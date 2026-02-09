Un ejercicio de exorcismos: los Seahawks vuelven a ser campeones del Super Bowl
Tras lo que parecía una temporada perdida —en la que Sam Darnold lanzó apenas 46 pases y vio el Super Bowl LVIII desde la banda de los 49ers—, se reunió con su coach personal para su habitual entrevista de salida a inicios de 2024. Cinco años de decepciones, fantasmas y J-E-T-S lo habían llevado al aprendizaje en San Francisco. Aquello representaba un paso importante. Pero ¿hacia dónde, exactamente?
Darnold sabía que podía ser titular en la NFL. Su récord de 21–34 en esas temporadas carecía de contexto, pero no decía toda la verdad. También sabía algo que los coaches de los 49ers habían intentado mantener en privado: amaban a su quarterback titular, Brock Purdy. Él los había llevado a ese Super Bowl. Iba a ganarse —y firmar— uno de los contratos más grandes en la historia de la NFL. Aun así, esa adoración no había terminado con un debate que duró toda la temporada. Muchos en las oficinas del equipo no veían a Darnold como un suplente por encima del promedio. Lo veían como un titular. Y algunos lo veían como la mejor opción.
Te puede interesar: Super Bowl LX: Un infalible Jason Myers y la defensiva le dan el título a Seattle
Darnold se sentó en la oficina de Jordan Palmer y hablaron durante horas, trazando un camino que pocos fuera de ese cuarto, en ese día, vieron venir. Habían pasado seis temporadas para que Darnold se transformara en la mejor versión posible del quarterback que siempre supo que podía ser. Otros también habían visto esa visión. Como aquellos Jets que lo seleccionaron con la tercera elección global en 2018. Y esos Niners: una temporada que lo cambió todo, usando un headset en lugar de un casco.
Antes del año en Minnesota y de esta temporada en Seattle, dentro de esa oficina, Palmer le preguntó a Darnold qué había aprendido. Él llegó a la parte que importaba entonces y que importa aún más ahora, porque Darnold está de vuelta en un Super Bowl. Sólo que esta vez es el titular. Sin debate.
“Lo más importante”, le dijo a Palmer ese día, “fue que nada cambió en los playoffs”.
Purdy encaró esos partidos igual que todos los demás. No vio video extra. No tomó repeticiones adicionales. Si acaso, su presión arterial pudo haber bajado en enero.
A Palmer le encantó esa respuesta, en parte porque el roster de los Niners marcó la primera vez en la carrera de Darnold en la que los mejores jugadores de su equipo se comprometieron más que nadie. Él sabía cómo lucía un equipo de Super Bowl, lo que también significaba que sabía que podía llevar a uno hasta ahí.
“Algún día”, le dijo Palmer a Darnold, “vas a recurrir a esa experiencia”.
Considera esta temporada de los Seahawks como un ejercicio de exorcismos. Darnold dijo de manera infame que veía “fantasmas” en una paliza de 2019 ante New England, su rival en el Super Bowl LX. En Seattle, una ciudad conocida por su intensa actividad paranormal, los locales lo entendieron.
Keith Linder tenía un consejo para el equipo de futbol americano al que sigue. En 2011 se mudó de Austin a Seattle. Rentó una casa en Bothell, al noreste del centro. En ese momento, ni Linder ni su novia, Tina, sabían nada sobre actividad paranormal.
“Nos bautizaron”, dijo Linder.
Lo extraño comenzó el 1 de mayo de 2012. Empezaron a escuchar un sonido, como de un bebé tosiendo, de manera incesante. Las llaves del coche desaparecían misteriosamente, igual que los cubiertos. Luego comenzaron los golpes. Después, una maceta se elevó del suelo, giró por completo y volvió a caer en su lugar. De pronto apareció en una pared un “dibujo demoníaco”, al revés.
Linder llegó a creer que su casa estaba embrujada. En ese momento eligió hacer lo que muchos jugadores y coaches de los Seahawks han hecho durante los últimos 11 años: vivir con fantasmas. Tal vez así podría entenderlos. “Trataba de racionalizar [mi experiencia]”, dijo Linder. “Darnold debió sentirse igual. Él estaba ahí. No podía darle sentido. Pero [enfrentar fantasmas] te construye por dentro”.
