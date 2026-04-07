Dexter Lawrence II: Tres posibles destinos del liniero defensivo estrella tras su salida de los Giants
¿Podría Dexter Lawrence II estar en movimiento? Mientras los Giants se preparan para iniciar una nueva era bajo el coach John Harbaugh, parece que es una posibilidad.
Según Adam Schefter de ESPN, Lawrence ha solicitado un cambio y no asistirá a los entrenamientos voluntarios del equipo. Los Giants comenzarán su programa de temporada baja el martes junto con otros ocho equipos que estrenarán nuevo head coach en 2026.
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La solicitud de cambio de Lawrence llega después de que ambas partes no lograron llegar a un acuerdo sobre una extensión de contrato a largo plazo durante las últimas dos temporadas bajas. El jugador de 28 años—seleccionado por los Giants con el pick No. 17 en el NFL Draft 2019—ha pasado toda su carrera con el club, registrando 341 tackleadas totales, cinco fumbles forzados y 30.5 capturas, camino a dos selecciones al segundo equipo All-Pro. A pesar de ello, es apenas el 13º liniero defensivo interior mejor pagado de la NFL, con un promedio anual de 21.9 millones de dólares.
Si bien ciertamente no es lo mejor para New York dejar ir a un talento como Lawrence, la gerencia podría considerar honrar su solicitud de cambio debido a las disputas contractuales en curso y al deseo de maximizar su valor mientras buscan reconstruirse y regresar a la postemporada por primera vez desde 2022.
Aquí hay tres destinos de cambio que podrían tener sentido para el tackle defensivo.
Los Angeles Chargers
Los Chargers llegan al punto medio de la temporada baja de 2026 con 48.7 millones de dólares de espacio en el tope salarial, el tercero más alto de la NFL, sólo detrás de Titans y Commanders, además de tener una necesidad en el interior de su línea defensiva.
Con jugadores como Teair Tart, Tuli Tuipulotu y Khalil Mack presionando por los extremos, el front seven de Los Angeles aún podría beneficiarse de mayor presencia en el centro. Tras la salida del coordinador Jesse Minter rumbo a Baltimore, los Chargers recurrirán a Chris O'Leary para dirigir su defensiva en 2026—y aunque firmaron al nose tackle Dalvin Tomlinson con un modesto contrato de un año y 6.2 millones de dólares el mes pasado, Lawrence aportaría una presencia verdaderamente dominante en el corazón de la línea defensiva.
Tennessee Titans
Hablando de los Titans, no sólo tienen el dinero (y capital de draft) para adquirir a Lawrence en un cambio, sino que también cuentan con una conexión en el cuerpo técnico que podría reunirlo con un antiguo líder.
Tennessee contrató al excoach de Giants, Brian Daboll, como su coordinador ofensivo el pasado enero, dándoles a un experimentado play-caller de la NFL para ayudar a guiar la carrera del quarterback Cam Ward. Para efectos de esta discusión, también les da un vínculo con Lawrence.
Daboll y Lawrence pasaron tres temporadas y media juntos en New York, dos de las cuales terminaron con Lawrence siendo nombrado All-Pro del segundo equipo. Tras su despido, el tackle defensivo mostró apoyo a su antiguo head coach, llamándolo “mi tipo”, mientras admitía que sentía que podrían haber hecho más para evitar su salida.
Claramente existe una relación allí y, después de que Tennessee traspasó a T’Vondre Sweat a los Jets a principios de esta temporada baja, el equipo tiene un hueco en la línea defensiva junto a la estrella Jeffery Simmons. Tal vez Daboll ya haya hablado bien de Lawrence con la directiva.
Pittsburgh Steelers
Siguiendo con la ruta de las conexiones de entrenadores, los Steelers trajeron a Patrick Graham para dirigir su defensiva el pasado enero después de reemplazar al head coach Mike Tomlin con Mike McCarthy. Graham, de 47 años, fue coordinador defensivo y asistente de head coach de los Giants bajo Joe Judge entre 2020 y 2021, trabajando de cerca con, sí, Lawrence.
Pittsburgh se encuentra en la mitad superior de la liga en cuanto a espacio salarial, con poco más de 27 millones de dólares rumbo al draft. Ya renovaron al ala defensiva Cameron Heyward para una 16ª temporada, así que ¿por qué no seguir construyendo una de las mejores unidades de la liga trayendo a Lawrence junto a T.J. Watt, Derrick Harmon, Alex Highsmith y el resto del grupo?
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 06/03/2026, traducido al español para SI México.