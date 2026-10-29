Diez intercambios de la NFL que nos encantaría ver antes de la fecha límite de 2026

Los Texans dieron inicio extraoficialmente a la temporada de intercambios con su intento de revitalizar la carrera de Marvin Harrison Jr. Sacar a Harrison de Arizona fue una maniobra con dos objetivos para Houston, un equipo que imaginaba que no elegiría entre los primeros 20 puestos del Draft esta temporada: por un lado, consideró que se trataba de una operación con un gran potencial de recompensa y un costo limitado; por otro, fue una señal para el equipo de que la temporada 2026 no estaba perdida.

Esta temporada resulta particularmente interesante porque algunos contendientes habituales se encaminan hacia una reconstrucción. Los Eagles y los Colts, en particular, encajan en el perfil clásico de equipos "vendedores". Los Jets, aunque no son contendientes, tienen un roster estructurado de manera similar al de los Texans antes de convertirse en un equipo competitivo: cuentan con varios veteranos atractivos en el mercado, con contratos a corto plazo, que podrían ayudar a los aspirantes al título. Aunque considero que la transformación de los Jets podría ser rápida si contratan al reemplazo adecuado para Aaron Glenn cuando llegue el momento, siempre existe un difícil equilibrio entre determinar quién puede ser lo suficientemente bueno para ayudar al equipo en el futuro y quién podría valer la pena sacrificar a cambio de activos del Draft. Todos los equipos están haciendo esa evaluación ahora mismo, con la fecha límite del 10 de noviembre cada vez más cerca.

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Cada año me gusta presentar mis intercambios soñados. Espero que quienes disfrutan habitualmente de esta columna consideren que mis propuestas son realistas, aunque con un pequeño toque de fantasía. Mis sueños personales suelen estar relacionados con convencer a mi familia de pedir pizza de pollo búfalo por tercera noche esta semana o con conseguir que un usuario de eBay acepte mi oferta de 4.65 dólares por un ejemplar usado de IT en edición de bolsillo que está a la venta por siete dólares. Así que no soy de los que mandarían a Justin Jefferson a los Seahawks. Como sugirió alguna vez Albert Einstein, la vida consiste en perseguir una feliz modestia.

Dicho esto, vamos al tema.

Raiders envían al ala defensiva Maxx Crosby a los Giants

Crosby está jugando muy bien este año. Su fortaleza física propia de un veterano ha llegado mucho antes de que pueda considerársele un jugador veterano de edad avanzada, y se ha combinado con su habitual disposición a detener el juego terrestre y su agilidad para presionar al quarterback. Crosby sería un activo valioso para los equipos que buscan mejorar tanto su capacidad para presionar al pasador como para contener las carreras por los extremos. Los Giants podrían parecer un socio poco convencional para una negociación de este tipo, pero me pregunto si incluir a Kayvon Thibodeaux en el intercambio ayudaría a compensar parte del costo. El precio inicial que pidieron por Crosby fue de dos selecciones de primera ronda, cuando estuvo a punto de ser traspasado la offseason pasada. Thibodeaux es cuatro años más joven que Crosby y podría terminar siendo más barato, incluso con el extraordinario salario anual promedio de 29 millones de dólares que actualmente recibe el ala defensiva de los Raiders en su segundo contrato.

Pero este movimiento va más allá de ayudar a los Giants a mantenerse con vida en la NFC East. Se trata de establecer un mensaje. John Harbaugh ha pasado el año depurando el roster de jugadores que no encajan con su estilo, o castigando a quienes se equivocan y se alejan de sus principios. Jaxson Dart recibió una advertencia con el intercambio por J.J. McCarthy, intencionalmente o no. Dexter Lawrence II fue traspasado. Cam Skattebo fue enviado a la banca durante una semana (al menos en teoría). Cuando se mencionó a Thibodeaux tras el intercambio de Lawrence en abril, Harbaugh no sugirió de inmediato que Thibodeaux fuera intransferible, aunque posteriormente se corrigió la narrativa en torno a ese asunto. Ofrecer al atlético Thibodeaux —quien atraviesa quizá la mejor racha de tres partidos de su carrera y estuvo cerca de conseguir una intercepción en retroceso de cobertura, en una zona profunda del campo, que habría asegurado el partido el domingo— como una especie de prueba previa a una extensión de contrato para los Raiders podría, al menos, abrir el camino a negociaciones más sustanciales. Crosby podría terminar su carrera como una superestrella en el mayor mercado del deporte, con un equipo que tiene probabilidades favorables de ganar la NFC East.