Linder ya no vive en lo que ahora se conoce como la Bothell Hell House. Está ubicada —agárrate— en Stafford Way. Los Seahawks despacharon a su rival, los Rams, dos veces en los últimos cinco partidos. Otro fantasma, exorcizado. Al igual que los símbolos de figuras humanas que aparecieron en las paredes de Linder, dibujados pero al revés, Linder podía voltear “Way” y acercarse a Maye, como Drake, el quarterback de los Patriots. Ese es el fantasma que viene. Esos Patriots. Aquella intercepción de Super Bowl que sigue retumbando después de más de 4,000 días.
Esa es la historia de esta temporada de los Seahawks: un ejercicio de exorcismos.
En la práctica del miércoles, el safety todoterreno de Seattle, Nick Emmanwori, cayó de mala manera y se torció el mismo tobillo derecho que ya había lesionado antes en la temporada. “Estuvo bastante mal”, le dice Emmanwori a Sports Illustrated en el vestidor local, todavía en celebración, con humo de puros flotando por todos lados. “Definitivamente me asustó”.
Su primer pensamiento, mientras iba a ver a los doctores, fue claro: “¿Voy a poder jugar?”.
Al principio su estatus era incierto. Peor aún, vio miedo en los ojos de sus compañeros. Por él, sí, pero también por la temporada. Para la noche del miércoles, dice Emmanwori, ya había tomado su decisión. Sólo tenía una opción: iba a jugar. “Tengo que poner mi mejor pie al frente, sin albur. Me tendrían que haber cortado el pie para que no jugara”.
Aun así, cuando Emmanwori despertó el domingo, su tobillo estaba adolorido —y no sólo adolorido, sino más de lo que esperaba—. Luego, el tackle defensivo Jarran Reed rompió el huddle defensivo, como siempre, y Emmanwori desterró de su mente cualquier pensamiento de dolor.
Lo que siguió fue una actuación defensiva entre las mejores en la historia del Super Bowl. La hoja de estadísticas dice que New England anotó 13 puntos y ganó 331 yardas. No lo creas. Los números son correctos, pero engañosos. Como dijo Emmanwori después, estos Seahawks le cortaron el suministro de agua a New England y apagaron las luces de los Patriots. El Dark Side, como se conoce a la defensiva de Seattle, ni siquiera esperó a que se metiera el sol. “Le mostramos al mundo exactamente lo que ya sabíamos”, dice Emmanwori.
El Dark Side capturó a Maye seis veces y forzó tres pérdidas de balón. Los Patriots ganaron 51 yardas… en toda la primera mitad. Sí, este fue uno de los pocos Super Bowls de las últimas tres décadas sin un quarterback de apellido Manning, Brady o Mahomes. La defensiva de Seattle tomó el relevo y se quedó con el estrellato. Bad Bunny movió mejor el balón que los Patriots durante su show de medio tiempo.
Elige un número. Cualquiera: 17 victorias para el head coach Mike Macdonald, la mayor cantidad para cualquier head coach, en la historia, menor de 40 años; la defensiva número uno en puntos permitidos, con un diferencial de -230 y 27 partidos consecutivos sin permitir un corredor de 100 yardas. Esa es la parte fascinante de los esquemas de Macdonald. Seattle utilizó cinco o más backs defensivos en el 92.5% de sus snaps defensivos esta temporada. Macdonald también mantuvo a ambos safeties profundos la mayor parte del tiempo. Que los Seahawks además defendieran la carrera mejor que cualquier otra defensiva habla de cómo todo esto funciona en conjunto: Emmanwori como la pieza móvil; una línea defensiva capaz de generar presión y frenar a los corredores sin ayuda extra; seis pass rushers que registraron al menos 40 presiones esta temporada; y Devon Witherspoon, uno de los mejores cornerbacks del futbol americano. Este tipo de defensiva, dice Emmanwori, no tiene precedente en la historia del juego.
Cómo John Schneider se convirtió en el primer gerente general de la NFL en ganar un Super Bowl, renovar por completo el roster, cambiar de head coach y regresar para ganar otro… empieza por ahí. Cómo Darnold pulverizó la duda… empieza por ahí. Por qué estos Seahawks estaban boxeando con sombras durante su walk-through del sábado… empieza por ahí. Esta defensiva estaba prediciendo su propia actuación, un homenaje a la “técnica especial del shadowboxing” de Wu-Tang.
