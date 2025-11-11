Eagles se imponen 10-7 a los Packers; Resultados de la Semana 10 de la NFL
Los Philadelphia Eagles vencieron en su visita a los Green Bay Packers 10-7 en Lambeau Field, gracias a una defensa sólida y un ataque que aprovechó sus oportunidades. Con este triunfo, los Eagles mejoran a 7-2 en la temporada (aunque algunas fuentes aún muestran 6-2 antes del juego) mientras los Packers quedan en 5-3-1.
El partido fue un duelo de pocas jugadas ofensivas definidas: hasta el tercer cuarto ambos equipos estaban 0-0. Los Eagles rompieron el silencio con un gol de campo de 39 yardas de Jake Elliott, y en el cuarto periodo ampliaron con un pase de 36 yardas del quarterback Jalen Hurts hacia DeVonta Smith para touchdown. Los Packers respondieron con una carrera de touchdown de Josh Jacobs que ajustó el marcador a 10-7, pero la dupla ofensiva de los Eagles no permitió más puntos.
Te puede interesar: Conclusiones Semana 10 de la NFL: 3 etapas de construcción de los Bears benefician a Caleb Williams
Jalen Hurts completó 15 de 26 pases para 183 yardas, 1 touchdown y 0 intercepciones — mostrando control del juego en momentos clave. El mariscal de los Packers, Jordan Love, terminó 20 de 36 para 176 yardas, sin anotaciones y sin intercepciones, pero fue capturado en varias ocasiones y el ataque nunca logró encenderse del todo. La victoria fortalece a los Eagles como contendientes y plantea interrogantes para los Packers sobre cómo generar impulso ofensivo.
Por otra parte, los Seattle Seahawks y Los Angeles Rams se ponen como los mejores equipos de la Conferencia Nacional, ambos con marca de 7-2 en la División Oeste. Los Seahawks se impusieron 44-22 a los Cardinals, mientras que los Rams vencieron 42-26 a los 49ers.
Asimismo, en la Conferencia Americana quienes mandan son los New England Patriots, Indianapolis Colts y Denver Broncos, los tres con marca de 8-2. En esta semana, los Patriots se impusieron 28-23 a los Buccaneers, los Colts 31-25 a los Falcons y los Broncos 10-7 a los Raiders.
Resultados de la Semana 10 de la NFL
Lunes 10 de noviembre de 2025
- Green Bay Packers 7-10 Philadelphia Eagles
Jueves 6 de noviembre de 2025
- Denver Broncos 10-7. Las Vegas Raiders
Domingo 9 de noviembre de 2025
- Indianapolis Colts 31-25 Atlanta Falcons
- Chicago Bears 24-20 New York Giants
- Minnesota Vikings 19-27 Baltimore Ravens
- Miami Dolphins 30-13. Buffalo Bills
- Houston Texans 36-29 Jacksonville Jaguars
- Carolina Panthers 7-17 New Orleans Saints
- Tampa Bay Buccaneers 23-28 New England Patriots
- Seattle Seahawks 44-22 Arizona Cardinals
- San Francisco 49ers 26-42 Los Angeles Rams
- Washington Commanders 22-44 Detroit Lions
- Los Angeles Chargers 25-10 Pittsburgh Steelers