerar que las selecciones a un año de distancia se devalúan en una ronda, porque al intercambiarlas estás perdiendo un año de servicio de ese jugador. En otras palabras, si hubieras traspasado una selección de tercera ronda de 2026 en este punto el año pasado, la mayoría de los gerentes generales la habrían visto como si tuviera valor de cuarta ronda.
Y quizá esa sea la mejor forma de resumir cómo están viendo los equipos el draft del próximo año: al menos en las primeras dos rondas, no creo que las selecciones de 2027 se estén devaluando de manera natural de esa forma. Entre Jeremiah Smith en Ohio State, los pass rushers Collin Simmons y Dylan Stewart en Texas y South Carolina, el corner Leonard Moore en Notre Dame, además de todos los quarterbacks y demás, hay buenas razones para ello.
Pittsburgh Steelers
De Seth H. (@Seth_HH_): ¿Cuál podría ser la ventaja estratégica de que los Steelers no digan cuál es su plan en la posición de quarterback? ¿Podrían estar reteniendo información deliberadamente para obtener alguna ventaja? ¿O simplemente los Steelers están ASÍ de desesperados por Rodgers?
No, creo que simplemente están respetando el proceso de toma de decisiones de Aaron Rodgers y saben que existen otras opciones como Kirk Cousins si no funciona. Nada más. Nada menos.
C.J. Stroud
De Nyambose (@Nyambose215270): ¿Qué quarterback está bajo más presión en este momento?
Diría que C.J. Stroud, simplemente porque ha tenido un bajón durante dos años después de una increíble temporada de novato, y ese equipo de los Texans está cargado de talento en todas partes y muy listo para competir por un campeonato. Si Houston decide esperar para darle un segundo contrato, entonces la presión solo aumentará aún más.
Todo eso forma parte del territorio cuando has mostrado el potencial que Stroud ha mostrado.
Ty Simpson vs. Fernando Mendoza
De AJ Goncalves (@AJISDAWAY): ¿Los gerentes generales realmente creen que Ty Simpson es mejor que Fernando Mendoza?
AJ, vas a tener que darme un par de semanas para tener una respuesta definitiva sobre eso, pero diría que la mayoría de las personas con las que he hablado ven la situación como Fernando Mendoza y luego todos los demás en la posición de quarterback en esta clase del draft. Yo, por supuesto, respeto mucho a Dan Orlovsky y me gusta, quien olvidó más sobre la posición de quarterback al irse a dormir anoche de lo que yo sé. Y por eso estoy emocionado de profundizar más en este tema en las próximas semanas.
Los Angeles Rams
De Zach Fogelman (@FogelmanZach): ¿Ves a los Rams haciendo un movimiento por un WR3 fuera del draft?
Zach, podría verlos incorporando a un veterano, sí. Pero lo más probable es que agreguen a un receptor en una ronda media del draft, ya que cualquier problema de profundidad en la posición se ve mitigado por la profundidad que tienen en la posición de ala cerrada. No veo que la situación con un tercer receptor detrás de Puka Nacua y Davante Adams sea un gran problema para ellos.
Tope salarial
De Geoffrey (@frizzaud): ¿Crees que la NFL cambiará a una estructura diferente de tope salarial para aliviar que los quarterbacks ocupen tanto espacio del cap, como que el QB tenga un porcentaje máximo del tope y que los equipos puedan pagarles más dinero después?
Geoffrey, no. Creo que les gusta cómo funciona ahora porque equilibra a los equipos con quarterbacks de élite frente al resto de la liga. Y el tope salarial ha crecido hasta un punto en el que estas cosas ahora son manejables.
Olaivavega Ioane
De Daily Dolphins Draft (@JAYFIEDLERSTAN): ¿Cuál crees que es el piso y el techo de Vega Ioane en el draft, y podrías verlo como un buen encaje para los Dolphins?
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 25/03/2026, traducido al español para SI México.