Mike Vrabel rompe el silencio sobre la situación con Dianna Russini antes del Draft de la NFL
El head coach de los Patriots, Mike Vrabel, rompió el silencio sobre la historia publicada por Page Six a principios de este mes en la que se le vinculó con la reportera de la NFL, Dianna Russini.
En fotos publicadas por el medio hace dos semanas, se veía a ambos pasando tiempo juntos en el resort Ambiente en Sedona, Arizona, antes de las reuniones anuales de propietarios de la NFL en Phoenix el mes pasado. Posteriormente, The Athletic abrió una investigación sobre la conducta de Russini y su relación con Vrabel. Ella renunció al medio la semana pasada.
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Aquí el comunicado completo de Vrabel:
“Permítanme comenzar diciendo gracias por su paciencia en un asunto personal y privado para mí y, obviamente, para todos los involucrados”, comenzó Vrabel. “Sé que eso no es fácil para ustedes y lo respeto, y agradezco sus esfuerzos por hacerlo. Entiendo que pude haberlos atendido antes, pero era importante para mí tener una conversación con los jugadores, lo cual hice ayer de manera muy franca al iniciar nuestro programa de temporada baja, del que todos están entusiasmados de formar parte.”
“Stacey [James, VP de Relaciones con Medios de los Patriots] había mencionado la disponibilidad de los jugadores [hoy] y nunca fue mi intención que ellos hablaran con ustedes o abordaran el tema antes de que yo lo hiciera…”, continuó. “Tampoco quiero restarle importancia al Draft, al fin de semana del Draft. Este es un momento importante para nosotros como organización, y la emoción y la alegría que tendrán esos jugadores que incorporaremos a nuestro equipo de futbol americano. Están comenzando un viaje increíble, uno que debe celebrarse al darles la bienvenida a nuestro equipo.
“Dicho esto, he tenido conversaciones difíciles con personas que me importan, con mi familia, la organización, los jugadores; han sido positivas y productivas. Creemos que para tener éxito dentro y fuera del campo tenemos que tomar buenas decisiones. Eso me incluye a mí, empieza conmigo. Nunca queremos que nuestras acciones afecten negativamente al equipo. Nunca queremos ser la causa de una distracción. Esos son comentarios y preguntas que he respondido para el equipo, y con el equipo, y los mantendremos privados entre nosotros.
“Me importa profundamente este equipo de futbol americano y estoy emocionado de dirigirlo. También sé que voy a encarar cada día con humildad y enfoque, y lo que puedo prometerles es que mi familia, esta organización, el equipo, el staff, los coaches, todos—nuestros aficionados, lo más importante—recibirán la mejor versión de mí de aquí en adelante.”
Vrabel, de 50 años, llevó a New England a un lugar en el Super Bowl LX el pasado febrero. El equipo inició su programa de temporada baja el lunes por la tarde y cuenta con la selección No. 31 en el draft de la NFL de esta semana.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 21/04/2026, traducido al español para SI México.