NFL: Por qué los Dolphins asumen 175 MDD en concepto de salario muerto
Tuviste muchas preguntas después de la pausa del buzón de la semana pasada provocada por la agencia libre. Como siempre, yo tuve algunas respuestas…
Miami Dolphins
De Michael Shaw (@mikeinwpb7307): ¿Tener 50% o más de tu tope salarial en la categoría de “dead cap” es una nueva estrategia para hacer tanking? ¿Malik Willis está preparado para fracasar?
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Michael, no. No lo es. Los Dolphins son lo que son. A lo largo de los cuatro ciclos de draft de 2022 a ’25, Miami tuvo un total de 23 selecciones, la menor cantidad de la liga. De las clases de ’22 y ’23, solo les quedan dos jugadores—De’Von Achane y el linebacker suplente Cameron Goode. La clase de ’21 ya no está en absoluto, ahora que Jaylen Waddle fue traspasado a los Broncos. Y esas tres clases del draft están entrando a sus años 4, 5 y 6, así que son los jugadores que deberían estar en el corazón de sus carreras.
No puedes arreglar eso de la noche a la mañana, y vas a tener que asumir el dinero muerto en algún momento. Así que para Jon-Eric Sullivan y Jeff Hafley, tiene todo el sentido del mundo hacerlo ahora. Por supuesto, asumir $175 millones en dinero muerto es mucho, y limita seriamente tu capacidad para competir, pero la recompensa de hacerlo todo de una vez será tener las cuentas limpias en 2027.
Y en cuanto a la firma de Malik Willis, creo que está relacionada con el desafío que enfrenta Hafley, que es construir un programa bajo estas circunstancias. La idea sería sentar una base, y Hafley tiene que darles a los jugadores—la mayoría de los cuales no tiene idea de dónde estará en 2027 o más adelante—algo en qué creer. Ir y gastar para conseguir a un quarterback que te gusta y con el que ya has trabajado ayuda a inspirar confianza. Así que Willis les da a los jugadores una oportunidad de competir individualmente y como equipo, mientras los entrenadores y la oficina principal enfrentan las realidades de su situación.
De Billy Conway (@bonescon): ¿Jeremiah Smith a los Dolphins en el draft de 2027 te parece una apuesta segura ahora mismo?
Billy, diría que primero quarterback. Si no es un quarterback, y Miami está seleccionando tan arriba, entonces sí, ciertamente podrían traer a Jeremiah Smith de regreso a casa.
Intercambios en la NFL
De Anthony Joseph (AJ) Gullotta II (@AJGullotta): ¿Jonathan Greenard está disponible? Considerando que parece que los Dolphins se están deshaciendo de todos, incluyendo a su joven receptor No. 1 con un contrato relativamente accesible, ¿también escucharían ofertas por De’Von Achane?
AJ, Jonathan Greenard está disponible por el precio correcto—y si estás dispuesto a darle un aumento. No creo que esté enormemente descontento en Minnesota, ni creo que los Vikings tengan prisa por desprenderse de él. Los Vikings estarían bien manteniéndolo con su contrato actual, que lo tiene con $19 millones (no garantizados) y otros $19 millones el próximo año. Todo esto comenzó porque quería un aumento. Así que si rehaces su contrato y le das a Minnesota una selección de segunda ronda, algo que no estoy seguro de que alguien haga, tal vez puedas tenerlo.
Los Angeles Chargers
De India Moss (@imoss92): ¿Joe sabe que hay muchas preocupaciones sobre cómo estamos abordando el roster y que esto está dividiendo a muchos fans y a los medios de los Chargers?
No lo sabía, India, pero te diría que creo que Joe Hortiz es uno de los mejores evaluadores de talento en el fútbol, y confiaría en que ciertos aspectos del equipo realmente lo demostrarán cuando lleguemos a la temporada.
No necesitas que te diga lo bueno que es ya su primera selección, el tackle Joe Alt, elegido por Jim Harbaugh, que ya está entre los mejores del deporte en su posición, o lo importante que será para el equipo tener de regreso este año a Alt y a Rashawn Slater. Lo que es menos esperado, sin embargo, es el progreso que creo que verás en la posición de receptor, detrás de la selección de segunda ronda de 2024 Ladd McConkey y de la selección de segunda ronda de 2025 Tre Harris. O los pasos que la parte interior de la línea ofensiva, con los guards Cole Strange y Trevor Penning y el center Tyler Bidasz llegando, está lista para dar.
