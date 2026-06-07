¿A dónde podrían mudarse los Bears? Lo que hay que saber sobre Hammond, Indiana
Los Bears han llamado hogar al Soldier Field durante los últimos 55 años. Sin embargo, con cada día que pasa parece más probable que puedan dejar Chicago para mudarse a una nueva casa en Indiana.
El jueves, la junta directiva de los Bears votó a favor de seguir adelante con sus planes de desarrollo de estadio al otro lado de la frontera de Illinois, en Hammond, Indiana. La organización anunció la decisión mediante un comunicado emitido el viernes.
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“Creemos que un proyecto de estadio de clase mundial en Hammond transformará la región, conectando el noroeste de Indiana con el South Side de Chicago a través del Loop y de los vecindarios y suburbios que se extienden al norte de la ciudad”, señaló el equipo en un comunicado. “Unirá al área metropolitana de Chicago y generará nuevas oportunidades para sus residentes y negocios”.
Para ser claros, no hay garantía de que los Bears estén empacando sus maletas rumbo a Indiana en este momento. El sitio exacto en Hammond aún no ha sido seleccionado oficialmente, aunque la organización tiene en la mira un terreno cerca de Wolf Lake. Pero, como hemos visto a lo largo de los años con proyectos de estadios en distintas ciudades y ligas, nada es oficial hasta que las palas comienzan a cavar.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, afirmó el viernes que la ciudad seguirá trabajando para mantener a los Bears dentro de sus límites hasta que exista una mudanza oficial a Indiana. De acuerdo con ESPN, la organización considera que Indiana “lleva la delantera” en la carrera por albergar a los Bears, aunque Chicago sigue en competencia.
Aun así, una reubicación a Hammond es una posibilidad real. Entonces, si termina ocurriendo, ¿dónde queda exactamente Hammond, Indiana?
¿Qué tan lejos está Hammond de Chicago?
Hammond, Indiana, se encuentra justo en la frontera entre Illinois e Indiana, aproximadamente a 40 kilómetros (25 millas) al sur de Chicago y cerca del lago Michigan. Dependiendo del tráfico, el trayecto desde Soldier Field hasta Hammond toma entre 30 y 40 minutos en automóvil.
Lo que debes saber sobre Hammond, Indiana
Aunque se encuentra dentro de los límites de Indiana, Hammond sigue siendo considerada parte del área metropolitana de Chicago.
Hammond es la octava ciudad más poblada de Indiana, con una población estimada de 76,768 habitantes. Se encuentra por detrás de Indianapolis, Fort Wayne, Evansville, South Bend, Fishers, Carmel y Bloomington.
Si los Bears se mudaran allí, Hammond se convertiría en la ciudad más pequeña por población en albergar a un equipo de la NFL. Actualmente, ese honor pertenece a Green Bay, Wisconsin, hogar de los Packers, con aproximadamente 106,500 habitantes.
La clásica película navideña de 1983 A Christmas Story está inspirada en gran medida en Hammond. Jean Shepherd, escritor y narrador del filme, creció en la ciudad y basó la historia en sus recuerdos de infancia en Cleveland Street, en el vecindario de Hessville. En la película, Ralphie crece en la ficticia Hohman, Indiana, nombre tomado de la avenida Hohman de Hammond.
La ciudad lleva el nombre de George H. Hammond, pionero del transporte ferroviario refrigerado. Hammond estableció una planta empacadora de carne y un rastro en la ciudad durante la década de 1870.
Hasta 2025, el valor medio de las viviendas en Hammond era de 159,900 dólares. El ingreso medio por hogar era de 55,504 dólares.
Entre las principales atracciones de la ciudad destacan el Horseshoe Hammond Casino, el Indiana Welcome Center y el Wolf Lake Memorial Park.
¿Se llamarían Hammond Bears?
No.
El equipo seguiría llamándose Chicago Bears, según confirmó el gobernador de Indiana, Mike Braun, el viernes. No habría cambios en la identidad de la franquicia.
“Sería absurdo pensar que serían los Hammond Bears”, dijo Braun en el programa The Herd de FS1. “Son los Chicago Bears”.
Los Bears estarían lejos de ser el primer equipo de la NFL que no juega realmente en la ciudad que aparece en su nombre. Los 49ers disputan sus partidos en Santa Clara, California, a unos 72 kilómetros (45 millas) al sur de San Francisco. Los Jets y Giants juegan en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, pese a representar a Nueva York. Los Rams y Chargers de Los Ángeles juegan en Inglewood, California, mientras que los Commanders compiten en Landover, Maryland, a las afueras de Washington, D.C.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 05/06/2026, traducido al español para SI México.