Aunque podemos debatir los méritos de intentar ganar lo que parece ser la peor división de la NFL, el proceso de transformación de Harbaugh necesita un logro importante antes de comenzar su segundo año. Los Giants ocupan el puesto 27 entre las defensivas en porcentaje de presión al quarterback y el 18 contra el juego terrestre. Crosby resolvería ambos problemas y liberaría a Abdul Carter para jugar en el extremo opuesto de la línea defensiva.

Eagles envían al corredor Saquon Barkley a los Bengals

Síganme en esta idea. El otro día estaba viendo cómo Drake London era utilizado prácticamente como un H-back en la ofensiva de los Falcons. Esa imagen me hizo recordar una conversación que tuve con algunas personas de Army, acostumbradas a jugar con talento que suele ser crónicamente más pequeño que el de sus rivales y que creen que no se trata tanto de aplastar a alguien con un bloqueo, sino simplemente de redirigir a quien se interponga en tu camino. A eso hay que sumarle lo que los entrenadores consideran que será un aumento continuo en el uso del personal 21, es decir, ofensivas con dos corredores.

¿Qué pasaría si Barkley y Chase Brown pudieran jugar juntos? Barkley le daría a Joe Burrow una peligrosa opción de pase corto y, con ambos en el campo al mismo tiempo, podrían obligar a las defensivas a utilizar personal más pesado, lo que reduciría parte de la ayuda adicional que normalmente se destina a Tee Higgins y Ja’Marr Chase. Seguimos esperando ver qué sucede con la enorme promesa de una ofensiva de los Bengals verdaderamente versátil, con dos corredores capaces de complementarse. Los Bengals tienen un juego terrestre de nivel intermedio en términos de eficiencia, pero cuentan con el atletismo necesario en el frente para abrir grandes jugadas con sus cinco linieros ofensivos. Aunque su línea no es la de los Eagles de 2024, tampoco es la de los Giants de 2023. Barkley aportaría volumen como receptor y sería un corredor más experimentado, capaz de jugar en todas las situaciones y proteger al quarterback. A Brown se le ha pedido que proteja al pasador en aproximadamente el 25% de las jugadas en las que Barkley ha tenido esa responsabilidad a lo largo de los años. Aunque últimamente buena parte de la atención se ha centrado en las deficiencias de Barkley en la protección del pase, puede cumplir bien esa función y así lo hizo durante la temporada de Super Bowl de los Eagles en 2024. Una vez más, Brown ha participado en situaciones de bloqueo de pase y de carrera apenas unas cuantas decenas de veces por temporada, pero tiene un cuerpo más robusto y ha registrado una elevada tasa de éxito en las jugadas en las que se le ha pedido abrir el camino como bloqueador principal, principalmente en barridos en movimiento y otras jugadas engañosas poco convencionales.

Eagles envían al guardia Landon Dickerson a los Packers

Josh Jacobs consigue sus mejores resultados como corredor por los espacios A y B, entre el centro y los guardias, y entre los guardias y los tackles. Ahí es donde se ha concentrado el mayor volumen de sus acarreos a lo largo de su carrera y donde registra su mejor EPA por acarreo. Los Packers han encontrado algo en Laken Tomlinson —¿qué podría estar un escalón por debajo de encontrar oro?— y todavía esperan que Kevin Zeitler recupere el ritmo necesario para jugar. Mekhi Becton Sr. también fue ascendido recientemente desde el roster activo. Green Bay ha tenido una experiencia desastrosa al alternar linieros ofensivos interiores, y Nelson es uno de los mejores guardias en la historia moderna del futbol americano.

