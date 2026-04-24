Fernando Mendoza, nuevo QB de Raiders; todos los 32 jugadores de la primera ronda del Draft NFL
Fernando Mendoza es el pick número 1 del Draft de la NFL al ser tomado por Las Vegas Raiders. Como ya se había adelantado en las últimas semanas, el exquarterback de Indiana es ya el nuevo mariscal de campo del cuadro negro y plata.
El quarterback, de ascendencia cubana, fue seleccionado este jueves en el primer lugar del Draft de la NFL por Raiders, franquicia de la que es copropietario Tom Brady.
Mendoza, de 22 años, era el favorito indiscutido al número uno después de ser la gran sensación de la temporada universitaria, en la que condujo a los Indiana Hoosiers al título de la NCAA sin una sola derrota en el camino.
El carismático mariscal de campo criado en Miami (Florida), de abuelos cubanos, fue reconocido también a nivel individual con el Trofeo Heisman al mejor jugador universitario de la campaña.
Mendoza declinó asistir al Draft de la NFL en Pittsburgh, para recibir la noticia acompañado de su familia. AFP
Draft NFL: Jugadores elegidos en la primera ronda
Pick
Jugador
Equipo
1
Fernando Mendoza (QB)
Las Vegas Raiders
2
David Bayle (Edge)
New York Jets
3
Jeremiyah Love (RB)
Arizona Cardinals
4
Carnell Tate (WR)
Tennessee Titans
5
Arvell Reese (Edge)
New York Giants
6
Mansoor Delane (CB)
Kansas City Chiefs
7
Sonny Styles
Washington Commanders