“Somos una de las mejores defensivas en la historia de la NFL”, le dijo el cornerback Riq Woolen a SI después.
¿Cuándo lo supo?
“Justo ahora”.
La NFL debió verlo venir. Debió reconocer el patrón. En este siglo se han elegido tres nuevos papas. Y, en cada uno de esos años, los Seahawks llegaron al Super Bowl. En 2005 (Benedicto XVI). En 2013 (Francisco). Y ahora en 2025 (León LIV).
No parecía tan probable hace un año. Antes de la segunda temporada del coach Mike Macdonald, Seattle quería, en la medida de lo posible, girar hacia la construcción de su visión. El receptor estrella DK Metcalf no creía encajar en la cultura y, de acuerdo con dos fuentes, seguía recurriendo a Pete Carroll en busca de orientación, más que a Macdonald. Seattle lo traspasó a Pittsburgh dos días después de enviar al quarterback Geno Smith a Las Vegas.
La suma por resta dio paso a las necesidades. Los Seahawks no tenían muchas. La más evidente: jugadores veteranos que supieran cómo operan los equipos campeones.
El GM John Schneider siempre había admirado a Cooper Kupp, la versión de los Rams de Jaxon Smith-Njigba cuando L.A. ganó el Super Bowl en 2021. Había querido draftearlo en 2017, pero esperó una ronda de más, y los Rams lo seleccionaron en la tercera. Fue la misma historia con Puka Nacua, otro objetivo de los Seahawks que terminó en manos de los Rams.
Kupp arrancó 2022 de la misma manera en que cerró 2021: como si las defensivas no pudieran cubrirlo, sin importar el talento, los jugadores o los esquemas. Pero en la Semana 10 sufrió el temido esguince alto de tobillo. Kupp decidió operarse con la esperanza de regresar más adelante esa temporada. “Su cuerpo”, dijo su padre Craig, “no respondió bien [al procedimiento]”.
Se perdió el resto de la temporada de L.A., luego los primeros cuatro partidos de 2023 y cinco más en 2024. Lesiones extrañas e inevitables agravaron dolencias previas, mientras el científico del futbol americano se enfrentaba al primer cálculo que no podía resolver. “Estaba buscando”, dijo su entrenador, Ryan Sorensen.
Aun así, Kupp no pensaba en el retiro. Cuando la pandemia de COVID-19 detuvo al deporte en 2020, Sorensen y Kupp convirtieron el patio trasero del receptor en una versión más nerd de Muscle Beach. Kupp entrenaba sobre el tapete de su sala, al aire libre… al menos hasta que nadie pudo soportar el olor.
Su futuro con los Rams se volvió cada vez más complicado, creando una división entre quienes creían que Kupp aún podía jugar —y liderar, como cuando invitó a Nacua, entonces novato, a entrenar con él durante toda una offseason— y quienes apostaban a que ya había tocado techo. La respuesta final llegó en marzo pasado, vía X. Kupp estaba en el gimnasio de Sorensen cuando su teléfono comenzó a parpadear como si quisiera mudarse a Las Vegas.
Entonces repitió exactamente la misma frase. No es bueno. No es bueno. No es bueno.
Schneider vio tanto a un receptor No. 2 como al mentor ideal para JSN, quien lideró la NFL en yardas por recepción esta temporada. Esta vez el GM no se anduvo con rodeos. Ernest Jones IV, el linebacker élite de los Seahawks y otro ex Ram, se metió de lleno, seduciendo a su excompañero con mensajes de texto. “Este lugar”, escribió, “es lo que estás buscando”.
Kupp firmó con Seattle. Antes de dirigirse al norte, realizó un último entrenamiento. Sólo que esta vez lo acompañaron Nacua, Matthew Stafford y Andrew Whitworth. Kupp significaba eso para ellos.
