Duelos clave y pronósticos para Texans vs. Chargers y más juegos de la Semana 17 de la NFL
Hay pocas cosas más entretenidas que ver cómo el panorama de playoffs se mueve antes de, finalmente, acomodarse.
Este fin de semana deberíamos ver más locura con una dosis de claridad. El sábado, los Chargers recibirán a los Texans en un duelo con mucho en juego para ambos. Si Los Angeles gana, garantizará un partido de “ganar o ir a casa” en la Semana 18 en Denver, donde el vencedor de Chargers–Broncos se quedará con el título del AFC West.
En el juego nocturno del sábado, Green Bay será anfitrión de Baltimore, con los Packers buscando amarrar un lugar en playoffs. Si Green Bay gana, asegurará su tercera clasificación consecutiva a la postemporada para iniciar la era de Jordan Love.
El domingo hay un trío de partidos para seguir de cerca, incluyendo a los Panthers intentando vencer a los Seahawks, mientras Seattle busca mantenerse en la cima del panorama de la NFC. En Buffalo, los Bills continuarán su persecución de los Patriots en el AFC East con su duelo ante los Eagles, campeones del NFC East. Y por la noche del domingo, Bears y 49ers se enfrentarán con ambos equipos apuntando a sus divisiones y a una posible ruta hacia el primer sembrado de la NFC.
Pero arrancamos en SoFi Stadium, donde Chargers y Texans pondrán en marcha el fin de semana.
Texans (10–5) en Chargers (11–4)
Spread: Chargers -1.5
Emparejamiento clave: Will Anderson Jr. y Danielle Hunter vs. los tackles de los Chargers
Dato clave: Justin Herbert no fue capturado en Dallas la semana pasada.
Si los Texans quieren vencer a los Chargers como visitantes, el “despacho” de Anderson y Hunter probablemente tendrá mucho que decir.
Houston presume uno de los mejores pass rush de la liga, con Will Anderson Jr. y Danielle Hunter combinándose para 24.5 capturas en 15 partidos. Ante una línea ofensiva parchada de Los Angeles, que cuenta con un par de tackles suplentes tras las bajas por toda la temporada de Joe Alt (tobillo) y Rashawn Slater (rodilla), parecería lógico pensar que Houston llegará al quarterback.
Sin embargo, los Chargers hicieron un trabajo sobresaliente protegiendo a Justin Herbert en la victoria 34–17 sobre los Cowboys la semana pasada. Herbert no fue capturado y apenas recibió cinco golpes, mientras lanzaba para 300 yardas y dos touchdowns en el triunfo número 11 de la temporada.
Herbert ha sido capturado 49 veces este año, más que cualquier otro quarterback fuera de Geno Smith de los Raiders y el novato Cam Ward de los Titans. Si los Texans logran presionar, será una tarde larga para los Chargers, pero los resultados recientes indican que eso no está garantizado.
Veredicto: Houston 20, L.A. Chargers 18.
Ravens (7–8) en Packers (9–5–1)
Spread: Packers -2.5
Emparejamiento clave: Los receptores secundarios de Baltimore vs. la defensiva de Green Bay
Dato clave: Los Packers han permitido tres receptores de 100 yardas en 2025.
Zay Flowers es una estrella. Pero si los Packers pueden limitarlo de la misma forma en que lo hicieron este año con Justin Jefferson y Amon-Ra St. Brown, ¿hay alguien más que pueda marcar diferencia?
Flowers está firmando una gran campaña en su tercera temporada en la NFL, con 78 recepciones para 1,043 yardas y dos touchdowns. Sin embargo, ha recibido muy poca ayuda por fuera, con Rashod Bateman y DeAndre Hopkins ofreciendo rendimientos mínimos.
Tras 15 partidos, Flowers prácticamente duplica las recepciones y las yardas combinadas de Bateman y Hopkins, quienes suman entre ambos 40 atrapadas y 547 yardas. En la posición de ala cerrada, la dupla de Mark Andrews e Isaiah Likely tiene más peso por nombre que por impacto en el campo, con un total de 64 recepciones y 628 yardas.
Esta temporada, solo George Pickens, Jameson Williams y Courtland Sutton han superado la marca de las 100 yardas ante la defensiva de Jeff Hafley. Si Flowers tiene un día discreto, ¿hay alguien en los Ravens capaz de hacer pagar a Green Bay? Flowers solo ha dejado de liderar a Baltimore en yardas por recepción en dos ocasiones en 2025, y ambas terminaron en derrota.
Veredicto: Green Bay 24, Baltimore 21
Seahawks (12–3) en Panthers (8–7)
Spread: Seahawks -7.5
Emparejamiento clave: Bryce Young vs. Mike Macdonald
Dato clave: Young nunca se ha enfrentado a Macdonald en sus tres años de carrera.
