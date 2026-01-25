Drake Maye lidera a los Patriots al Super Bowl LX tras una temporada histórica
Los Patriots sellaron su pase al Super Bowl LX tras vencer por 10-7 a los Denver Broncos en la Final de la Conferencia Americana. El duelo, celebrado en Empower Field at Mile High bajo una intensa tormenta de nieve, fue un enfrentamiento de defensivas donde cada posesión tuvo un peso decisivo.
Te puede interesar: ARCHIVO SI | Dan Marino: su tiempo se agota
Los Patriots lograron la ventaja definitiva con una carrera de Drake Maye, su joven quarterback y figura del equipo, y mantuvieron ese margen hasta el silbatazo final.
El marcador se abrió temprano cuando Jarrett Stidham conectó un pase de 6 yardas para touchdown con Courtland Sutton a mediados del primer cuarto, poniendo a Denver en ventaja 7-0. Los Patriots respondieron antes del descanso, cuando Drake Maye culminó una serie ofensiva con una corrida de 6 yardas para empatar el juego 7-7 en el segundo periodo.
En el tercer cuarto, Andy Borregales convirtió un gol de campo de 23 yardas que dio a Nueva Inglaterra la ventaja 10-7, y ese resultado se mantuvo hasta el final, con una defensa patriota que frustró los últimos intentos ofensivos de los Broncos.
La campaña de Maye resultó determinante para que New England regresara a un Super Bowl por primera vez desde 2018. El mariscal terminó la temporada regular con 4,394 yardas por pase, 31 touchdowns, apenas ocho intercepciones y un rating de 113.5, además de aportar 450 yardas y cuatro anotaciones por tierra, cifras que lo colocaron entre los quarterbacks más productivos y eficientes de la NFL.
Maye también fue un protagonista en playoffs, incluidas actuaciones que colocaron a los Patriots en la Final de la AFC ante un rival complicado y con una presión histórica de Denver en su propio estadio.
El regreso de los Patriots al Super Bowl refleja una reconstrucción orgánica del proyecto deportivo en Foxborough. El equipo combinó una defensa férrea con momentos de inteligencia ofensiva para superar a sus adversarios en la postemporada y dejar atrás varios años fuera de la definición máxima de la NFL.