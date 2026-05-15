Dolphins: Por qué el nuevo contrato de De'Von Achane tiene sentido para la reconstrucción de Miami
Los Dolphins han asegurado a su mejor creador de jugadas a largo plazo.
El miércoles, Miami llegó supuestamente a un acuerdo por una extensión de cuatro años y 64 millones de dólares con el corredor De’Von Achane, de acuerdo con Jordan Schultz. El contrato incluye 32 millones garantizados y puede alcanzar un valor de hasta 68 millones con incentivos. Achane es ahora el tercer corredor mejor pagado de la NFL en promedio anual, solo detrás de Saquon Barkley y Christian McCaffrey.
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Los Dolphins podrían estar al inicio de una reconstrucción, pero este acuerdo tiene sentido para ambas partes. Después de despedir a Mike McDaniel y contratar a Jon Eric-Sullivan y Jeff Hafley, los Dolphins desmantelaron el roster, separándose de estrellas como Tua Tagovailoa, Tyreek Hill, Bradley Chubb y Jaylen Waddle. Aún están pagando a esos jugadores en 2026 mientras absorben el impacto salarial muerto, pero están avanzando como organización.
Una pieza que los Dolphins dejaron claro que querían conservar en esta nueva etapa es Achane, quien es uno de los corredores más explosivos de la liga. Incluso mientras Achane fue objeto de rumores de intercambio y no se presentó a la primera parte del programa de temporada baja, los Dolphins expresaron su deseo de mantenerlo en Miami.
Después de todo, Achane corrió para 1,350 yardas y ocho touchdowns en 2025 mientras lideraba la liga con 5.67 yardas por acarreo. También atrapó 67 pases para 488 yardas y cuatro touchdowns. Entre los corredores con al menos 100 acarreos, terminó quinto en EPA por carrera y yardas después del contacto, y cuarto tanto en yardas terrestres por encima de lo esperado como en yardas por recepción, aumentando su versatilidad y valor como arma ofensiva. También terminó primero en yardas por acarreo y porcentaje de carreras explosivas, demostrando el dinámico corredor que es.
Puede que no se espere que los Dolphins compitan en 2026, pero después de firmar a Malik Willis y cambiar a Waddle en esta temporada baja, los Dolphins necesitaban creadores de jugadas. Achane ciertamente podría ser una válvula de seguridad para Willis mientras se convierte en quarterback titular a tiempo completo por primera vez en su carrera, especialmente porque los Dolphins no tienen receptores probados. Seleccionaron múltiples wide receivers en el draft y firmaron a algunos con contratos de un año en la agencia libre, pero no cuentan con amenazas experimentadas que intimiden a las defensivas. Achane es un jugador de ese calibre y al menos puede ayudar a que la ofensiva de los Dolphins sea respetable en 2026.
Emparejar a Achane con Willis también encaja con lo que el equipo quiere hacer ofensivamente. El nuevo coordinador ofensivo Bobby Slowik dijo a los reporteros esta semana: “Creo en mantener desequilibrada a la defensiva, creo en correr el balón, acercarnos lo más posible a un cincuenta-cincuenta en primer y segundo down”.
El momento del acuerdo también es bueno para ambas partes. Aunque los Dolphins pudieron haber tenido que pagar un poco más al esperar hasta después de la extensión de Breece Hall, lograron cerrar el trato antes de que Bijan Robinson y Jahmyr Gibbs potencialmente reinicien el mercado más adelante en esta temporada baja. Achane obtiene un gran pago, recibiendo tanto un salario alto como garantías importantes para su posición, mientras que los Dolphins no tienen que pagarle más que a los dos corredores mejor remunerados ni desembolsar una cantidad mayor una vez que Robinson y Gibbs firmen sus extensiones.
Aunque pagarle a corredores ha sido una preocupación en años recientes, el contrato de Achane es razonable. Solo ha sido el titular principal del equipo durante los últimos dos años y no tiene mucho desgaste comparado con otros corredores que firman sus segundos contratos. Terminó quinto en yardas terrestres la temporada pasada, pero apenas 14º en acarreos, y ocupó el lugar 22 en acarreos en 2024.
Achane también tiene apenas 24 años y tendrá 29 cuando este contrato expire. Debería estar en plenitud durante toda la duración del acuerdo y, si los Dolphins están listos para competir dentro de algunos años, este contrato podría convertirse en una ganga para entonces. Los corredores alrededor de la liga han tenido buenos resultados en general durante los últimos cinco años después de firmar extensiones, y debería esperarse que Achane haga lo mismo mientras ayuda a los Dolphins a transicionar hacia una nueva era de futbol americano.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 13/05/2026, traducido al español para SI México.