Aunque evidentemente existe preocupación por entregar más selecciones del Draft a cambio de jugadores talentosos, Brian Gutekunst ya está demasiado comprometido con este equipo de los Packers como para echarse atrás. Jordan Love se encuentra en plena madurez como quarterback y creo que es razonable suponer que los Vikings, con marca de 6-0, volverán a la realidad en algún momento. Los Lions y los Bears están en la mitad inferior de la NFL en EPA contra el juego terrestre y, con partidos contra los Rams, Bills, Bears y Texans todavía en el calendario, los Packers necesitan más capacidad para prolongar sus series ofensivas y mantener el balón lejos de otras ofensivas explosivas. Actualmente, Green Bay ocupa el puesto 28 de la NFL en duración promedio de sus series ofensivas, lo que representa una carga considerable para la defensiva.

Podemos preguntarnos cuánto mejoraría el equipo con un jugador de 28 años frente al conjunto de veteranos que ya ha contratado para remendar la línea ofensiva. Sin duda, es una pregunta válida. Dickerson tiene versatilidad para jugar como centro y ganó el trofeo Rimington de 2020 como el mejor centro del futbol americano universitario en Alabama. Los Packers tuvieron que recurrir a su tercer centro, John Williams, para que disputara las primeras jugadas de su carrera en la NFL el domingo contra los Lions.

Saints envían al quarterback Spencer Rattler a los Browns

Esto podría parecer injusto después de que los Browns, con marca de 5-2, alcanzaran una situación relativamente cómoda en la posición de quarterback. Cleveland ocupa el primer lugar de su división a pesar de que Deshaun Watson se mantiene alrededor de los puestos 25 al 30 en EPA por jugada. Watson también está cerca de los primeros lugares de la NFL en jugadas que deberían haber terminado en pérdida de balón. Y aunque se puede argumentar que esta temporada ha sido el camino para que Watson recupere sus habilidades como quarterback, también podemos señalar que juega con un excelente coordinador ofensivo y receptores que consiguen muchas yardas después de la recepción (YAC), mientras sigue caminando por la cuerda floja de las pérdidas de balón prácticamente en cada jugada.

Inicialmente había elegido a Kirk Cousins para este destino, pero me gusta la idea de que los Browns apuesten un poco más por el potencial de Rattler, de 26 años, quien perdió la titularidad hacia el final de la temporada pasada ante Tyler Shough. Con los Saints ante un Draft crucial en 2026, Rattler podría convertirse en una pieza de intercambio para el coach de segundo año, Kellen Moore, quien de cualquier manera podría buscar un quarterback en el Draft y dejar a Shough como un QB2 con mayor potencial. Soy uno de los mayores defensores de Rattler entre los medios de la NFL, pero es imposible argumentar que no mostró una evolución importante de su primer año (2024) a la temporada pasada en prácticamente todas las métricas relevantes para un quarterback: aumentó su porcentaje de pases que generan grandes jugadas, mejoró su índice de capturas bajo presión y elevó su porcentaje de pases completos ajustado.

Creo que la idea de recurrir a Shedeur Sanders no es una opción viable para Todd Monken, razón por la cual sabía que debía aferrarse a Watson durante los momentos más incómodos de la offseason. No olvidemos que la situación llegó a un punto cercano a una rebelión de los aficionados al comienzo de la temporada. Con Sanders contratando a un agente y posiblemente buscando una salida, quizá Monken ya haya conseguido suficiente influencia dentro de su nuevo equipo y con el propietario para conseguir un quarterback suplente de su elección.

Hay otro aspecto de Watson que debe abordarse: su extenso historial de lesiones. En los últimos tres años, Watson se rompió el manguito rotador y el tendón de Aquiles, para después volver a romperse el mismo tendón. Incluso si se confía plenamente en su regreso deportivo, los aficionados de los Browns deben preocuparse por la escasa profundidad disponible detrás de Watson y por la posibilidad de que el equipo no pueda mantenerse competitivo en caso de una lesión.

