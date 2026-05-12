Donald Trump critica el reciente giro de la NFL hacia los servicios de streaming: “No me gusta”
Donald Trump no es fan de que la NFL transmita partidos en servicios de streaming.
En una entrevista reciente con Full Measure, al presidente de Estados Unidos se le preguntó sobre el reciente giro de la liga hacia la transmisión de su producto a través de plataformas no tradicionales (es decir, fuera de la televisión abierta), y no se guardó nada sobre lo que piensa al respecto.
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“Tienen que tener cuidado porque, ya sabes, otros han intentado esto”, dijo Trump. “Y de repente ya no tienes un deporte. ... Hay algo muy triste cuando le quitan el futbol americano a muchísima gente. Muy triste. No me gusta.”
El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió recientemente una investigación contra la NFL relacionada con “tácticas anticompetitivas que perjudican a los consumidores”, una pesquisa que, según reportes, fue detonada por una conversación entre el presidente de Fox, Rupert Murdoch, y Trump. De acuerdo con The Wall Street Journal, el magnate de los medios y sus principales asesores advirtieron al presidente que “si las plataformas de streaming obtenían los derechos de más partidos, eso acabaría con las cadenas de televisión abierta (como Fox).”
A lo largo de la temporada 2025, la NFL no solo transmitió partidos por CBS, Fox, ABC, NBC y ESPN, sino también a través de servicios de streaming como YouTube, Peacock, Amazon Prime Video y Netflix. Aunque la liga afirma ser “la liga más amigable con los aficionados”, con el 87% de sus partidos disponibles en televisión local, la realidad es que —según el senador republicano Mike Lee— los consumidores habrían tenido que gastar casi 1,000 dólares entre suscripciones de cable y streaming para poder ver todos los partidos de la temporada pasada.
Aunque Trump pareció interpretar erróneamente que eso significaba 1,000 dólares por partido, sí dejó claro que no le gusta este cambio, aunque también dijo que no sabe si el gobierno terminará interviniendo.
“No me gusta”, continuó. “Están ganando muchísimo dinero. Podrían ganar un poco menos. Podrían dejar que la gente vea los partidos. Tienes personas que viven para el domingo ... no pueden pensar en otra cosa, y de repente van a tener que pagar 1,000 dólares por partido. Es una locura. Así que no estoy contento con eso.”
La NFL tiene previsto revelar oficialmente su calendario completo de 2026 este próximo jueves 14 de mayo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 10/05/2026, traducido al español para SI México.