Seis equipos de la NFL bajo mayor presión para acertar en el Draft
Cada año, todos los equipos de la NFL buscan acertar con su clase del Draft. Sin embargo, algunas franquicias están bajo mayor presión que otras para seleccionar jugadores de impacto y titulares.
Casi todos los equipos tienen margen de mejora en esta temporada baja. Para algunos, eso ya ha significado cambios de entrenador, mientras que para otros—particularmente aquellos sin selecciones de primera ronda—se traduce principalmente en realizar canjes o firmar agentes libres de calidad. Los equipos bajo mayor presión este año para acertar en el draft son aquellos que vienen de temporadas decepcionantes, cuentan con múltiples picks de primera ronda y/o tienen entrenadores que buscan mantener su puesto más allá de la temporada 2026.
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A medida que se acerca el Draft de la NFL 2026, aquí hay seis equipos que deben acertar con sus selecciones este año.
Miami Dolphins
Los Dolphins quizá no estén en modo “ganar ahora”, pero acertar en esta clase definirá mucho sobre la dirección de la franquicia bajo el nuevo gerente general Jon-Eric Sullivan y el coach Jeff Hafley. El equipo está en una fase de reconstrucción en la que evita firmar agentes libres de alto costo, pero también es el momento de seleccionar y desarrollar talento, estableciendo el tono de su estilo de juego y cultura a futuro.
Sumar una buena clase también es clave porque los Dolphins no acertaron con muchos prospectos bajo el régimen anterior del ex gerente general Chris Grier. En cambio, el equipo dependió de veteranos como Bradley Chubb, Tyreek Hill, Minkah Fitzpatrick y Jalen Ramsey. La fórmula los llevó a playoffs, pero no a ganar un solo partido de postemporada bajo Mike McDaniel. Con un gerente general y head coach provenientes de Green Bay, los Dolphins probablemente adopten un enfoque más centrado en el draft.
En particular, necesitan acertar con un receptor para darle al joven quarterback Malik Willis un objetivo confiable. Los Dolphins firmaron a Willis para darle la oportunidad de convertirse en su quarterback a largo plazo, pero no está en la mejor posición tras el traspaso de Jaylen Waddle a los Broncos.
Dallas Cowboys
Una vez más, los Cowboys no fueron particularmente activos en la agencia libre, lo que aumenta la presión para que acierten en el draft. Dallas sí realizó algunos movimientos—como la llegada del safety Jalen Thompson y el canje por Rashan Gary—pero aún necesita mejorar considerablemente en defensa.
El propietario Jerry Jones ha enfatizado que el equipo quiere seleccionar jugadores listos para contribuir de inmediato, algo clave para una defensiva que terminó última en puntos permitidos por partido la temporada pasada. Tras los traspasos de Micah Parsons y Osa Odighizuwa, Dallas cuenta con selecciones adicionales, incluyendo dos picks de primera ronda. Los Cowboys tienen buen historial en la primera ronda, algo que deberán mantener este año mientras reconstruyen su defensiva.
New York Jets
La temporada 2025 de los Jets fue un desastre, con una ofensiva que terminó en el lugar 32 en yardas aéreas por partido y una defensiva que finalizó 31 en puntos permitidos por juego, además de no interceptar un solo pase. El head coach Aaron Glenn entra a 2026 en la cuerda floja, y elegir correctamente en el draft podría ser clave para salvar su puesto.
Los Jets comenzaron bien la reconstrucción de su roster en la agencia libre y deben continuar ese proceso en el draft. Cuentan con dos selecciones dentro del top 16, y si logran obtener talento premium con ambas, eso ayudaría significativamente a hacer su plantilla más competitiva.
Kansas City Chiefs
Los Chiefs cuentan con la mayor ventaja posible—el quarterback Patrick Mahomes—pero tienen varios huecos en su roster. Más allá de Mahomes, el núcleo del equipo luce frágil, especialmente con Chris Jones y Travis Kelce entrando en las etapas finales de sus carreras. Además, han perdido varias piezas defensivas esta offseason, incluyendo a Leo Chenal y a los backs defensivos Bryan Cook, Trent McDuffie y Jaylen Watson.
Por ello, llegan al draft con necesidades claras en receptor, cornerback y pass rusher. Con dos selecciones de primera ronda y nueve picks en total, Kansas City tiene el capital necesario para cubrir esas carencias, pero deberá acertar en sus elecciones para mejorar su plantilla. En 2025, dependieron demasiado de Mahomes, quien demostró que no siempre puede cargar con el equipo por sí solo.
Detroit Lions
Al igual que los Chiefs, los Lions necesitan reajustarse para mantenerse competitivos en una división cada vez más fuerte. Todos los equipos de la NFC North terminaron la temporada 2025 con récord ganador, y no será más fácil para Detroit volver a la cima en 2026.
El equipo debe mejorar especialmente en las trincheras. Encontraron un nuevo centro en la agencia libre con Cade Mays, pero aún necesitan ayuda en la posición de tackle y en el interior de la línea ofensiva. Jared Goff rinde mejor cuando está bien protegido, y su desempeño decayó en varios momentos la temporada pasada cuando recibió presión, especialmente por el centro. También hay margen de mejora en una defensa que terminó a media tabla, particularmente en el pass rush opuesto a Aidan Hutchinson.
Tampa Bay Buccaneers
Los Buccaneers perdieron dos pilares de la franquicia esta offseason, con la salida de Mike Evans hacia los 49ers y el retiro de Lavonte David.
Entre esas bajas y el colapso al final de la temporada pasada, necesitan recuperarse en 2026. Y no será sencillo. Tampa Bay dominó la NFC South durante cinco años consecutivos, ganando la división cuatro veces y clasificando a playoffs en cada temporada entre 2020 y 2024. Sin embargo, los Panthers emergieron como contendientes al arrebatarles el título divisional el año pasado, mientras que Saints y Falcons también vienen en ascenso.
Mientras tanto, el puesto de Todd Bowles está bajo presión tras ese cierre, con una defensa que terminó 23 en tasa de éxito del rival y 27 en yardas aéreas permitidas por juego. El pass rush registró apenas 36 capturas en 2025 y, tras no reforzar esa área en la agencia libre, Tampa Bay está obligado a acertar en esa posición durante el draft.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 10/06/2026, traducido al español para SI México.