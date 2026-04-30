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Donald Trump da su "OK" para que Irán juegue el Mundial 2026 en EEUU

Luego de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmara que Irán jugará sus partidos de la Copa del Mundo en territorio estadounidense, el presidente Donald Trump respaldó este anuncio.

Redacción SI México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar de acuerdo con la reiteración de Gianni Infantino sobre Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar de acuerdo con la reiteración de Gianni Infantino sobre Irán. / Andrew Harnik/Getty Images

El presidente Donald Trump dijo que está "OK" que Irán juegue sus partidos del Mundial de futbol en Estados Unidos, luego de que el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró que la selección iraní lo hará pese a la guerra en Oriente Medio.

"Bueno, si Gianni dijo eso, yo estoy OK", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval. "Yo digo déjenlos jugar". AFP

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