Colts envían al ala cerrada Tyler Warren a los Chiefs

De acuerdo, si nadie está fuera de los límites, como suele decirse cuando se habla de los Colts, me quedo con Warren. El ala cerrada de segundo año es un buen bloqueador para el juego terrestre y todavía tiene margen de crecimiento, algo muy distinto de Travis Kelce, quien está teniendo una temporada bastante buena como bloqueador por tierra, pero acaba de cumplir 37 años. Kelce finalmente mostró algunos signos de envejecimiento en la derrota del domingo ante los Seahawks, y los Chiefs afrontan una situación muy diferente en la cima de la clasificación respecto a la que tenían hace una semana. Mi principal queja —perdón por el juego de palabras— sobre Kansas City antes del inicio de la temporada era la falta de piezas móviles en el juego terrestre que pudieran potenciar a Kenneth Walker III. Noah Gray es un gran bloqueador en protección de pase cuando el equipo utiliza personal 12, pero también hemos visto algunas jugadas necesarias de Jake Briningstool, aunque su participación ha disminuido semana tras semana. Los Chiefs son uno de los equipos de la NFL que más utilizan el personal 12 —un corredor y dos alas cerradas—, algo lógico dadas las deficiencias de su línea ofensiva y la principal fortaleza actual de su ataque: Walker.

Después de que los Seahawks mostraran al resto de la liga lo que ocurre con esta ofensiva cuando no puede someter a sus rivales a base de golpes, la necesidad de evolucionar el juego terrestre ya se hizo evidente. Warren es mucho más que un ala cerrada: puede jugar como fullback, H-back y receptor abierto. Su incorporación resolvería varias necesidades de un equipo de los Chiefs que requiere tanto armas ofensivas como capacidad de bloqueo.

49ers envían al quarterback Mac Jones a los Eagles y el agente libre Jimmy Garoppolo regresa a los 49ers

Como escribió extensamente mi colega Albert Breer, los Eagles están ante un año de reajuste profundo después de una década de gastos agresivos. Por cierto, nadie debería quejarse de ello. Philadelphia ganó dos Super Bowls y llegó a un tercero. Ahora enfrenta una situación en la que Jalen Hurts está tomando anticoagulantes por coágulos sanguíneos, después de varias temporadas por debajo de su nivel y de una muestra cada vez mayor de actuaciones irregulares, con altibajos constantes, por decirlo generosamente. Fuera del partido contra los Titans en la Semana 2, ha sido difícil encontrar actuaciones memorables de Hurts desde el Super Bowl LIX. Se puede argumentar que los mejores momentos de la ofensiva de Sean Mannion hasta ahora llegaron el lunes por la noche contra los Cowboys, con Tanner McKee como quarterback.

Desde hace tiempo predigo que los Eagles y Hurts no llegarán al final de este contrato, y en este momento es imposible evaluar el mercado de intercambio de Hurts hasta saber qué sucederá con su salud. Así que me devané los sesos para encontrar una opción asequible para Philadelphia, que casi con toda seguridad también intentará salir de su reconstrucción financiera con un quarterback bajo un contrato de novato cuyos costos estén controlados. Ese plan requiere un quarterback puente con gran potencial, si, como en este escenario, los Eagles ya terminaron su etapa con Hurts o él todavía no está lo suficientemente recuperado para jugar la próxima temporada. Jones cumplirá 29 años antes del inicio de la siguiente campaña. Necesitará un aumento respecto al contrato de dos años y 8.5 millones de dólares que tiene actualmente, pero su experiencia en la ofensiva de Kyle Shanahan facilitaría su adaptación con un nuevo coordinador ofensivo o su asociación con Mannion, quien trabajó como coach en el sistema de Matt LaFleur, estrechamente relacionado con el de Shanahan.

Por supuesto, este intercambio no ocurriría si los 49ers no tuvieran un suplente en camino. Aunque esta parte no sería propiamente un intercambio, implicaría que Garoppolo regresara a su antiguo equipo para respaldar a Brock Purdy. Los 49ers tienen aspiraciones legítimas al título después de comenzar la temporada con una de las rachas de victorias más largas de la liga, y Shanahan disfrutó de un rendimiento superior al promedio por parte de Jones cuando Purdy se lesionó la temporada pasada. Dado que ha necesitado recurrir a varios quarterbacks en cada temporada como head coach de San Francisco, Shanahan no se desprendería de una ganga extraordinaria como Jones si no tuviera a alguien capaz de ejecutar su sistema. (Curiosamente, para convertir esto en un desconcertante tablero de investigación con hilos rojos, si los Chargers prescindieran de Mike McDaniel, este podría regresar a San Francisco e instalar de nuevo su versión del juego terrestre de Shanahan adaptada a la formación escopeta, ya que Garoppolo prefiere esa formación a las alineaciones más tradicionales bajo el centro que normalmente exige la ofensiva).

