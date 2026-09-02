Ejecutivos y coaches de la NFL identifican a 10 jugadores que podrían dar el salto en 2026
Cada año hay un puñado de jóvenes estrellas capaces de cambiar el rumbo de una temporada de la NFL. El año pasado, el defensivo novato Nick Emmanwori, de los Seahawks, fue un ejemplo destacado. En 2024, los cornerbacks Quinyon Mitchell y Cooper DeJean ayudaron a los Eagles a conquistar su segundo Super Bowl como titulares novatos. En 2023, el receptor novato Rashee Rice y los cornerbacks de segundo año Trent McDuffie y Jaylen Watson ayudaron a los Chiefs a confirmar su dinastía.
Por supuesto, no todas las grandes actuaciones llegan en una temporada de campeonato. La mayoría no lo hace. En 2025 vimos numerosas campañas extraordinarias de jugadores de primer año, incluidos Colston Loveland y Luther Burden III en Chicago, Tyler Warren con los Colts y James Pearce Jr. con los Falcons, por mencionar algunos.
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Este verano recorrí la Costa Este como parte de mi gira por los campamentos de entrenamiento para Sports Illustrated y tomé nota de los mejores novatos que observé. También contacté a más de una docena de fuentes dentro de cuerpos técnicos y oficinas de operaciones para conocer sus opiniones sobre jugadores de primer y segundo año que consideran listos para tener temporadas de explosión.
Esta es la lista de 10 nombres a seguir, comenzando con uno de Gotham.
David Bailey, DE, Jets
Bailey fue seleccionado en el No. 2 por los Jets, que lo eligieron por encima de otras opciones, incluidos los linebackers Arvell Reese y Sonny Styles. La decisión fue arriesgada para el gerente general Darren Mougey, pero los primeros resultados indican que no se arrepentirá.
Durante un entrenamiento conjunto con los Buccaneers, Bailey fue tan dominante en los enfrentamientos uno contra uno que el tackle derecho Luke Goedeke terminó peleándose con él. Tuvieron otro altercado, nuevamente en buena medida porque Bailey seguía ganando sus duelos.
Goedeke no debería sentirse mal. Tras salir de Texas Tech, donde lideró a toda la nación en 2025 con 14.5 sacks y 19.5 tacleadas para pérdida de yardas, Bailey ha mostrado el nivel propio de una selección alta del draft. Contra Pittsburgh, Bailey consiguió su primer sack y registró dos tacleadas durante la pretemporada.
Rueben Bain Jr., DE, Buccaneers
Bain ha pasado buena parte de agosto poniendo sobre aviso a las ofensivas. El jugador, quien fue criticado durante el proceso previo al draft por sus brazos de 30⅞ pulgadas, está demostrando que podría ser una excepción a la regla que establece que los cazadores de quarterbacks necesitan tener mayor longitud.
Contra los Chiefs, en el segundo partido de pretemporada de Tampa Bay, Bain mostró su poder al utilizar un movimiento interior tipo hump para hacer retroceder al tackle derecho Kahlil Benson. La jugada recordó a sus días en Miami, donde registró 9.5 sacks como jugador de tercer año. En aquel mencionado entrenamiento conjunto con los Jets, Bain apareció constantemente en el backfield durante los ejercicios individuales y colectivos.
Actualmente lidiando con un esguince del ligamento colateral medial (MCL), se proyecta que Bain sea titular en uno de los extremos, mientras YaYa Diaby y Al-Quadin Muhammad se alternarán en el otro.
Josh Cameron, WR, Jaguars
Cameron es un nombre interesante y uno que ha pasado por debajo del radar nacional debido a que los Jaguars cuentan con receptores más conocidos, entre ellos Jakobi Meyers, Parker Washington y Brian Thomas Jr.
Aun así, la selección de sexta ronda procedente de Baylor ha llamado la atención en las instalaciones de Jacksonville. Aunque Cameron probablemente comenzará como colaborador de equipos especiales y tendrá participación ocasional en la ofensiva, el jugador de 23 años es un objetivo de gran tamaño, con 6'1" y 223 libras, además de tener la capacidad de bloquear defensores con su cuerpo, particularmente en la zona roja.
