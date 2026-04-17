Los Steelers no pueden permitir que Aaron Rodgers los tenga como rehenes por más tiempo
Es momento de que los Steelers tracen una línea en la arena.
Mientras nos adentramos en la semana del NFL draft 2026, el equipo aún tiene un enorme signo de interrogación en la posición de quarterback. Aaron Rodgers—quien cumplirá 43 años en diciembre—todavía no le ha dado al equipo una respuesta sobre si planea regresar la próxima temporada. Pittsburgh originalmente esperaba tener noticias sobre sus planes dentro de los 30 días posteriores al final de su temporada 2025, un plazo que luego se extendió al inicio de la agencia libre y, más recientemente, “para el draft”.
Ya es suficiente.
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Este blanco móvil por parte del cuatro veces MVP de la NFL ya no es una leve incomodidad; se ha convertido en un obstáculo para la dirección a largo plazo de la franquicia. Ya atravesaron el inicio del nuevo año de la liga preguntándose si contarán con Rodgers bajo centro. ¿Qué pasa si vuelve a retrasar su decisión? ¿Se supone que deben atravesar los tres días del draft esperando que firme? ¿Y si no lo hace?
Los Steelers necesitan claridad. Y la necesitan antes del próximo jueves.
Aunque Pittsburgh solo cuenta con dos quarterbacks en su roster—el veterano Mason Rudolph y el jugador de segundo año Will Howard—el equipo también tiene 12 selecciones en el draft, incluidas cinco dentro del top 100. Más importante aún, los Steelers han hecho su tarea con la generación de pasadores de este año. De sus 30 visitas previas al draft, cuatro fueron utilizadas en quarterbacks, incluyendo a Drew Allar, de Penn State, quien calificó su reunión con el nuevo head coach de los Steelers, Mike McCarthy, en el NFL combine como una de las más exigentes de toda la semana. “Estuve explicando muchas de nuestras protecciones y un par de conceptos sobre los que me preguntó”, dijo. “Fue muy divertido. Esas son las conversaciones que me encantan.”
Hablando de McCarthy, él es prácticamente la única razón por la que la espera de Pittsburgh por Rodgers resulta comprensible. Rodgers y McCarthy pasaron 13 temporadas juntos con los Packers, una etapa en la que Green Bay registró marca de 100-57-1 en temporada regular con Rodgers como titular, además de un triunfo en el Super Bowl XLV para coronar la campaña 2010. Ambos se han mantenido en contacto “cada par de días” durante la offseason, con McCarthy explicando que Rodgers se encuentra en un “muy buen momento”.
Si ese es el caso, entonces ¿qué estamos esperando? Durante el #RodgersWatch del offseason pasado, quedó claro que el quarterback enfrentaba un tema personal que afectó su decisión de regresar—totalmente entendible. Pero ahora, ¿cuál es la justificación para mantener al equipo en el limbo?
Los Steelers, pese a seguir en busca de una solución a largo plazo bajo centro desde el retiro de Ben Roethlisberger tras la temporada 2021, han sido notablemente consistentes. No han registrado una temporada perdedora desde 2003 y suman tres campañas consecutivas de 10–7, clasificando a playoffs en todas ellas.
Pero de cara a 2026, las cosas son distintas en Pittsburgh. Por primera vez en casi dos décadas, los Steelers avanzarán sin Mike Tomlin como su head coach—un punto de inflexión claro para la franquicia. Con el draft a menos de una semana, es momento de ponerle presión a Rodgers: toma una decisión, o seguiremos adelante sin ti como nuestro quarterback.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 16/04/2026, traducido al español para SI México.