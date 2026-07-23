Doce situaciones contractuales de la NFL a tener en cuenta de cara al training camp
No sería una temporada baja de la NFL sin un poco de drama contractual. El año pasado fue Micah Parsons, quien esperaba un nuevo contrato con los Cowboys hasta que solicitó ser cambiado y terminó en los Packers. ¿Quién podría protagonizar la situación este año?
Esta temporada baja ya ha visto a muchos jugadores asegurar grandes contratos, a varias estrellas firmar extensiones récord y a algunos otros ausentarse de las OTAs mientras buscan nuevos acuerdos.
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Aunque varias situaciones contractuales se resolvieron a principios de esta temporada baja —como las de Trent Williams, George Pickens y, más recientemente, Alvin Kamara—, hay algunas que se extenderán hasta el training camp e incluso podrían llegar a la temporada regular. A medida que el training camp comienza durante la próxima semana, aquí presentamos un vistazo a cuatro situaciones contractuales que podrían complicarse y otras ocho que vale la pena seguir de cerca. Alerta de spoiler: los Cowboys y los 49ers no forman parte del drama esta vez.
QB Baker Mayfield, Tampa Bay Buccaneers
El quarterback de los Buccaneers, Baker Mayfield, está entrando en el último año de su contrato y dejó claro durante el programa de temporada baja que le gustaría firmar un nuevo acuerdo antes del inicio del training camp. Pues bien, el comienzo del training camp está a solo unos días y Mayfield todavía no ha renovado.
Mayfield no ha dado indicios de que planee ausentarse, sino que ha expresado que se concentrará en el futbol una vez que comience el training camp. Aun así, al hacer pública su preferencia por un nuevo contrato, Mayfield ha puesto el foco sobre la situación. Si los Buccaneers no renuevan a Mayfield, el quarterback podría convertirse en agente libre y marcharse a otro equipo la próxima temporada baja.
QB Jacoby Brissett, Arizona Cardinals
La situación contractual entre los Cardinals y Jacoby Brissett ya podría considerarse complicada, pues Brissett se perdió la mayor parte del programa de temporada baja mientras busca un aumento salarial. Actualmente, Brissett tiene programado recibir 4.88 millones de dólares, una cifra muy por debajo del valor de mercado de los quarterbacks titulares.
Brissett parece contar con el respaldo de sus compañeros, algunos de los cuales visitaron a su quarterback en Florida para entrenar, según Jeremy Fowler, de ESPN. El capitán de los Cardinals y safety All-Pro Budda Baker pareció pedirle al equipo que le pagara a Brissett cuando publicó en X a principios de este mes: “Solo quiero que mi hermano termine con esto... no está pidiendo lo que ustedes creen. Está pidiendo menos que el mínimo indispensable. ¡Vamos a resolverlo de una vez!”. No quedó completamente claro si se refería a Brissett.
Si los Cardinals no llegan a un acuerdo con Brissett, podrían verse obligados a recurrir a Gardner Minshew o al novato Carson Beck, lo que podría ser una decisión fructífera si su prioridad es avanzar por Arch Manning.
RB Jonathan Taylor, Indianapolis Colts
La última vez que Jonathan Taylor buscó un nuevo contrato, el acuerdo con los Colts no se concretó hasta mediados de la temporada 2023, cuando aceptó una extensión de tres años y 42 millones de dólares. Con Taylor entrando nuevamente en el último año de su contrato, ¿podría surgir otra disputa?
Los Colts tenían dudas sobre pagarle a Taylor debido a su historial de lesiones, pero el corredor ha justificado el acuerdo, al encadenar temporadas consecutivas con más de 1,400 yardas terrestres en 2024 y 2025, además de liderar la liga en touchdowns por tierra en 2025. Taylor apenas tiene 27 años y es, con facilidad, el mejor jugador ofensivo de los Colts.
Esta temporada baja, Taylor dijo que le encantaría ser un Colt de por vida y espera que la franquicia sienta lo mismo.
CB Christian Gonzalez, New England Patriots
El cornerback de los Patriots, Christian Gonzalez, seleccionado con la elección número 17 del Draft, se volvió elegible para firmar una extensión esta temporada baja, y todas las miradas están puestas en cuándo renovará. Gonzalez tuvo una actuación sobresaliente con los Patriots en 2025 y fue particularmente destacado durante la derrota del equipo ante los Seahawks en el Super Bowl, partido en el que registró tres pases defendidos, incluida una espectacular desviación en salto sobre un pase dirigido a Rashid Shaheed.
Gonzalez se ausentó de las OTAs a principios de esta temporada baja, pero regresó para el minicampamento obligatorio. Expresó que quiere permanecer con los Patriots y llegar a un acuerdo en Nueva Inglaterra. Cuando durante el minicampamento le preguntaron si participaría en el training camp, Gonzalez dejó la situación en el aire, señalando que no estaba preocupado por el training camp y que, en ese momento, simplemente estaba concentrado en el minicampamento.