En Baylor, Cameron registró 121 recepciones para 1,626 yardas y 19 touchdowns durante sus últimas dos temporadas.
En algunos momentos de este verano, Cameron trabajó con el primer equipo cuando Thomas y Meyers lidiaban con lesiones y tuvo buenas actuaciones. Si Jacksonville necesita recurrir a su profundidad durante la temporada, el novato podría ser uno de los jugadores cuyo nombre sea llamado después de un impresionante campamento.
Charles Demmings, CB, Vikings
Los Vikings están buscando jugadores que puedan ayudarles en la secundaria. Al hablar con personas dentro del equipo, todo indica que podrían haber encontrado uno en Demmings.
Novato de quinta ronda procedente de SF Austin, Demmings ha mostrado potencial en este inicio. Aunque no está proyectado como titular debido a que el veterano Isaiah Rodgers está por delante de él, Demmings podría asumir un papel más importante conforme vaya ganando confianza. Con 6'1" y 193 libras, Demmings puede jugar el estilo físico de cobertura hombre a hombre que tanto le gusta al coordinador Brian Flores, algo que demostró durante el campamento.
Con Minnesota intentando encontrar estabilidad en la posición, tanto a corto como a largo plazo, Demmings es un jugador al que habrá que seguir de cerca.
Kaleb Elarms-Orr, ILB, Bills
En Buffalo, la conversación se ha centrado en el nuevo cuerpo técnico encabezado por Joe Brady y una ofensiva reforzada con el veterano receptor DJ Moore. Pero otra de las historias del campamento fue Elarms-Orr, un novato de cuarta ronda que intenta hacerse un lugar en la rotación de linebackers.
Como jugador de último año con los Horned Frogs, Elarms-Orr registró 110 tacleadas, incluyendo 11 para pérdida de yardas y cuatro sacks. Durante sus primeros meses con los Bills, el jugador de 23 años continuó mostrando destellos de lo que podría ser un productivo profesional, aunque principalmente ha jugado con el segundo equipo. Aun así, se espera que el novato tenga participación en el esquema 3–4 del coordinador Jim Leonhard, probablemente compartiendo la rotación con Terrel Bernard y Dorian Williams.
En la pretemporada, Elarms-Orr tuvo una participación relativamente discreta, con apenas tres tacleadas, pero después de un verano productivo, el jugador de TCU debería estar en el radar.
Matthew Golden, WR, Packers
El primer jugador que no es novato en nuestra lista. Los Packers están ofreciendo excelentes referencias sobre su selección de primera ronda de 2025.
Esta temporada baja, Green Bay renovó su grupo de receptores al intercambiar a Dontayvion Wicks y permitir que Romeo Doubs se marchara como agente libre rumbo a los Patriots. Lo hicieron porque confían en sus otras opciones, entre ellas Jayden Reed, Christian Watson y Golden, quien registró apenas 29 recepciones en 44 objetivos para 361 yardas y cero touchdowns en su primer año.
Ahora que se perfila para tener un papel más importante, Golden ha sido uno de los jugadores destacados de Green Bay durante el campamento. Con el corredor Josh Jacobs en la lista de exentos del comisionado, los Packers probablemente lanzarán el balón más de lo habitual, lo que le dará a Golden muchas oportunidades para demostrar cuánto ha mejorado respecto al año pasado.
Romello Height, DE, 49ers
Height, la selección número 70 del pasado abril, tomó el camino largo para llegar a la NFL. En el futbol colegial, el ala defensiva pasó seis años entre Auburn, USC, Georgia Tech y Texas Tech, disputando 50 partidos y acumulando 16.5 sacks.
