El dueño de los Steelers explica por qué colocaron una etiqueta poco común a Aaron Rodgers
Por segundo año consecutivo, los Steelers están a la espera de noticias de Aaron Rodgers.
Rodgers, de 42 años, aún no decide si regresará a jugar en la temporada 2026. Los Steelers indicaron al inicio de la offseason que esperaban conocer su decisión antes que el año pasado, cuando no firmó sino hasta junio, pero hasta ahora no ha sido así.
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“Hemos estado en contacto con Aaron de manera regular”, dijo el propietario de los Steelers, Art Rooney II, a Tom Pelissero y Judy Battista en The Insiders. “Nos ha mantenido al tanto de sus planes. Aunque pensé que probablemente ya estaría resuelto, creo que llegaremos a una conclusión en las próximas semanas”.
En medio de la incertidumbre que rodea a Rodgers, los Steelers tomaron la interesante decisión de colocarle la etiqueta de derecho de tanteo (right of first refusal), un movimiento contractual que le daría a Pittsburgh la oportunidad de igualar cualquier oferta si Rodgers firmara con otro equipo. En caso de que Rodgers sí firmara en otro lado, esta medida asegura que los Steelers puedan recibir una selección compensatoria a cambio.
Rooney explicó tanto la lógica como el momento detrás de aplicar esta etiqueta—una que rara vez se utiliza en la NFL.
“Lo principal que nos da esta oferta es la posibilidad de obtener un pick compensatorio si Aaron decide irse a otro equipo”, dijo Rooney. “No esperamos que eso suceda, pero al mismo tiempo, nunca se sabe. Es simplemente algo que tuvimos la oportunidad de proteger en caso de ser necesario. La fecha límite era el lunes, así que si íbamos a hacerlo, teníamos que ejecutarlo ese día. Le avisamos a Aaron y a su representante que lo íbamos a hacer. No es gran cosa, pero es algo que, en el poco probable caso de que se vaya a otro equipo, nos hace elegibles para un pick compensatorio”.
Debido a los tiempos de Rodgers, los Steelers siguen en el limbo respecto a quién será su quarterback titular la próxima temporada. La etiqueta daba la impresión de que Rodgers podría considerar firmar con otro equipo, aunque Rooney parece haber descartado esa posibilidad por ahora.
Los Steelers seleccionaron a Drew Allar en la tercera ronda como otra opción en la sala de quarterbacks, pero necesita tiempo de desarrollo y no se espera que sea titular de inmediato. También cuentan en el roster con Will Howard y Mason Rudolph, aunque Howard no tiene experiencia como titular y Rudolph ha sido principalmente suplente.
Rodgers está en la etapa final de una carrera digna del Salón de la Fama, pero al menos ofrece una opción experimentada para los Steelers mientras buscan una solución a largo plazo en la posición. La temporada pasada completó el 65.7% de sus pases para 3,322 yardas, 24 touchdowns y siete intercepciones, mientras el equipo avanzó a la ronda de comodines.
Después de que Mike Tomlin dejó su puesto como head coach, los Steelers contrataron a su antiguo entrenador en los Packers, Mike McCarthy, lo que hace que un regreso de Rodgers parezca una opción lógica. Además, el equipo ha mejorado su entorno ofensivo al firmar a Rico Dowdle, adquirir vía canje a Michael Pittman Jr. y seleccionar en el draft a Germie Bernard y Max Iheanachor, movimientos que beneficiarían a Rodgers, quien ya no cuenta con la movilidad ni la capacidad explosiva de sus mejores años.
Todas las señales apuntan a que los Steelers están listos para Rodgers. Él, sin embargo, se está tomando su tiempo para tomar una decisión una vez más.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 29/04/2026, traducido al español para SI México.