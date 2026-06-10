Diana Flores y la selección mexicana de flag football, por el título en Alemania: "La mentalidad es dominar"
La selección mexicana femenil de flag football, número uno del mundo, ya está en modo Mundial. El equipo entra a concentración esta semana y la próxima viaja a Austria para un campamento de preparación antes del Campeonato Mundial de Flag Football en Düsseldorf, Alemania, que se celebra en agosto. Para Diana Flores, capitana y quarterback del equipo desde 2021, el objetivo no es solo repetir la medalla de oro que ganaron en 2022 sino ir más allá.
"El enfoque del equipo más allá de repetir lo que ya hemos hecho es hacerlo mejor. Es dominar en el campo, dominar fuera del campo, dominar el flag football a nivel mundial", dijo Flores en entrevista exclusiva para Sports Illustrated durante el tercer campamento anual que organiza en la Ciudad de México con el respaldo de Under Armour, marca de la que es la primera embajadora de flag football a nivel mundial.
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Flores lleva 20 años en el deporte y 13 con la selección nacional. Su primera convocatoria llegó a los 16 años para el Mundial de Grosseto, Italia, y desde entonces ha pasado por todos los roles posibles dentro del equipo hasta convertirse en la líder indiscutible del proyecto. En 2021, México llegó a una final del mundo por primera vez en años con ella como quarterback. Un año después, en 2022, se colgó el oro mundial. Hoy, a sus 29 años, muchos la consideran parte de una generación anterior a pesar de su corta edad, pero Flores sigue con la vista puesta en el campo y no en el retiro.
"Ahorita todo mi esfuerzo, todo mi enfoque está en seguir representando como jugadora dentro del campo. Es mi sueño Los Ángeles 2028", dijo la capitana cuando le preguntaron si algún día la veríamos como entrenadora de la selección. El Mundial de Alemania no es solo una competencia más: es también la vía de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde el flag football debutará como deporte olímpico por primera vez en la historia.
Flores reconoció que este Mundial será diferente a los anteriores. "Los demás equipos están elevando su nivel, están evolucionando", advirtió. "Pero tenemos la confianza en que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para llegar preparadas de la mejor manera y hacer el mejor papel." La preparación se intensifica semana a semana con trabajo físico, mental y análisis de los rivales.
El campamento en la Ciudad de México, que este año celebró su tercera edición, reunió a decenas de jóvenes jugadoras que buscan seguir los pasos de Flores y de la selección campeona. Para la capitana, ver a esas nuevas generaciones con objetivos claros y una visión definida es el mejor resultado de todo lo que ha construido la selección en la última década. "Estas niñas ya saben qué quieren ser, a dónde quieren llegar, y cada vez el camino para llegar a esos objetivos es más claro", dijo Flores. "Para mí es un sueño hecho realidad verlas a todas."