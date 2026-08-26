Diego Tamez, el quarterback que convirtió un video en una oportunidad histórica
Diego Tamez no estaba dentro de un campamento en Estados Unidos ni frente a una tribuna llena de reclutadores cuando comenzó su camino hacia la NFL Academy. La oportunidad apareció después de que publicó en X un video con sus mejores jugadas. El coordinador ofensivo y entrenador de quarterbacks del programa encontró el material, lo contactó y lo invitó a las pruebas. Meses después, el mexicano obtuvo uno de los lugares disponibles entre más de 1,500 aspirantes.
Con 17 años, Tamez se convirtió en el primer quarterback mexicano seleccionado por la NFL Academy. El reconocimiento resulta especial por la posición que ocupa. Un mariscal de campo no sólo necesita talento físico: debe conocer cada responsabilidad de la ofensiva, interpretar coberturas, modificar protecciones, comunicarse con sus compañeros y tomar decisiones en pocos segundos. Diego tendrá que cumplir esas funciones dentro de un plantel con jugadores procedentes de 21 países.
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Su historia con el futbol americano comenzó mucho antes de aquel video. Su padre lo acercó al deporte cuando tenía cuatro años y acompañó su desarrollo desde las categorías infantiles. A los 14, Tamez pasó una etapa de preparación en Canadá, experiencia que le permitió conocer otro estilo de juego antes de regresar a México y continuar su formación con Borregos Ciudad de México.
Su crecimiento no dependió únicamente de proyección o de buenas mediciones físicas. Antes de incorporarse a la Academia, el quarterback dejó actuaciones que justificaron el interés internacional.
En abril de 2026, Borregos Ciudad de México visitó a Borregos Monterrey, equipo que llevaba cuatro temporadas sin perder en la categoría Juvenil de Primavera. Tamez encabezó la victoria de 43-41 en uno de los partidos más espectaculares del torneo. Lanzó tres pases de touchdown, anotó otras tres veces por tierra, convirtió un gol de campo de 30 yardas y acertó cuatro puntos extra.
Diego participó directamente en seis touchdowns y sumó 25 puntos personales. Su primera anotación aérea llegó con un pase de 76 yardas. Después conectó envíos de 21 y 17 yardas, además de cruzar las diagonales con acarreos de dos, cinco y una yarda. El último de ellos llegó mediante un empuje del quarterback por el centro de la línea.
Menos de un mes después repitió una actuación de dimensiones similares. Borregos Ciudad de México derrotó 55-42 a Vikingos de Torreón en un encuentro que tuvo seis empates y cuatro cambios de ventaja. Tamez volvió a producir tres touchdowns por pase y tres por carrera. También convirtió siete puntos extra y terminó otra vez con 25 unidades personales.
La repetición confirmó que no se trató de un partido aislado. Tamez mostró capacidad para lanzar profundo, atacar por tierra, producir cerca de la zona de anotación y colaborar como pateador. También respondió en encuentros cerrados y con marcadores elevados, en los que cada serie ofensiva exigía puntos.
Su llegada a la NFL Academy comenzó a tomar forma cuando publicó sus jugadas de la temporada 2025. El cuerpo técnico vio el video y decidió observarlo en persona. Diego superó las pruebas en México y obtuvo un lugar en el programa, aunque éste no formaba parte de sus planes iniciales.
El proceso también representó la recompensa para su familia. El quarterback ha reconocido los viajes, entrenamientos y sacrificios que sus padres asumieron durante su formación. La posibilidad de estudiar y jugar en Loughborough convirtió ese esfuerzo acumulado en una oportunidad que ningún mariscal mexicano había recibido dentro de la Academia.
El roster 2026-27 lo registra con 1.83 metros de estatura y 92 kilogramos de peso. Además de su trabajo deportivo, cursará estudios de negocios dentro del programa académico. Su formación abarcará el terreno de juego, el gimnasio, las aulas y el aprendizaje de un sistema ofensivo completamente en inglés.
Ese último punto será uno de sus mayores desafíos. Tamez deberá comunicar jugadas a compañeros con idiomas, experiencias y estilos diferentes. También tendrá que adaptarse a una velocidad mayor, dominar otra terminología y competir por repeticiones frente a quarterbacks internacionales. La posición que le dio relevancia también le impondrá la mayor carga de responsabilidad.
La NFL Academy no garantiza una beca ni representa un acceso directo a la liga profesional. Su principal misión consiste en preparar a los jugadores para el futbol universitario de Estados Unidos. Durante el ciclo 2026-27, más de 50 egresados del programa estarán en la NCAA y más de 30 competirán en la División I. El precedente más avanzado pertenece a Seydou Traore, elegido por Miami en la quinta ronda del Draft de 2026.
Para Tamez, la primera meta será entrar en el radar de las universidades. Sus partidos en México demostraron que puede producir; la Academia deberá comprobar que también puede trasladar ese nivel a un sistema internacional y sostenerlo contra preparatorias de Estados Unidos.
Un video le abrió la puerta, pero no explica por sí solo su lugar en Loughborough. Detrás de aquella publicación existen más de una década de formación, una experiencia en Canadá, el respaldo de su familia y dos partidos en los que participó en doce touchdowns. Diego Tamez llega como el primer quarterback mexicano en la historia de la NFL Academy. Su siguiente objetivo consiste en evitar que también sea el último.