Los Seahawks también sumaron a Darnold y a otro pass rusher en DeMarcus Lawrence. Para el draft, Schneider tenía muy pocas necesidades que cubrir. Eligió a los mejores jugadores disponibles. Seleccionó a un guardia en la primera ronda, Grey Zabel, quien había rechazado dinero NIL para permanecer en North Dakota State. Las credenciales de Zabel venían acompañadas por una recomendación digna de chaqueta dorada del mejor guardia en la historia de la franquicia, Steve Hutchinson, miembro del Salón de la Fama que encabezó la primera carrera de Seattle al Super Bowl y que en años recientes había instado a Schneider a desarrollar una línea ofensiva con la mentalidad de bola de demolición que caracterizó a su grupo.
Hace seis años, Zabel ni siquiera pesaba 250 libras. Pero en el último año, tras añadir cerca de 75, ganó el título nacional de la FCS, jugó para coaches reconocidos por desarrollar linieros ofensivos, visitó la Casa Blanca con sus compañeros Bison, conoció al presidente Donald Trump y siguió trabajando en la granja familiar, preparándose para su próxima carrera antes de que realmente comenzara la primera: cultivar maíz, soya y avena.
Los Seahawks asignaron a Zabel un locker junto al tackle izquierdo Charles Cross. Un equipo conocido por sus problemas perpetuos en la línea ofensiva pronto tuvo la mejor O-line de toda la era de Schneider. Otro fantasma, entonces, exorcizado.
En Seattle, el padre del quarterback coincidió con lo que Sam veía: por fin un encaje a la medida. Ya había desarrollado una relación con JSN en el Pro Bowl. Los Seahawks, que firmaron a Darnold con un contrato de tres años y 100.5 millones de dólares, simplemente ganaban partidos, muchos de ellos, con apenas tres temporadas perdedoras bajo Schneider, todas con un respetable récord de siete victorias.
Palmer, el coach personal de Darnold, vive a cinco minutos en auto. Son muy, muy cercanos porque pasan muchísimo tiempo juntos. Se conocieron cuando Darnold tenía 14 años. Cuando Palmer lo ve jugar, le importa, como cuando veía a su hermano Carson. Palmer recuerda una fiesta sorpresa de cumpleaños para su cliente: él, su esposa y sus tres hijos llevaban camisas de franela abiertas, con las mangas arremangadas, y Vans. Cuando Darnold entró, se rió tanto que se dobló de la risa.
Todo es muy profesional y, a la vez, no tanto. Darnold es, en el fondo, un chico de San Clemente. No sufre de FOPO, el término de Palmer, o Fear of Other People’s Opinions, que forma parte de sus charlas con prospectos del draft. No importar lo que piensen los demás, dice Palmer, es el “superpoder” de Darnold. Todo lo que hace es trabajar y aguantar bromas sobre las franelas abiertas.
Como prospecto del draft y en el arranque de su carrera, Darnold era propenso a los fumbles. Escuchó a coaches que le decían que mantuviera ambas manos sobre el balón. Pero también se movía primero con la parte superior del cuerpo, inclinándose hacia adelante y dando pasos hacia atrás para cambiar de dirección. Cuando los jugadores corren así, las manos se separan de manera natural. Darnold cambió su forma de moverse. Palmer dice que no ha quitado la mano izquierda del balón —salvo para apartar defensivos— ni una sola vez en dos temporadas.
El año pasado, tras un inicio de 5–0 en Minnesota, Palmer recopiló los “malos pases” de Darnold durante ese arranque explosivo. Por mucho, fallaba más en rutas de salida hacia la derecha. Un 24.6% de sus peores envíos fueron en esas trayectorias. Palmer detectó un problema de alineación en el hombro izquierdo de Darnold: lo retraía al comenzar el lanzamiento. Le dejó tarea: hacer curls con un palo de golf usando ambos bíceps, con el palo sobresaliendo por el lado izquierdo. Así, Darnold podía ver dónde debía estar su hombro delantero. Luego colocó tiras de cinta atlética en la hombrera izquierda, como recordatorio que aparecía en su visión periférica. “Y desde la semana de descanso”, dijo Palmer, “no ha vuelto a fallar una ruta de salida hacia la derecha”.