Raiders envían al quarterback Kirk Cousins a los Vikings

Cuanto más lo pienso, más creo que esto tiene que suceder. Carson Wentz es perfectamente capaz de mantener el puesto mientras tanto. Kyler Murray está jugando ligeramente por encima del nivel medio de un quarterback aceptable. Los Vikings ocupan el puesto 28 en EPA por jugada entre las ofensivas durante las últimas cuatro semanas y, a pesar de la recuperación de Aaron Jones, no es ningún secreto lo dependiente que es este equipo de su defensiva históricamente extraordinaria. Kevin O’Connell ha hecho un gran trabajo, al menos, para mantener una de las ofensivas que más tiempo consume por serie en la NFL, lo que permite que la defensiva de Brian Flores descanse lo suficiente. El problema es lo que ocurre durante esas series. Minnesota tiene, de hecho, un porcentaje de series ofensivas que terminan en puntos comparable al de los Bears de Ben Johnson. Por desgracia, los Vikings son uno de los peores equipos de la NFL en cuanto al porcentaje de series que terminan en touchdown: ocupan el puesto 31, con una cifra apenas inferior a la de los Chargers, lo que provoca escalofríos. Tal vez O’Connell interprete esto como una anomalía estadística que se corregirá a medida que Murray adquiera más experiencia en la ofensiva, o quizá esté viendo la realidad: esta defensiva de los Vikings podría no volver a ser tan buena y no puede conformarse con lo que tiene en la posición de quarterback.

Hagamos un experimento mental: supongamos que la defensiva de los Vikings termina la temporada regular como una de las 10 mejores unidades de la era moderna según DVOA... y pierde en la primera ronda de los playoffs. ¿Les parecería entonces a los aficionados de Minnesota que valió la pena conservar una selección de tercera ronda destinada a conseguir a Cousins —intento encontrar una comparación para este intercambio, ya que Joe Flacco pasó de los Browns a los Bengals a cambio de un intercambio de selecciones entre la quinta y la sexta ronda— en lugar de utilizarla para elevar ligeramente el techo de esta ofensiva? Si Cousins va a ser traspasado, supongo que Minnesota, donde jugó durante seis temporadas, estaría entre sus destinos preferidos. No le gusta quedarse en la banca y, cuando eres el líder de la liga en pases de touchdown, ¿quién puede culparte? Esto podría ser lo mejor para todas las partes si los Raiders planean recurrir pronto a Fernando Mendoza de todos modos.

Eagles envían al tackle defensivo Moro Ojomo a los Vikings

A veces los equipos se delatan solos y nos ahorran el trabajo. Los Vikings hicieron un movimiento agresivo para seleccionar a Caleb Banks en la primera ronda del Draft de 2026 porque necesitaban un tackle defensivo capaz de atacar para llevar el sistema de Flores al siguiente nivel. Banks ha acumulado algunas actuaciones realmente impresionantes en video durante las últimas semanas, y los Vikings también cuentan con Jalen Redmond, quien podría ganar muchísimo dinero la próxima temporada. Ojomo sería una incorporación de lujo que aportaría profundidad en la posición de tackle en una época del año en la que rotar las jugadas permite obtener un mejor rendimiento general.

Como hicieron los Eagles en 2022, el año en que perdieron el Super Bowl ante los Chiefs, al contratar tanto a Linval Joseph como a Ndamukong Suh para reducir la carga sobre su temible línea defensiva, Ojomo podría elevar el nivel de una unidad que disputa la mayoría de sus jugadas con dos tackles defensivos en el campo. Ojomo tiene cierta versatilidad para jugar como ala defensiva, con aproximadamente el 34% de sus jugadas esta temporada en esa posición, pero este movimiento estaría pensado para aportar profundidad y ayudar al desarrollo de Banks. Los Vikings cuentan con un excelente grupo de tackles que hacen exactamente lo que les pide el sistema, pero Ojomo añadiría capacidad para presionar al quarterback y diversificaría las distintas formas de generar presión que utiliza la defensiva de Flores. Es fundamental que los Vikings incorporen una pieza capaz de marcar diferencias mientras la ofensiva sigue rezagada. Flores es actualmente el coordinador más estudiado de la liga y, sin una evolución a mitad de temporada, los Vikings podrían arriesgarse a perder su mayor ventaja. Ojomo ocupa actualmente el puesto 16 de la NFL entre los tackles defensivos en porcentaje de victorias en el pass rush.