Creo que lenta y constantemente el roster ha sido reconstruido a imagen de Harbaugh, y eso es lo que lo sostuvo el año pasado a través de una serie de lesiones. Sé que cada base de aficionados quiere ver a su equipo dar el gran golpe y traer al veterano llamativo. Los Chargers fueron un equipo de 11 victorias a pesar de toda la erosión del roster. Tienen a sus jugadores núcleo. Y con un poco de mejora interna, algunas firmas de nivel medio funcionando y mejor salud, este grupo será una amenaza en la AFC.
New York Jets
De Major Hawk (@MajorHawk1962): ¿Crees que Woody Johnson le indicó a Aaron Glenn que llamara las jugadas esta temporada, como insinuó Wink Martindale?
Major, he escuchado que parte de ello fue que el dueño revisó la lista de candidatos de Glenn y preguntó por qué no podía simplemente encargarse él mismo de la defensa. Los Jets, el 16 de enero, anunciaron que habían realizado entrevistas con Martindale, Jim Leonhard, Chris Harris, Matheiu Araujo, Emphraim Banda, DeMarcus Covington, Daronte Jones y Jim O’Neil, y luego contrataron al coordinador de 36 años Brian Duker, procedente de un staff de los Dolphins que había sido despedido, 12 días después.
Tal vez Duker termine siendo una contratación de jonrón. Ya veremos. Pero la forma en que los Jets llegaron a él no fue la mejor; estoy de acuerdo con eso, y lo estaba incluso antes de que Martindale arrojara luz sobre su proceso.
San Francisco 49ers
De Man-X (@ShawnMannix): ¿Deberían los Niners firmar al hermano Bosa?
Man-X, no veo por qué no. En este punto, Joey Bosa es un pass rusher rotacional, pero sigue siendo uno bueno. Creo que los Bills encontraron un buen equilibrio con él el año pasado—jugó en 16 partidos, superó el 70% de los snaps defensivos en solo cuatro de ellos y estuvo por debajo del 60% de los snaps en otros cuatro. Solo tuvo cinco sacks, pero registró 16 golpes al quarterback en el año, y fue una pieza productiva de un grupo de línea defensiva que carece de la profundidad que tienen los 49ers.
Creo que encajaría bien con Kris Kocurek y Raheem Morris. Ojalá suceda.
De Scott Loring (@scottloringkc): ¿Dónde jugará Trent Williams esta temporada?
Sigo pensando que será en San Francisco.
Juegos internacionales
De Bols (@Rbols45): ¿Ves de forma realista que exista un equipo de la NFL con sede en otro país?
Bols, la NFL tenía un plan de 15 años para lograr eso cuando estableció la International Series en 2007, y obviamente ya no cumplió con ese objetivo. ¿Por qué? Principalmente por la logística. Los viajes aéreos no han avanzado tanto como algunos anticipaban, y otros proyectos, como ampliar la temporada regular y añadir partidos entre semana, solo hicieron que la idea de poner un equipo en Europa fuera más complicada.
Creo que todavía tienen aspiraciones de hacerlo. Pero cómo hacerlo funcionar desde el punto de vista de los viajes sigue siendo una gran pregunta—una idea, en el pasado, era tener un equipo en Londres, con un centro operativo en Estados Unidos para llevar a cabo gran parte de las operaciones de futbol, y resolver eso requiere algunas cosas que, a mi parecer, están fuera del control de la NFL.
Cuando se cruce ese puente, creo que otra gran pregunta será si se hará añadiendo dos equipos, o quizá una división completa en Europa. Pero todavía estamos lejos de eso.
Drew Allar
De C (@taydyl33): ¿Es Drew Allar un robo de segunda ronda, o ya perdí la cabeza?
C, todavía recuerdo las primeras aperturas en la carrera de Drew Allar en Penn State—y sentir cierta inquietud de que él fuera el quarterback que llevaría a los Nittany Lions de James Franklin al siguiente nivel, basándome en las cualidades físicas que estaba mostrando. Obviamente, mis Buckeyes no tenían tanto de qué preocuparse. Pero no estoy seguro de que todo lo que salió mal haya sido culpa de Allar.