Schneider vio potencial, pero narrativas falsas lo nublaban. Muchas estaban basadas en hechos reales, pero todas partían de la premisa de que Darnold no podía hacer cosas que, en realidad, casi nunca había tenido la oportunidad siquiera de intentar. Los Seahawks contrataron a Klint Kubiak, quien había coachado a Darnold en San Francisco, para reimaginar su ofensiva.
Para Tom Brady, eso marcaba una distinción crítica pero sencilla. “Los quarterbacks necesitan lugares y coaches que los pongan en posición de tener éxito”, dijo el veterano de 10 Super Bowls. “Los equipos cambian todo demasiado rápido por la impaciencia, la cultura de redes sociales y la enorme presión por ganar. La fortaleza mental de la organización y la disposición a continuar son fundamentales”.
Las maniobras de la offseason generaron un compromiso más profundo, algo que Macdonald reforzó con el nuevo lema de los Seahawks: M.O.B Ties, o Mission over B.S. Cross, el tackle izquierdo, lo notó incluso antes del training camp, cuando la gran mayoría de los jugadores se presentó a los entrenamientos voluntarios.
JSN volvió a casa después de una práctica y le dijo a su hermano Canaan: “Hermano, Sam está lanzando así”. Schneider coincidió. Vio a Darnold, sin arrogancia y aún como líder, intentando moldear a Seattle a imagen de lo que había visto en San Francisco.
“Parece”, pensó entonces Mike Darnold, “que este año podría ser el año”.
La ofensiva diseñada por Kubiak no giraba únicamente alrededor de Darnold. Lo destacaba, corría a través de JSN y utilizaba a dos corredores de maneras contrastantes. Doug Baldwin, leyenda de los Seahawks, veía mucho de Marshawn Lynch en Kenneth Walker III. El timing de Darnold hacía enojar a Baldwin. JSN, dice Baldwin, jugó como el mejor receptor del mundo.
La historia de Darnold fue la que más resonó con Baldwin. Perpetuamente dudado y motivado desde dentro podría ser el título de su autobiografía. Vio la misma autenticidad que Schneider. “[Darnold] es un buen tipo y no se está creyendo su propio hype”, dijo Baldwin. “Al menos no todavía. Y tampoco anda por ahí vendiendo nanoburbujas, ¿no?”—esa última, una puya a Russell Wilson, quien insistía en que esas burbujas podían ayudar a prevenir conmociones cerebrales.
La ofensiva reconfigurada impulsó a Seattle durante la primera mitad de la temporada. Darnold jugó uno de sus mejores partidos ante Tampa Bay en Monday Night Football, pero sus 341 yardas por aire, cuatro pases de touchdown y una escapada brillante en cuarta y dos terminaron convirtiéndose en una derrota que dejó escapar la ventaja. La defensiva de los Seahawks se había visto endeble, especialmente en el cierre de los partidos. Pero eso se debía, en gran medida, a varias lesiones de titulares.
Darnold se ubicó entre los líderes de la liga en prácticamente todas las categorías estadísticas. Encabezó dos series ganadoras en el último cuarto durante el primer tramo de la temporada. En la Semana 6, cuando el juego terrestre se atascó, comandó una victoria como visitante en Jacksonville. Lawrence registró dos capturas y cinco golpes al quarterback. Kupp atrapó un pase de touchdown. Los Seahawks, en otras palabras, vencieron a los Jaguars desde la offseason.
Darnold destrozó a Washington en la Semana 8 con una primera mitad perfecta: 16 completos de 16 intentos, 282 yardas por aire y cuatro touchdowns, cifra que superaría por sí sola sus apenas tres pases incompletos en todo el partido.
Los analistas comenzaron a ver a los Seahawks como un equipo mejor de lo esperado. Pero mientras los contendientes habituales batallaban o se desmoronaban, una temporada de la NFL sin un favorito claro en realidad siempre tuvo a dos. Seattle arrancó 7–3 y no ha vuelto a perder. New England encadenó 10 victorias consecutivas y también terminó 14–3. Sin embargo, mientras los Patriots jugaron de forma consistente a lo largo de 2025, la primera mitad de la temporada de los Seahawks apenas insinuaba lo que podían llegar a ser. Al cierre de la campaña regular, ya no se veían —ni jugaban— como el mismo equipo.
