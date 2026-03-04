Draft de la NFL: Dónde podrían aterrizar Ty Simpson y otros quarterbacks
El NFL Combine 2026 llegó oficialmente a su fin en Indianápolis, con un total de 319 prospectos pasando por el proverbial “lavado de autos”, mostrando su mejor versión frente a las 32 franquicias con la esperanza de escuchar su nombre en el Draft de abril.
De esos 319 jugadores, 16 fueron quarterbacks y, aunque no todos participaron (Fernando Mendoza), la mayoría pasó por mediciones, pruebas físicas y ejercicios de lanzamiento en el campo para demostrar que pueden convertirse en el mariscal de campo franquicia al siguiente nivel.
A continuación, un vistazo a dónde podrían terminar los 16 quarterbacks en la NFL dentro de nuestro mock draft de siete rondas exclusivo para pasadores. Para aquellos que no sean seleccionados, los emparejamos con un destino lógico como agentes libres no reclutados (UDFA).
Seven-Round, QB-Only 2026 NFL Mock Draft
Round 1, Pick 1 (Las Vegas Raiders): Fernando Mendoza, Indiana
Mendoza, vigente ganador del Heisman Trophy y quarterback campeón nacional, no participó en los ejercicios de campo ni en las pruebas físicas del combine, ya que es prácticamente un hecho que será seleccionado con el pick No. 1.
El mariscal de 22 años compartió que habló por teléfono con el dueño minoritario del equipo, Tom Brady, durante su “fantástica” reunión con Las Vegas la semana pasada.
Round 1, Pick 16 (New York Jets): Ty Simpson, Alabama
Considerado ampliamente como el QB No. 2 de la clase, Simpson fortaleció su candidatura esta semana al presumir precisión en envíos profundos y la capacidad de colocar el balón en ventanas intermedias con toque y timing.
Los New York Jets, quienes probablemente se separen de Justin Fields y están en busca de su quarterback franquicia, serían un destino lógico para Simpson, quien calificó como “gran” su reunión con la organización neoyorquina.
Round 3, Pick 70 (Cleveland Browns): Carson Beck, Miami
Beck fue abucheado por aficionados presentes en el Lucas Oil Stadium el sábado, probablemente debido a que su exequipo, los Hurricanes, cayó ante Indiana en el campeonato nacional colegial.
Sin embargo, el jugador de 23 años respondió en el campo y recordó por qué en su etapa con Georgia fue considerado un potencial pick No. 1 global.
Hablando de los Bulldogs, su ex coordinador ofensivo, Todd Monken, está por iniciar su primera temporada como head coach de los Cleveland Browns. Quizá apueste por una cara conocida como Beck para liderar el futuro de la ofensiva en Cleveland.
Round 3, Pick 85 (Pittsburgh Steelers): Drew Allar, Penn State
La desastrosa campaña 2025 de Penn State empeoró en octubre cuando Allar sufrió una lesión de tobillo que puso fin a su temporada en una derrota ante Northwestern. Aun así, el ex Nittany Lion, con estatura de 6’5” y 228 libras, posee el físico prototípico para la posición y, tras exhibir la potencia de su brazo el sábado, demostró que merece un lugar dentro del Top 100.
Los Pittsburgh Steelers han buscado a “ese hombre” bajo centro desde el retiro de Ben Roethlisberger en 2021. El equipo se reunió con Allar en el combine, y el propio quarterback aseguró que su encuentro con el head coach Mike McCarthy fue el más exigente de la semana.
“Estaba explicando muchas de nuestras protecciones y algunos conceptos que me preguntaba”, comentó. “Fue muy divertido. Esas son las conversaciones que me encantan”.
Round 4, Pick 132 (New Orleans Saints): Garrett Nussmeier, LSU
Nussmeier era considerado uno de los principales prospectos rumbo a la temporada 2025. Sin embargo, una campaña irregular lo limitó a nueve aperturas (récord de 5–4), en medio del despido del head coach Brian Kelly, antes de ser relegado parcialmente por una lesión abdominal.
Aunque los New Orleans Saints cuentan con quien muchos consideran su quarterback del futuro en Tyler Shough, la posibilidad de emparejar a Nussmeier con su padre, el coordinador ofensivo Doug Nussmeier, resulta demasiado lógica para ignorarla.
Round 5, Pick 156 (Carolina Panthers): Sawyer Robertson, Baylor
Si bien los Carolina Panthers parecen haber encontrado a su respuesta a largo plazo en Bryce Young, el equipo estaría explorando el mercado de cambios por el suplente Andy Dalton, lo que abriría espacio para desarrollar otro proyecto en la posición.
Robertson, un atleta de 23 años con condiciones físicas notables, lanzó para 3,681 yardas y 31 touchdowns la temporada pasada en Baylor. Su experiencia como redshirt senior que ha navegado múltiples sistemas ofensivos —tras iniciar su carrera colegial en Mississippi State— lo convierte en una opción atractiva para cualquier franquicia que busque profundidad en la posición.