Bryce Young no ha sido espectacular, pero viene en ascenso.
En sus últimos tres partidos, Young ha lanzado seis touchdowns sin intercepción, promediando 7.3 yardas por intento. Como resultado, Carolina ha vencido a Rams y Buccaneers, mejorando su marca a 8–7 y tomando ventaja de un juego sobre Tampa Bay en el NFC South.
Ahora, Young enfrenta una nueva prueba ante el head coach de Seahawks y mente defensiva, Mike Macdonald. Será la primera vez que ambos se midan en la NFL, con Young jugando en casa y Macdonald contando con una semana larga de preparación tras jugar el jueves por la noche.
Seattle ha sido sólido contra los quarterbacks rivales, ubicándose noveno en EPA por dropback permitido (-0.12) y 13º en porcentaje de capturas (6.7%). No obstante, la secundaria llega golpeada, con los corners Riq Woolen y Coby Bryant lidiando con lesiones de rodilla, mientras que el novato estelar Nick Emmanwori se encuentra en el protocolo de conmoción.
Los Panthers asegurarían su primer boleto a playoffs desde 2017 con una victoria y una derrota de Buccaneers ante Dolphins en la Semana 17. Para lograrlo, Young deberá evitar errores, ya que Carolina tiene marca de 5–2 cuando no lanza intercepciones.
Veredicto: Seattle 27, Carolina 22
Eagles (10–5) en Bills (11–4)
Spread: Bills -2.5
Emparejamiento clave: Saquon Barkley vs. el front seven de Buffalo
Dato clave: Los Bills han permitido 5.4 yardas por acarreo, 31º de la liga.
El año pasado, nadie podía frenar a Saquon Barkley. Este año, le ha costado encontrar impacto de forma consistente.
El domingo, Barkley tendrá uno de los emparejamientos más favorables de la temporada ante unos Bills que ocupan el lugar 31 de la liga al permitir 5.4 yardas por acarreo. El único equipo peor en ese rubro son los Giants, ante quienes Barkley acumuló 208 yardas en dos partidos, con un promedio de 8.0 YPC.
Curiosamente, ambos equipos parecen ir a contracorriente de lo visto durante gran parte del año. Buffalo ha limitado a dos de sus últimos cuatro rivales a menos de 70 yardas terrestres, aunque los Browns sumaron 160 yardas y un touchdown por tierra el domingo pasado, con 5.2 YPC. Mientras tanto, Barkley solo tiene tres partidos de 100 yardas en la temporada, pero dos de ellos llegaron en las últimas tres semanas frente a Chargers y Commanders.
Con el clima frío y los playoffs en el horizonte, tanto Bills como Eagles están motivados para afinar su juego terrestre. Para Buffalo, se trata de frenar ataques potentes; para Philadelphia, de devolver a Barkley a su versión de superestrella.
Veredicto: Buffalo 29, Philadelphia 26
Bears (11–4) en 49ers (11–4)
Spread: 49ers -2.5
Emparejamiento clave: El esquema de Kyle Shanahan vs. la defensiva de Chicago
Dato clave: La defensiva de Bears está entre las 10 peores de la liga en yardas por acarreo y yardas por intento de pase permitidas.
¿Qué te gustaría hacer ofensivamente ante los Bears? Prácticamente lo que sea. Su defensiva se ubica en el bottom 10 de la NFL en yardas por acarreo permitidas, yardas netas por intento de pase y yardas totales por jugada.
Nada de eso es buena noticia frente al head coach de los 49ers, Kyle Shanahan, una de las mentes ofensivas más brillantes del juego. Shanahan cuenta con uno de los ataques mejor diseñados de la liga, aunque gran parte del plan gira en torno a Christian McCaffrey y poco más.
McCaffrey lidera a los 49ers tanto en yardas por tierra (1,039) como por recepción (849), impulsando a San Francisco como un equipo de playoffs que necesita dos triunfos más no solo para quedarse con el título del NFC West, sino también para asegurar la ventaja de local durante toda la postemporada. Para Chicago, la tarea principal será limitar a McCaffrey antes de intentar contener al ala cerrada George Kittle, quien suma 599 yardas en 10 partidos.
Los 49ers no cuentan con talento ofensivo élite más allá de McCaffrey y de un Kittle veterano, que cumplió 32 años en octubre. Aun así, sin figuras de años recientes como Brandon Aiyuk y Deebo Samuel, San Francisco se mantiene de lleno en la pelea por el Super Bowl, con la mira puesta en disputar su quinto Juego de Campeonato de Conferencia en las últimas siete temporadas.
Veredicto: San Francisco 24, Chicago 23