La última contratación de Franklin como coordinador ofensivo, Andy Kotelnicki, nunca fue una buena combinación para un pasador de bolsa grande y fuerte, y Penn State no ha tenido un receptor seleccionado en el draft desde que Allar se convirtió en titular—y probablemente tampoco lo tendrá este año. Por cierto, Allar probablemente habría ido a Ohio State si OSU no hubiera tenido ya el compromiso de Quinn Ewers (quien terminó reclasificándose y luego transfiriéndose desde Columbus), antes de su propio compromiso con Penn State.
¿Cómo se vería todo esto si hubiera estado lanzando a Emeka Egbuka, Marvin Harrison Jr., Carnell Tate y Jeremiah Smith durante los últimos tres años, en la ofensiva de Ryan Day?
Es una pregunta que los equipos de la NFL tienen que considerar al pensar si vale la pena apostar por Allar en abril. Para mí, la segunda ronda sería un precio bastante alto. Pero una vez que llegas a la tercera o cuarta ronda, empezaría a pensarlo. Hay problemas con la precisión y la sensibilidad en el juego, pero no puedo quitarme la sensación de que todavía hay mucho con lo que trabajar.
Pittsburgh Steelers
De Local Hero (@HofSpillane): ¿Los Steelers seleccionarán a un QB en las rondas 1–3, y quién sería?
Local hero, sé que algunas personas creen que será Ty Simpson en el No. 20, pero eso, al menos para mí, se parece demasiado a lo que ocurrió en 2022, cuando el retiro de Ben Roethlisberger llevó a que se forzara un poco la selección de Kenny Pickett. Así que no creo que el GM Omar Khan vaya a forzar nada, particularmente con un quarterback que carece de rasgos de élite.
Ahora bien, si Aaron Rodgers regresa, o si Kirk Cousins llega, podría ver que tomen una oportunidad con un jugador talentoso como Allar o Taylen Green de Arkansas para mantenerlo en desarrollo durante un año.
Chicago Bears
De Taylor Staunton (@Taylor_Signals): ¿Por qué la NFL odia a Chicago? ¿El equipo fue perjudicado con las selecciones compensatorias por Ian Cunningham?
Taylor, sí estoy de acuerdo en que los Bears deberían haber recibido las selecciones compensatorias por Ian Cunningham convirtiéndose en el GM de los Falcons. Ese puesto, aunque Cunningham reporte a Matt Ryan, no es algún tipo de posición de “GM Lite”. Pero también puedo entender la postura de la liga.
El problema es que si lo permites, empezarán a aparecer más situaciones extrañas con los títulos. Así que, por ejemplo, digamos que los Bills, que acaban de promover al GM Brandon Beane a presidente de operaciones de fútbol americano, tomaran su título de GM (que todavía tiene, para que conste) y se lo dieran a uno de sus dos asistentes de GM, Terrance Gray o Brian Gaine. Luego, digamos que un año después otro equipo quisiera entrevistar a Gray o a Gaine para dirigir su operación. Si aplicas la lógica de que sí, Cunningham es un GM, entonces también tendría que aplicarse a Gaine o Gray, y Buffalo podría bloquearlos.
Es un tema resbaladizo, en general. Así que entiendo por qué la liga obliga a los equipos a designar a un único jefe ejecutivo de fútbol americano. Básicamente elimina las maniobras extrañas que los equipos pueden hacer con los títulos.
De Thomas Clark (@ThomasClark34): Con Kap y J Hood, mencionaste el modelo de los Eagles de que la propiedad gaste para evitar las restricciones del tope salarial como algo que muchos grupos propietarios consideran. ¿Crees que la familia McCaskey está en desventaja en ese aspecto porque todos sus recursos están ligados al equipo?
Thomas, esta es una interesante pregunta de panorama general. Los Bears están a menos de $300,000 por debajo del tope salarial, pero hay cosas que considerar en estas situaciones.
Algunos equipos gastan más efectivo que el tope. Otros quieren equilibrio de un año a otro. Por un lado, los equipos que solo gastan hasta el tope pueden tener razones distintas a ahorrar dinero. Por otro lado, ir en la dirección opuesta sí requiere un dueño dispuesto a gastar. La primera razón es la obvia—al gastar efectivo y empujar el tope hacia el futuro, estás gastando más allá del tope actual. La segunda es menos evidente, y es que esto normalmente significa más contratos grandes y más garantías futuras que deben ponerse en depósito, debido a la regla de financiación.
