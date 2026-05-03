Drake Maye hace sus primeros comentarios sobre el escándalo de Mike Vrabel y Dianna Russini
El quarterback de los Patriots, Drake Maye, abordó por primera vez el miércoles la controversia que rodea a su head coach, Mike Vrabel.
A principios de este mes, fotografías publicadas por el New York Post de Vrabel tomándose de la mano, abrazando y pasando tiempo con la exreportera de The Athletic, Dianna Russini, en un resort romántico en Sedona se volvieron virales. Aunque inicialmente Vrabel y Russini desestimaron las imágenes, posteriormente el entrenador reconoció ante los medios que tuvo conversaciones difíciles con su familia, el equipo y sus jugadores, las cuales describió como “positivas y productivas”. Añadió: “Creemos que para tener éxito dentro y fuera del campo tenemos que tomar buenas decisiones. Eso me incluye a mí, empieza conmigo. Nunca queremos que nuestras acciones afecten negativamente al equipo. Nunca queremos ser la causa de una distracción”.
Te puede interesar: Mike Vrabel rompe el silencio sobre la situación con Dianna Russini antes del Draft de la NFL
Tras los comentarios iniciales de Vrabel, surgieron más fotografías de él y Russini besándose en un bar en New York seis años antes, en 2020. Vrabel decidió ausentarse del Día 3 del Draft de la NFL para asistir a terapia con su familia, pero regresó a las instalaciones del equipo el lunes.
En declaraciones a 7News Boston WHDH, Maye dijo sobre la situación: “Estamos aquí para Coach, lo queremos. Lo que hace por nosotros, lo que ha hecho por nosotros este último año, no se puede poner en palabras. Agradecido de que sea nuestro head coach. Sabemos que está lidiando con cosas fuera del campo y fuera del mundo del coacheo, pero estamos aquí para él y sé que va a regresar”.
Maye es el jugador más reciente de los Patriots en pronunciarse sobre el escándalo. Vrabel dijo que ya había hablado con el equipo sobre la situación, pero mantuvo esa conversación en privado. A inicios de la semana, el linebacker Robert Spillane y el tight end Hunter Henry también abordaron el tema y expresaron su apoyo al entrenador. “Quiero a Coach, y voy a estar aquí para apoyarlo como él estaría para apoyarme en cualquier cosa”, dijo Spillane.
New England espera que esto no se convierta en una distracción de cara al futuro, particularmente cuando la temporada 2026 comience en cuatro meses. Los Patriots vienen de una primera temporada estelar bajo el mando de Vrabel, en la que llegaron al Super Bowl LX, donde cayeron ante los Seahawks.
Maye, en particular, brilló bajo el liderazgo de Vrabel. En su segunda temporada y la primera bajo su dirección, completó el 72% de sus pases para 4,394 yardas, 31 touchdowns y ocho intercepciones. Lideró la liga en porcentaje de pases completos y rating de pasador, terminó cuarto en yardas por pase, tercero en touchdowns por pase y segundo en la votación al MVP, además de ser nombrado All-Pro del segundo equipo.
Ya iba a ser complicado para Maye y los Patriots replicar el éxito de la temporada pasada, pero esta distracción podría añadir un grado extra de dificultad.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 29/04/2026, traducido al español para SI México.