Ahora, a sus 25 años, los Niners creen que puede convertirse en un jugador de impacto, aunque sus números de pretemporada no hayan sido impresionantes. Debido a que ha lidiado con una lesión en el tobillo durante buena parte de agosto, no ha podido mostrar su mejor versión. Tendrá una oportunidad inmediata en la Semana 1, cuando los 49ers enfrenten a los Rams, favoritos para ganar el Super Bowl, en Australia durante la noche del jueves de la semana inaugural.
Si las cosas marchan bien, tanto en cuanto a salud como en producción, San Francisco espera que Height se convierta en un complemento para Joey Bosa y Osa Odighizuwa en la línea defensiva, ayudando a los Niners a mejorar respecto a los que fueron los 20 sacks, la peor cifra de la liga, que registraron la temporada pasada.
Anthony Hill Jr., LB, Titans
Hill ha estado por todo el campo bajo las órdenes del excoordinador defensivo de los 49ers, Robert Saleh, en Tennessee.
Seleccionado en la segunda ronda procedente de Texas, Hill ha brillado. En el último partido de pretemporada de los Titans contra los Bears, se le pidió jugar como linebacker interior y respondió constantemente con buenas acciones, al terminar con seis tacleadas, cinco de ellas en solitario, para liderar al equipo. Durante la pretemporada, Hill registró 13 tacleadas y una intercepción, después de una carrera colegial en la que acumuló 31.5 tacleadas para pérdida de yardas y 17 sacks en tres temporadas.
Con los Titans renovando por completo su roster, Hill se perfila como una solución a largo plazo mientras compite por snaps con los veteranos Cedric Gray y Cody Barton. Aunque Gray es una estrella en ascenso y Barton un tacleador experimentado y constante, el potencial de Hill hará difícil mantener fuera del campo al exjugador de los Longhorns.
Ja’Kobi Lane, WR, Ravens
Pocos, si acaso algún novato, han generado más expectativas este verano que Lane, quien llega procedente de USC para darle a Lamar Jackson otra arma en el ataque aéreo de Baltimore.
Con Zay Flowers y poco más en el perímetro por lo que emocionarse en los últimos años, los Ravens podrían haber encontrado una joya con su selección de tercera ronda. Lane ha impresionado durante toda la temporada baja y este verano atrapó cuatro pases para 47 yardas y un touchdown, incluidos 38 yardas y una anotación contra los Eagles en el primer partido de pretemporada.
Con 6'4" y 200 libras, Lane tiene la capacidad de elevarse por el balón y realizar recepciones acrobáticas, algo que ha demostrado repetidamente durante el campamento de entrenamiento. Cuando estuve en Baltimore para observar un entrenamiento conjunto entre los Ravens y Commanders, Lane trabajó con el primer equipo —Flowers no participó ese día— y mostró condiciones para hacerlo de manera constante, ejecutando rutas precisas y generando separación.
Si Lane se convierte en un arma para Jackson, la trayectoria de la ofensiva podría cambiar bajo las órdenes del nuevo coordinador Declan Doyle.
R Mason Thomas, DE, Chiefs
Con la selección número 40, los Chiefs hicieron algo que rara vez hacen: seleccionar a un ala defensiva de baja estatura y peso.
Thomas, de 239 libras, pesa aproximadamente entre 25 y 30 libras menos que los alas defensivas que el coordinador Steve Spagnuolo ha utilizado en Kansas City, entre ellos Frank Clark, Carlos Dunlap y George Karlaftis. Sin embargo, los primeros resultados indican que los Chiefs quizá debieron tomar este camino mucho antes.
Thomas ha sido destructivo durante toda la pretemporada. En tres partidos acumula cuatro tacleadas, tres golpes al quarterback, dos pases defendidos y un sack. Es temprano, pero Kansas City cree que podría haber encontrado a un jugador capaz de presionar el bolsillo y generar caos desde el lado opuesto a Karlaftis, con el All-Pro habitual Chris Jones trabajando por el interior.
Aunque Kansas City suele ser cauteloso a la hora de colocar novatos por encima de veteranos en la alineación titular, todo apunta a que Thomas y el también novato cornerback Mansoor Delane podrían romper esa tendencia.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 01/09/2026, traducido al español para SI México.