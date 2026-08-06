El futuro de la NFL entra en juego: los novatos que marcarán la pretemporada
La NFL regresa este jueves. Carolina Panthers y Arizona Cardinals disputarán el tradicional Juego del Salón de la Fama en Canton, Ohio, el encuentro que abre una pretemporada de casi un mes. El marcador quedará fuera de los registros oficiales, pero cada jugada tendrá valor para los novatos que necesitan transformar las expectativas del Draft en un lugar dentro de la liga.
Los equipos utilizarán las próximas semanas para evaluar adaptaciones, resolver competencias internas y definir sus plantillas de 53 jugadores. Las principales figuras tendrán una participación limitada, por lo que los reflectores apuntarán hacia los prospectos. Para algunos, agosto representa el primer paso de un proyecto a largo plazo; para otros, puede acelerar la llegada a la titularidad.
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Jeremiyah Love será uno de los grandes nombres de esta generación. Arizona utilizó la tercera selección global en el corredor de Notre Dame, la posición más alta para un jugador de su puesto desde que Saquon Barkley apareció en el número dos en 2018. Los Cardinals decidieron reservarlo para el partido de esta noche, pero su explosividad, capacidad para recibir pases y potencia después del contacto lo convertirán en una de las principales atracciones del resto de la pretemporada.
El encuentro inaugural también ofrecerá una primera mirada a otros jóvenes. Carolina seleccionó al tackle ofensivo Monroe Freeling en la posición 19 con la intención de reforzar la protección de Bryce Young. Arizona, por su parte, apostó en la tercera ronda por Carson Beck, quien tendrá una oportunidad importante para demostrar que su experiencia universitaria puede trasladarse a la NFL.
Ningún prospecto atraerá tanta atención durante agosto como Fernando Mendoza. Los Raiders de Las Vegas lo eligieron con la primera selección después de que conquistó el Trofeo Heisman y llevó a Indiana al campeonato nacional. En su última temporada universitaria completó el 72 por ciento de sus pases, acumuló 3,535 yardas y lanzó 41 anotaciones contra solo seis intercepciones.
Las Vegas contrató a Kirk Cousins para evitar que Mendoza cargue de inmediato con toda la ofensiva. Sin embargo, una pretemporada convincente podría alterar el calendario. El novato posee liderazgo, precisión y fortaleza para atacar el centro del campo. Su principal examen será la velocidad de las defensas profesionales y la complejidad de un sistema que exige más lecturas que el esquema universitario.
Ty Simpson vivirá una situación diferente con los Rams. Los Ángeles lo tomó en la posición 13 como posible heredero de Matthew Stafford, aunque solo inició 15 partidos durante su etapa universitaria con Alabama. No necesita conquistar la titularidad este verano, pero sí demostrar que Sean McVay puede confiarle el futuro de una franquicia construida para competir por el Super Bowl.
El campamento de los Rams también produjo una de las historias más inesperadas del verano. Aaron Donald realizó una sesión de trabajo en las instalaciones del equipo y utilizó equipo de la franquicia, actividad que Los Ángeles tuvo que reportar a la NFL. El legendario defensivo todavía no decide si pondrá fin a su retiro, pero la llegada de Myles Garrett despertó su interés por un posible regreso. Una línea con ambos convertiría a los Rams en uno de los equipos más intimidantes de la Conferencia Nacional.
Entre los jugadores ofensivos también destaca Carnell Tate. Tennessee lo seleccionó en el cuarto puesto para ofrecerle a Cam Ward el receptor profundo que le faltó durante su temporada de novato. Su tamaño, velocidad y capacidad para ganar balones disputados pueden elevar una ofensiva que terminó entre las menos productivas de la liga. En Nueva Orleans, Jordyn Tyson tendrá una misión similar junto a Chris Olave y puede transformarse en el segundo objetivo de Tyler Shough.
La nueva generación defensiva cuenta con candidatos capaces de producir desde la primera semana. Los Jets eligieron a David Bailey con la segunda selección después de sus 14.5 capturas con Texas Tech. Su velocidad en el primer paso puede resolver la falta de presión que afectó a Nueva York durante la temporada pasada.
Sonny Styles también tendrá una oportunidad inmediata en Washington. Dan Quinn pretende utilizar su atletismo en diferentes zonas de una defensiva que permitió la mayor cantidad de yardas de la NFL. En Kansas City, el cornerback Mansoor Delane deberá responder a la confianza de los Chiefs, que subieron hasta la sexta posición para elegirlo. Su adaptación será fundamental para una secundaria que perdió a Trent McDuffie y Jaylen Watson.
La pretemporada no mostrará versiones terminadas de estos jugadores. Los entrenadores quieren comprobar si comprenden las jugadas, soportan el contacto, protegen el balón y responden después de un error. Un pase espectacular puede llamar la atención, pero una mala protección o una falla en equipos especiales puede costar un puesto.
Agosto tampoco permite asegurar quién será una estrella. Sí revela quién está preparado para recibir una oportunidad cuando comience la temporada regular. Desde el futuro de Fernando Mendoza hasta la posible vuelta de Aaron Donald, la pretemporada reúne a jugadores que apenas buscan un nombre y a leyendas que todavía sienten el llamado del campo. Los resultados no cuentan, pero para quienes se juegan su lugar en la NFL, cada jugada importa.