Commanders envían al tackle defensivo Daron Payne a los Jaguars

Los Jaguars han obtenido un rendimiento extraordinario de DeVon Hamilton esta temporada, especialmente contra el juego terrestre, y Payne podría representar una mejora respecto a Arik Armstead, quien lidera la línea defensiva de Jacksonville en cantidad de jugadas disputadas y cumplirá 33 años dentro de unas semanas.

Con el intercambio de DeForest Buckner cerrado dos semanas antes de la fecha límite —los 49ers adquirieron a su exselección de primera ronda a cambio de una selección de cuarta ronda—, los Commanders ahora tienen una referencia sólida para evaluar lo que podrían recibir por Payne, de 29 años. Actualmente, se proyecta que Payne termine la temporada con la tasa de presiones más alta de su carrera, al incomodar al quarterback en poco más de una de cada 10 jugadas. En su mejor momento, Payne fue un tackle defensivo capaz de registrar más de 10 capturas, 18 tacleadas para pérdida de yardas y 20 golpes al quarterback en una temporada. No es razonable esperar que Payne vuelva a alcanzar ese nivel de producción, pero es difícil imaginar que los Jaguars puedan conseguir ahora mismo un mejor tackle defensivo en el mercado.

Hay una trama secundaria fascinante en todo esto: la salida de Liam Coen de Tampa Bay no fue precisamente cordial, sobre todo porque los Buccaneers hicieron un esfuerzo extraordinario para retenerlo una temporada más como coordinador ofensivo. Tampa Bay tiene a Vita Vea con una extensión de un año y a Calijah Kancey, exselección de primera ronda, cerca de entrar en la temporada en la que se activaría su opción de quinto año. Imagino que las posibilidades de que las conversaciones de intercambio entre ambos equipos lleguen a alguna parte son muy pocas. Así que, si Jeffery Simmons, de los Titans, es intransferible (y he dicho varias veces que no deberían traspasarlo), las opciones para los Jaguars son Payne o Grover Stewart, para un equipo que podría beneficiarse de un pequeño impulso antes de la fecha límite.

Los Jaguars envían al receptor Brian Thomas Jr. a los Dolphins

Uno de mis movimientos favoritos en la fecha límite de intercambios, que en mi opinión no siempre se aprovecha adecuadamente, ocurre cuando un equipo malo se adelanta al Draft y saca partido de una venta masiva de jugadores. Los Dolphins tienen una de las peores unidades de jugadores de habilidad de la NFL, pero al inicio de la era de Jeff Hafley hemos visto su capacidad para conseguir actuaciones por encima de las expectativas de un equipo que atraviesa circunstancias adversas. Tal vez Thomas no sea un jugador del agrado de Hafley, y hay argumentos para sostener que los Dolphins no deberían asumir el riesgo de incorporar jugadores que necesitan recuperar su mejor nivel mientras todavía están tratando de definirse desde sus cimientos. La llegada de un jugador conflictivo podría arruinar el buen ambiente que vimos en el vestidor el domingo, cuando el equipo perdió la cabeza de alegría después de ayudar a Hafley a conseguir su primera victoria de la temporada. Pero… si creemos que los Dolphins obtendrán la primera selección del Draft —las proyecciones actuales de ESPN les dan una probabilidad superior al 40%—, también podría ser irresponsable elegir a un quarterback con el número uno sin contar con un receptor que tenga antecedentes de poder adueñarse de un partido. Thomas definitivamente no ha sido ese receptor durante el último año, pero sí lo fue como novato en 2024. Mientras Bobby Slowik construye una nueva ofensiva, quizá pueda apoyarse en gran medida en los conceptos con los que Thomas ha tenido éxito a lo largo de los años.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 28/10/2026, traducido al español para SI México.