Otras situaciones contractuales que habrá que seguir de cerca
WR Puka Nacua, Rams
Por su desempeño dentro del campo, Puka Nacua ciertamente podría superar la extensión récord de Jaxon Smith-Njigba, de 42.15 millones de dólares anuales. Sin embargo, Nacua ha protagonizado varios incidentes fuera del campo, desde criticar a los oficiales en redes sociales hasta realizar un gesto antisemita durante una transmisión en vivo y ser demandado por una mujer que afirmó que el receptor hizo un comentario antisemita y la mordió en la víspera de Año Nuevo. Nacua ingresó a rehabilitación esta temporada baja y ha estado recibiendo terapia mientras busca mejorar como persona.
Nacua está entrando en el último año de su contrato y es difícil imaginar que los Rams no quieran conservar a su receptor estrella en Los Ángeles. Sin embargo, también podrían tener dudas sobre comprometerse con Nacua mediante un contrato récord debido a su reciente historial fuera del campo.
Por su parte, Nacua dijo en mayo, al ser cuestionado sobre un nuevo contrato: “Realmente no he pensado en eso. Poder estar aquí y jugar específicamente para esta organización ha sido increíble. No podría imaginarme jugando en otro lugar. Dejaré que todas esas cosas se resuelvan por sí solas”.
G Quenton Nelson, Indianapolis Colts
Otro jugador de los Colts que está entrando en el último año de su contrato es el guardia All-Pro Quenton Nelson, quien previamente renovó con Indianapolis en 2022 mediante un acuerdo de cuatro años y 80 millones de dólares, que en ese momento lo convirtió en el guardia mejor pagado de la NFL. Afortunadamente para los Colts, el mercado de los guards no se ha disparado desde que Nelson firmó su último contrato. Actualmente, el guardia mejor pagado es Tyler Smith, de los Cowboys, quien recibe 24 millones de dólares por año. Nelson ciertamente podría superar esa cifra si, y cuando, los Colts decidan extender el contrato de su mejor liniero ofensivo.
RB Bijan Robinson y Jahmyr Gibbs, Atlanta Falcons; Detroit Lions
Los corredores Bijan Robinson y Jahmyr Gibbs se volvieron elegibles para firmar extensiones esta temporada baja y cada uno podría conseguir contratos récord. Sports Illustrated clasificó a Robinson y Gibbs como los dos mejores corredores de la NFL de cara a 2026 y, como tales, tienen una oportunidad legítima de establecer un nuevo parámetro en el mercado de los running backs. Los hemos agrupado aquí porque el corredor que firme primero probablemente determinará el monto y el momento del contrato del otro.
Edge Tuli Tuipulotu, Los Angeles Chargers
El edge rusher de los Chargers, Tuli Tuipulotu, está en posición de recibir una extensión al acercarse al último año de su contrato de novato. Tuipulotu es el mejor pass rusher exterior de Los Ángeles y, con Khalil Mack en las últimas etapas de su carrera, los Chargers necesitan asegurar a su joven cazador de quarterbacks. Tuipulotu viene de registrar la mejor cifra de su carrera, con 13 capturas en 2025, su primera temporada con dobles dígitos en sacks, y tiene el poder de negociación suficiente para conseguir un gran contrato este verano.
DT Jalen Carter, Philadelphia Eagles
El tackle defensivo Jalen Carter se volvió elegible para una extensión esta temporada baja, pero hasta ahora los Eagles han renovado al DT Jordan Davis en 2026. Al igual que Nacua, Carter tiene algunas dudas relacionadas con su carácter que posiblemente han hecho que los Eagles duden antes de ofrecerle un contrato de grandes dimensiones. Carter también se sometió a una cirugía en ambos hombros la temporada pasada, lo que le impidió disputar toda la campaña. Carter todavía no ha participado en ejercicios con el equipo esta temporada baja, aunque el coach Nick Sirianni no quiso especificar si esto se debe a su lesión o a su situación contractual.
CB Denzel Ward, Cleveland Browns
Aunque Denzel Ward todavía tiene dos años restantes en su contrato, ya no cuenta con dinero garantizado en el acuerdo de cinco años y 100.5 millones de dólares que firmó en abril de 2022. Ward se ausentó notablemente de las OTAs y no se incorporó a los Browns hasta el minicampamento, lo que provocó rumores sobre un posible intercambio, particularmente después de que Cleveland enviara a Myles Garrett a los Rams.
Durante su partido de softbol con celebridades en junio, Ward habló sobre el futuro de Garrett y dijo a los reporteros, según News 5 Cleveland: “Definitivamente todavía quiero estar aquí. Myles es un buen amigo mío, un gran compañero de equipo, pero las cosas no están perdidas. ... Me encanta jugar para los Cleveland Browns. Quiero estar aquí. Simplemente estoy agradecido de estar donde sea que esté. Dondequiera que tenga la oportunidad de jugar futbol, eso es lo que hago”.
CB Devon Witherspoon, Seattle Seahawks
Los Seahawks ya le pagaron a Jaxon Smith-Njigba, pero todavía no han hecho lo mismo con su otra selección de primera ronda de 2023, Devon Witherspoon. Witherspoon no conseguirá un contrato tan elevado como el de Smith-Njigba debido a las posiciones que ocupan, pero ha sido más consistente durante sus primeras tres temporadas y ciertamente merece que su extensión se concrete también esta temporada baja. Como Witherspoon asistió a las OTAs y al minicampamento, existe mucho menos drama alrededor de su extensión que en el caso de su compañero de posición Christian Gonzalez, también seleccionado en 2023.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 22/07/2026, traducido al español para SI México.