Aquí es donde entra el término tan usado por los dueños: “cashflow”. Los Eagles, por ejemplo, solo pueden gastar y construir de la manera en que lo hacen porque el dueño Jeffrey Lurie está dispuesto a gastar de una forma en la que muy pocos otros lo hacen, lo que le da a su equipo una ventaja inherente. Y sí, eventualmente tendrán que pagar la factura por ello, pero durante la actual racha de gasto, sin que haya llegado todavía un reinicio, han ido a dos Super Bowls y han ganado uno. Lo cual, diría yo, vale la pena.
Washington Commanders
De JedAmosT (@PRHH1974): ¿Cuál es el plan de los Commanders para el WR 2 en 2026?
Jed, yo pondría atención a Brandon Aiyuk. Obviamente, hay muchas cuestiones fuera del campo que resolver ahí. Pero si hablas de un equipo que tiene la infraestructura para trazar un camino de regreso para Aiyuk, son los Commanders. Tienen a un GM, Adam Peters, que fue parte de su selección en San Francisco. Tienen a un head coach, Dan Quinn, preparado para manejarlo, y un grupo de receptores, encabezado por Terry McLaurin, con un ambiente saludable. Y tienen a su antiguo quarterback de Arizona State, Jayden Daniels, al mando.
Entonces tienes a McLaurin, Aiyuk, sigues desarrollando a Luke McCaffrey, y quizá también recurres a una profunda clase del draft en la posición (aunque, con solo seis selecciones en total, y dos en las primeras cuatro rondas, no me gustaría tener que depender de eso) después de eso.
New England Patriots
De Snap Judgements (@RISportsNews): ¿Cuáles son los planes de los Patriots para el CB3, detrás de Gonzo y CD? Dos de sus tres derrotas el año pasado llegaron cuando Gonzo estaba lesionado, y CD solo ha jugado UNA temporada completamente sano; la del año pasado. No pueden contar con esa suerte otra vez.
Solo para aclarar, Snap, parto de la suposición de que te refieres a un tercer corner exterior, con Marcus Jones fijo como nickel. Tienes razón en que es una posición que los Patriots probablemente mirarán con un año de anticipación, considerando que Carlton Davis III tiene 29 años y cumplirá 30 en la víspera de Año Nuevo. Y con 11 selecciones en el draft de este año, creo que tiene sentido tomar en algún momento a un prospecto en desarrollo en esa posición.
De Brian Gushue (@BJGNO12): ¿Existe alguna posibilidad de que los Patriots mantengan el césped natural en Gillette Stadium después del Mundial? Sería una pena retirarlo después de esos partidos, considerando los millones de dólares gastados para preparar el campo, incluyendo un nuevo sistema de raíces. Las luces de crecimiento pueden ayudar a mantener el césped; funciona para los Ravens.
Esta será una pregunta para muchos equipos cuyos jugadores notarán este verano que sus dueños están haciendo todo lo posible por instalar césped natural para cumplir con las regulaciones de la FIFA. Está ocurriendo en Atlanta, Foxborough, Arlington, Houston, Inglewood, East Rutherford y Seattle—con planes de volver directamente al césped artificial para la temporada de fútbol americano.
La realidad es que los estadios se han vuelto tan caros que 10 partidos de fútbol americano y algunos otros eventos ya no son suficientes para los dueños. Así que llenan los estadios con una enorme cantidad de eventos para maximizar ganancias, y al hacerlo, hacen más costoso mantener una buena superficie de césped natural. En lugar de gastar dinero en eso, los dueños colocan turf. En realidad no hay mucho más que eso—los clubes de fútbol inglés utilizan la misma superficie híbrida que los Packers (Green Bay no tiene un dueño que se quede con la diferencia) y manejan la situación sin problemas.
Y en cuanto a los “datos” de la NFL sobre que el turf en realidad está bien, yo preguntaría por qué 32 de 32 equipos practican en campos de césped natural al aire libre cada vez que pueden, incluso cuando juegan en otras superficies el día del partido.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 19/03/2026, traducido al español para SI México.