Round 5, Pick 158 (Green Bay Packers): Cole Payton, North Dakota State
Sumen a Payton a la creciente lista de prospectos de North Dakota State seleccionados desde el programa potencia de la FCS durante la última década. El zurdo de 23 años lanzó 16 touchdowns y apenas cuatro intercepciones en su primera temporada completa como quarterback titular de los Bison, además de confirmar que es una auténtica doble amenaza.
A lo largo de su carrera acumuló 1,919 yardas por tierra y 31 anotaciones, cifras que respaldan su impacto como corredor.
Los Green Bay Packers probablemente perderán a Malik Willis en la agencia libre este receso, y con la salud de Jordan Love siendo una incógnita constante, Green Bay se beneficiaría al incorporar un suplente joven con proyección.
Round 6, Pick 190 (New York Giants): Taylen Green, Arkansas
Green ofreció un auténtico espectáculo esta semana en Indianápolis, registrando el mejor tiempo en las 40 yardas (4.36 segundos) y en el split de 10 yardas (1.55 segundos) entre los quarterbacks. También lideró la posición con un salto vertical de 43.5 pulgadas y un salto horizontal de 11 pies con 2 pulgadas.
Los New York Giants cuentan con Jaxson Dart como su gran esperanza de quarterback franquicia. Sin embargo, no es ajeno a las lesiones. Green posee un perfil atlético similar al de Dart y tiene las herramientas para convertirse en un sólido suplente en la NFL.
Round 6, Pick 200 (New England Patriots): Luke Altmyer, Illinois
Aunque Drake Maye es la respuesta indiscutible bajo centro en New England, los New England Patriots necesitan un plan a largo plazo como respaldo del candidato a MVP, ya que Joshua Dobbs tiene contrato por solo una temporada más y Tommy DeVito apunta a la agencia libre.
Altmyer, con cinco años de experiencia colegial y etapas tanto en Ole Miss como en Illinois, dejó una buena impresión durante su sesión de lanzamientos el sábado en Indianápolis. Su recorrido y madurez lo convierten en una opción interesante como reserva para que Josh McDaniels pueda desarrollarlo.
Round 6, Pick 205 (Los Angeles Rams): Cade Klubnik, Clemson
Todo apunta a que los Los Angeles Rams dejarán marchar a Jimmy Garoppolo cuando se abra la agencia libre más adelante este mes, y con el vigente MVP Matthew Stafford entrando en la recta final de su carrera, necesitan comenzar a apostar seriamente por el futuro en la posición.
Klubnik le ofrecería a Sean McVay un elemento con el que nunca ha trabajado en su quarterback titular: movilidad. El ex Tiger acumuló 90 touchdowns totales en cuatro temporadas dentro de la ACC.
UDFA Landing Spots
Ahora es momento de jugar al “matchmaker” de agentes libres no reclutados.
Joey Aguilar, Tennessee
Destino proyectado como UDFA: Kansas City Chiefs
Andy Reid podría necesitar otro playmaker de brazo potente mientras esperan la recuperación del ligamento cruzado anterior (ACL) de Patrick Mahomes. Aguilar, de 24 años, jugó la temporada pasada en Tennessee dentro del sistema súper abierto de Josh Heupel, un esquema que potencia el juego vertical y la agresividad aérea.
Jalon Daniels, Kansas
Destino proyectado como UDFA: Philadelphia Eagles
A pesar de que Philadelphia aún tiene bajo contrato a Tanner McKee, el equipo podría apostar por desarrollar a un atleta de perfil similar al de Jalen Hurts. Daniels acumuló 1,451 yardas terrestres y 23 touchdowns a lo largo de seis temporadas en Kansas, consolidándose como una amenaza constante por tierra.
Joe Fagnano, UConn
Destino proyectado como UDFA: New England Patriots
New England ya seleccionó a Luke Altmyer en la sexta ronda, pero no sería descabellado pensar que el head coach Mike Vrabel y los New England Patriots le den una oportunidad adicional al producto de UConn, Joe Fagnano, para competir por un lugar en el roster.
Haynes King, Georgia Tech
Destino proyectado como UDFA: Buffalo Bills
Buffalo necesita a alguien con un estilo físico similar al de Josh Allen para competir durante el training camp. Entra King, un quarterback con mentalidad agresiva y capacidad para absorber contacto, cualidades que encajan con la identidad ofensiva de los Bills.
Behren Morton, Texas Tech
Destino proyectado como UDFA: Arizona Cardinals
Mike LeFleur y los Arizona Cardinals han sido vinculados con Jimmy Garoppolo y Malik Willis como opciones en la agencia libre mientras buscan una transición tras Kyler Murray. Morton, proveniente de Texas Tech, posee un brazo potente y aportaría un elemento dinámico adicional al grupo de quarterbacks.
Diego Pavia, Vanderbilt
Destino proyectado como UDFA: Miami Dolphins
Miami necesita toda la ayuda posible en la posición de quarterback. ¿Por qué no apostar por el exfinalista del Heisman, conocido por generar opiniones divididas, en busca de una chispa competitiva?
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/03/2026, traducido al español para SI México.