Donald Trump da su "OK" para que Irán juegue el Mundial 2026 en EEUU
Luego de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmara que Irán jugará sus partidos de la Copa del Mundo en territorio estadounidense, el presidente Donald Trump respaldó este anuncio.
El presidente Donald Trump dijo que está "OK" que Irán juegue sus partidos del Mundial de futbol en Estados Unidos, luego de que el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró que la selección iraní lo hará pese a la guerra en Oriente Medio.
"Bueno, si Gianni dijo eso, yo estoy OK", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval. "Yo digo déjenlos jugar". AFP
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