En el NFL Scouting Combine 2025, Emmanwori firmó quizá la mejor actuación de la historia en las llamadas Underwear Olympics: desde su tiempo en las 40 yardas (4.38 segundos) hasta su salto de longitud (11 pies 6 pulgadas) y su salto vertical (43 pulgadas, la mejor marca registrada por cualquier jugador de más de 200 libras). Esa combinación, para un safety, no tenía precedente.
Pero ahí está el detalle: Emmanwori en realidad no es sólo un safety. Es mucho más que eso. Apenas recibió una oferta de beca de División I, de la cercana South Carolina. Para entonces ya había jugado quizá una docena de posiciones distintas: corredor, todo tipo de linebacker, todo tipo de safety, receptor, gunner, edge rusher y quarterback en formación Wildcat.
Los Gamecocks lo reclutaron como linebacker central. Pero Clayton White, el coordinador defensivo de South Carolina, vio su físico y se relamió. Él veía a un safety.
Los padres de Emmanwori emigraron desde Nigeria, y luego su padre estudió ingeniería mecánica en West Virginia. Aprender le resultaba natural. De hecho, White y su estrella híbrida pasaron parte de una offseason estudiando al safety más versátil de la NFL, Kyle Hamilton, figura de Baltimore. Su coordinador defensivo: Mike Macdonald.
Ambos entendían que la NFL se estaba pareciendo cada vez más a la NBA; es decir, volviéndose cada vez más positionless. Prueba de ello: el nuevo No. 3 de los Seahawks —el antiguo número de jersey de Russell Wilson— jugó nickel, safety profundo y safety de lado corto con los Gamecocks. Fue All-American del primer equipo como junior y también primer equipo All-SEC. Sólo tres jugadores de la FBS registraron esa temporada 300 snaps como safety, 100 como corner, 100 como linebacker central y 100 como linebacker externo.
Emmanwori veía a Hamilton y pensaba: “Yo puedo hacer eso”.
Le agradó Schneider; conectaron de inmediato en la ronda de speed dating en Indianápolis. También sabía que Macdonald necesitaba a un jugador tipo Hamilton para trasladar su defensiva. Antes de la primera selección, envió un mensaje al chat familiar.
Decía: Los Seahawks me van a elegir.
Y lo hicieron, con la selección número 35. El porqué quedó claro en las primeras cuatro jugadas de su temporada de novato, cuando Emmanwori registró dos presiones al quarterback y una tacleada para pérdida. Pero se lesionó el tobillo derecho en la cuarta y no regresó hasta la Semana 5. Él lo llama un “inconveniente menor”, antes de volver a resentirse del mismo tobillo —aunque de forma menos grave— en la semana previa al Super Bowl LX.
Macdonald desbloqueó su versatilidad, dijo Emmanwori, entregándole un verdadero “cheat code; o sea, honestamente, ¿qué no puedo hacer?”. La pausa no disminuyó eso, ni tampoco la transformación defensiva de los Seahawks, que comenzó cuando Emmanwori volvió al lineup.
La defensiva de Macdonald tomó forma en la segunda mitad de la temporada, con Emmanwori en el centro, en las orillas y por todo el campo. Macdonald le puso un apodo a Emmanwori: The Avatar. El pass rush de Seattle —temible, con Leonard Williams, Byron Murphy II, Derick Hall, Uchenna Nwosu y Boye Mafe— empezó a cazar quarterbacks como una sola unidad. El cornerback Devon Witherspoon anuló a los receptores número uno.
Los Seahawks perdieron en casa ante los Rams el 16 de noviembre. No han vuelto a perder desde entonces. Sus victorias, sin embargo, llegaron menos por el brazo de Darnold y más por un juego terrestre de poder y una defensiva que apagó a todas las ofensivas —excepto la de los Rams— a partir de la Semana 13.
La defensiva de Seattle exigía otro apodo que definiera una era. ¿Pero cuál? Hay algo de dilema entre el huevo y la gallina en cómo nació ese nombre. Algunos creen que surgió en la sala de juntas defensiva, a mitad de esta temporada. Lawrence les dijo a sus compañeros que necesitaban una identidad. “Algo con la oscuridad, en cuanto a mentalidad”, dijo, lanzando ideas.
