Los Eagles responden a informes que detallan frustración del equipo con Jalen Hurts
Desde que Jalen Hurts se convirtió en el quarterback titular de tiempo completo de los Eagles en 2021, Philadelphia ha sido uno de los equipos más exitosos de la NFL, llegando a dos Super Bowls y ganando un campeonato. Sin embargo, eso no significa que la organización esté completamente satisfecha.
A inicios de este mes, ESPN publicó un extenso reporte que detalla frustraciones internas dentro del equipo hacia Hurts, en medio de los problemas ofensivos recientes. Citando fuentes, el reporte indica que Hurts “se resistió a cambios” que habrían diversificado la ofensiva, incluyendo reticencia a utilizar más motion o jugar desde under center. También cambió jugadas en una cantidad que algunos consideraron “excesiva”, y una fuente lo describió como “no el más coachable”.
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“He visto esos reportes”, dijo el gerente general Howie Roseman a los medios. “... Tenemos defectos. Uno de ellos es no ser directos y honestos con nuestros jugadores. Para nosotros, si tenemos algún problema con cualquiera de ellos, lo hablamos directamente. Desde mi perspectiva, la de Nick y la de Jeffrey, no nos escondemos detrás de nada. Hablamos directamente con nuestros jugadores. Creo que es injusto que se publiquen este tipo de artículos, pero entiendo que es lo que vende hoy en día. Es desafortunado”.
Aunque los Eagles han ganado constantemente con Hurts al mando, su ataque aéreo ha quedado a deber, especialmente en las últimas dos temporadas. Durante su camino al Super Bowl en 2024, el equipo dependió en gran medida de su defensa y juego terrestre, terminando 29 en yardas por pase por partido. En 2025 mejoraron al lugar 23, pero entre la salida del coordinador ofensivo Kellen Moore, lesiones en la línea ofensiva, el bajón de Saquon Barkley y una menor participación de Hurts por tierra, la ofensiva en general tuvo dificultades.
Los problemas ofensivos fueron particularmente decepcionantes considerando el talento y la inversión en ese lado del balón. Hubo momentos en los que simplemente no fueron efectivos, incluyendo partidos en los que no lograron cinco yardas por pase en toda una mitad o incluso se quedaron sin anotar.
La temporada 2026 será clave para Hurts y la ofensiva, ahora bajo el mando del nuevo coordinador ofensivo Sean Mannion. Mannion, quien tuvo su primera oportunidad como asistente bajo Matt LaFleur, implementará un esquema al estilo Shanahan-McVay, que se espera incremente el uso de jugadas desde under center y el motion. El reporte de ESPN señala que una fuente indicó que Hurts está “más abierto que nunca” a estos cambios, lo cual será clave en un sistema ofensivo distinto al que ha tenido bajo Nick Sirianni.
Incluso con estos ajustes, existe la posibilidad de que la ofensiva tenga que reinventarse sin su receptor estrella A.J. Brown, quien podría ser traspasado después del 1 de junio. Aunque ha expresado frustración con la ofensiva, ha sido el receptor más productivo del equipo desde su llegada hace cuatro años. Philadelphia ha sumado opciones como Hollywood Brown, Elijah Moore y Dontayvion Wicks, pero queda la duda de si será suficiente para mejorar sin su principal arma aérea.
Un gran año sería especialmente importante para Hurts, quien tiene poco dinero garantizado en su contrato después de la temporada 2026. Una gran campaña podría traducirse en una nueva extensión millonaria. Pero si la ofensiva vuelve a fallar, las dudas alrededor de su figura solo aumentarán.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 14/04/2026, traducido al español para SI México.