“A mí me gusta ir a un lugar oscuro”, dijo Emmanwori.
Y quedó definido. Ahora, como el Dark Side, estos Seahawks buscan apagarle las luces a las ofensivas rivales, con un ethos silencioso pero amenazante, una fuerza inevitable. Incluso combinaba con el clima.
En una conversación de octubre, Schneider señaló una diferencia clave entre estos Seahawks y sus predecesores casi dinásticos: la velocidad. Quería añadir más, si era posible, y lo hizo con un canje en la fecha límite.
Así llegó Rashid Shaheed, procedente de los Saints. La velocidad lo llevó a la NFL. La velocidad lo convirtió en una figura reconocible. La velocidad también formaba parte del legado familiar. Su padre (Haneef) compitió en pruebas de velocidad en Arizona State. Su madre (Cossandra) fue vallista en San Diego State. Ambas hermanas de Rashid compitieron en atletismo universitario. Él también pudo haberlo hecho: ganó los seccionales estatales de California en preparatoria tanto en los 200 como en los 400 metros.
Como Darnold, Rashid necesitaba “un equipo que realmente exhibiera su habilidad”, dijo Haneef.
Rashid se sacó la lotería con los Seahawks. Sigue haciendo FaceTime con sus padres antes de cada partido, justo antes de ajustarse el casco y saltar al campo. (Shaheed confirma que también lo hizo el domingo). Llama y dice: “Los amo”. Les saluda desde la tribuna. Haneef siempre le devuelve el saludo militar. El nuevo velocista de Seattle no sólo cambió partidos, cambió la temporada, elevando el techo de los Seahawks.
Regresó un kickoff 100 yardas para touchdown ante Atlanta (Semana 14). Su regreso de despeje de 58 yardas encendió la remontada sobre los Rams (Semana 16). Le robó el alma a los 49ers en 13 segundos en la ronda divisional, devolviendo el kickoff inicial 95 yardas para otro TD, camino a una paliza de 41–6. En el campeonato de la NFC, otra vez ante los Rams, su recepción de 51 yardas tras pase de Darnold ayudó a que los Seahawks tomaran ventaja temprano.
Con o sin Shaheed, los Seahawks han convertido a “equipos especiales” en una frase sin pizca de ironía. Dos touchdowns de equipos especiales ante los Saints (Semana 3), incluido el regreso de despeje más largo en la historia de la franquicia (Tory Horton, otro pick del draft 2025 de Schneider, con 95 yardas). Seis goles de campo convertidos ante los Colts (Semana 15), incluido el gol de campo ganador más largo en la historia del equipo (65 yardas) de Jason Myers. Una recuperación de despeje muffed que devolvió el impulso a Seattle (campeonato de la NFC). Y no olvidemos al pateador Michael Dickson, nombrado All-Pro del segundo equipo. Incluso pudo haber ganado el MVP del Super Bowl LX. Muchos Seahawks pudieron hacerlo. Ese era, en parte, el punto.
El campeonato de la NFC también funcionó como una cámara de exorcismos. En las gradas del Lumen Field, Chris Darnold comenzó a preocuparse por la presión, como suelen hacerlo las mamás. Mike le recordó a su esposa la misma historia que siempre saca en momentos así: tercer grado, básquetbol All-Stars, Sam, en un torneo en Las Vegas. Dios, aquello parecía como ir a los Olímpicos, ¿no? Presión sobre presión. Aun así, encestó el tiro libre del empate. Eso significaba que no sentía la presión, al menos no como ellos la internalizaban.
Darnold venció a los Rams para avanzar al Super Bowl, pese a una lesión en el oblicuo que se había prolongado por más de una semana; el dolor seguía siendo lo suficientemente agudo como para mantenerlo prácticamente fuera de las prácticas. Se convirtió en el primer quarterback de su aclamada generación del draft 2018 —junto a Josh Allen, Lamar Jackson y Baker Mayfield— en llegar al último partido de la temporada.
Mike soltó algunas lágrimas en el Lumen Field. Encontró a su hijo horas después de que terminó el juego. Lo abrazó. “Te ganaste esto”, le dijo.
“Y”, dijo Mike más tarde, “quizá hay un poco de reivindicación”.
Palmer desmenuzaría un “partido perfecto” para ambos en los días siguientes.
Baldwin llamó a su antiguo coach después del campeonato de la NFC. Vio mucha de la influencia de Carroll, junto a tantos jugadores que él mismo drafteó y desarrolló, reflejada en estos Seahawks. Schneider le dijo a SI que también pensó mucho en su ex socio futbolístico durante la semana previa al LX. “Lo hicimos juntos, hermano”, dijo Schneider. “Hicimos cosas realmente chingonas”.
Cuando se le preguntó si una victoria o una derrota traería más sanación para esos Seahawks, Baldwin se quedó en silencio unos cinco segundos. “No lo sé”, dijo. “Buena pregunta. Te digo después del partido”.
La respuesta: “Sanación. Bro, tengo una sonrisa enorme en la cara. Estoy muy feliz por esos tipos. Es una sensación increíble. Necesitaba eso jajaja”.
Los Seahawks encontraron redención en su revancha del Super Bowl XLIX.
Mientras los trabajadores del estadio esperaban para llevar el escenario de celebración al campo, una docena de empleados de los Seahawks aguardaban para unirse a la fiesta. El reloj del partido se detuvo una vez más, ya avanzado el último cuarto.
Marcaba: 0:12.
Esta franquicia, la que esperó 11 años por este momento exacto, podía aguantar un número apropiado de segundos más. El escenario salió al campo. También los Seahawks que se habían reunido. También los coaches, que esprintaron hacia el emparrillado, gritando y bombeando los puños.
Sobre el escenario, Darnold sonreía. Los ojos de Macdonald se llenaron de lágrimas. Y mientras los Patriots derrotados caminaban por el mismo túnel, girando a la derecha rumbo a los autobuses y a su offseason, varios Seahawks de la era Legion of Boom giraron a la izquierda, decididos a unirse a la celebración. Querían brindar por Kenneth Walker III, cuyas 161 yardas desde la línea de golpeo le valieron el MVP del Super Bowl, convirtiéndose en el primer corredor en ganar ese honor desde Terrell Davis en 1998. Y por el Dark Side. Y por Jason Myers, que conectó cinco goles de campo. Y por Dickson, que promedió 47.9 yardas por despeje y clavó tres dentro de la yarda 20. Y por Darnold, que lidió con sus fantasmas… superándolos.
Michael Bennett esperaba con esos Boom-ers en el pasillo. Cuenta que muchos exjugadores estuvieron juntos en el campeonato de la NFC, viéndolo desde un palco. Describe el ambiente de aquella noche como contenido, apagado. Tal vez no sabían bien cómo sentirse. El domingo por la noche, sí.
“Muchísima sanación”, dice Bennett. “Ellos hicieron lo que nosotros no pudimos hacer, lo que debimos haber hecho. Debimos hacerlo bien desde la primera vez”.
Cuando terminó el partido, esos Boom-ers se reunieron en círculo, se acercaron unos a otros y compartieron un abrazo grupal que tardó 11 años en llegar. “Emocional”, dice Bennett sobre el momento.
El arco casi se había cerrado por completo, con tantos fantasmas erradicados. Pero así son los espíritus, dice el ingeniero de software que se mudó a una Hell House. “Es su deber ponerte a prueba”, dice Linder. “Los Seahawks han aceptado esas pruebas. Por eso están en este Super Bowl”.
¿Cómo enfrenta una organización a sus fantasmas, convive con ellos, los exorciza y sigue adelante sin el peso que cargaba? Juntos. Con una temporada perdida que señaló el camino. La Hell House. Stafford Way. Un nuevo papa. Una predicción del draft. Un nuevo No. 3. Un corte limpio. Un palo de golf entre dos bíceps. Un granjero.
Y el gerente general que también funge como puente organizacional. En 2010, Schneider se propuso construir una dinastía con un head coach de mentalidad defensiva ampliamente respetado en el futbol americano. En 2025, algo similar está ocurriendo. ¿No sería una locura? Tras soportar las penurias de los Seahawks entre el Super Bowl XLIX y el Super Bowl LX, la única persona que permaneció, Schneider, completa lo que comenzaron con un nuevo socio y un nuevo equipo.
No le tienen miedo a los fantasmas.