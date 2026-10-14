El intercambio por Marvin Harrison Jr. tendrá un ganador claro

Cuando el coach de los Texans, DeMeco Ryans, anunció efusivamente el intercambio por Marvin Harrison Jr. ante el estrado de prensa después del partido del domingo (algo inusual, por decir lo menos), pudo haber sido por el alivio que sintió tras aplastar a los Titans o por la emoción de concretar una operación que potencialmente podría terminar siendo un auténtico atraco en el mercado de intercambios.

Aunque Houston siempre pareció el destino eventual de Harrison, gracias a la necesidad de los Texans de reforzar su cuerpo de receptores y a la relación entre Harrison y su exquarterback universitario, C.J. Stroud, el movimiento también resultó sorprendente para cualquiera que conozca a los Texans y la filosofía sobre la que se construyó su roster.

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Ryans y el gerente general Nick Caserio evalúan específicamente a sus jugadores, en parte, por su nivel de esfuerzo en situaciones adversas. Una parte fundamental de la fórmula de Caserio y Ryans depende de cómo se comporta un jugador en la banda, cómo actúa cuando el equipo va perdiendo y cómo ejecuta una jugada cuando no es el protagonista. En términos generales, los Texans también se enorgullecen de su desempeño en condiciones adversas. Por ejemplo, el calor sofocante, que obliga al equipo a entrenar temprano por las mañanas, suele ser una de las características que la franquicia presume para destacar su relativa dureza.

Esto se puede ver claramente en los tipos de jugadores que Houston ha conservado a lo largo de los años, los que ha traspasado y los que ha adquirido mediante intercambios. Eso no significa que cada incorporación sea un éxito; simplemente significa que Caserio y Ryans tienen un «tipo» de jugador muy definido y que el roster está construido sobre los cimientos de jugadores alfa, extremadamente competitivos (que, por cierto, pueden adoptar distintas formas: algunos son silenciosos y estoicos, mientras que otros son ruidosos y golpean sus cascos contra los de sus compañeros, etc.). Y no creo que sea polémico decir que, a primera vista, Harrison no encaja con el perfil de Houston. Para mí, esa es la razón por la que este intercambio resulta fascinante: o los Cardinals están perdiendo de manera estrepitosa al desprenderse de un jugador que no quería rendir con ellos, o los Texans se están alejando de su filosofía en un intento desesperado por salvar sus aspiraciones de llegar al Super Bowl. Cualquiera de esos escenarios representaría un acontecimiento sumamente importante. No creo que haya un punto medio en esta operación en particular.

Primero, seamos lo más justos posible con Harrison. Para empezar, creo que es el tipo de jugador capaz de hacer que la posición de receptor abierto parezca sencilla. Hay ciertos jugadores de la NFL —pensemos en Isiah Pacheco, aunque sea corredor— que hacen que cada ruta parezca una carrera para escapar de una avalancha, lo que, por naturaleza, nos lleva a creer que son jugadores que se esfuerzan al máximo. Hay otros, como Derrick Henry, que se mueven como gacelas de 250 libras. Harrison se parece más a estos últimos. No creo que su antiguo head coach en Arizona, Mike LaFleur, estuviera encubriendo por completo a Harrison cuando dijo que su estilo de correr las rutas es simplemente diferente, algo que, desde fuera, a veces puede interpretarse como falta de esfuerzo.

Por supuesto, hay algunas jugadas en las que parece que Harrison no está jugando cerca del 100%, tiene dificultades para librarse de una cobertura física o pierde más duelos que otros talentos de primer nivel en situaciones de recepciones disputadas. Es difícil rebatirlo cuando se analiza el conjunto de sus objetivos de pase en 2025 y 2026. De nuevo, no estoy diciendo que le falten dureza o físico. Tampoco digo que ocurra en una gran cantidad de jugadas. Y no cabe duda de que Harrison está bajo una lupa mucho más estricta por su legado familiar y el lugar en el que fue seleccionado en el Draft (¡algo injusto!). Lo que digo es que, conociendo la manera en que operan los Texans, si Harrison copiara y pegara algunas de estas jugadas en un entrenamiento de Houston, lo notarían de inmediato. Ahora bien, también estoy dispuesto a concederle algo a Harrison: el peso de su situación en Arizona, que comprensiblemente podría empezar a acumularse hasta hacerle sentir que no hay salida, también pudo haber contribuido a un par de temporadas desconcertantes. Después de todo, acaba de cumplir 24 años. Le pidieron asumir una enorme responsabilidad y cargar con el peso del legado de su familia desde muy temprano en su carrera, y rara vez ha contado con un quarterback que juegue por encima del promedio de manera constante. Esto también pudo haber contribuido a su velocidad de ejecución más bien discreta (curiosamente, Caserio tiene antecedentes de descartar ciertas métricas de velocidad, como ocurrió con el infame tiempo de Kamari Lassiter, cornerback, en la prueba de las 40 yardas).

Ryans mencionó específicamente durante su conferencia de prensa del lunes lo mucho que había escuchado sobre la ética de trabajo de Harrison. Como respaldo, hay una historia interesante de The Arizona Republic, que señaló que Harrison se compró una máquina especializada de 50,000 dólares para ayudarlo a realizar entrenamientos adicionales después de las prácticas. Me da curiosidad saber qué información tenían Caserio y Ryans sobre Harrison, quien fue la cuarta selección de un Draft en el que los Texans no tenían una selección de primera ronda y que, supongo, no habría sido un prospecto al que le dedicaran demasiado tiempo, ya que todos lo consideraban un talento generacional, demasiado bueno como para caer hasta la segunda ronda.

Pronto lo descubriremos. Y aunque cada intercambio merece un análisis matizado, parece que Harrison se convertirá en un jugador que justifique una compensación bastante generosa en selecciones del Draft o no lo hará.

No quiero que esto suene conspirativo ni polémico, pero si Harrison juega al nivel de su potencial, tendremos que plantearnos preguntas serias sobre su etapa en Arizona, así como sobre lo que él, específicamente, les contó a amigos como Stroud acerca de la situación con los Cardinals y por qué sería diferente en Houston. De nuevo, me costaría creer que, a simple vista, Harrison hubiera mostrado suficientes videos de sus actuaciones como para hacer que Caserio y Ryans gritaran: «¡Ese es mi hombre!», aunque podría estar completamente equivocado (no sería la primera vez). Están aprovechando la información que tienen y apostando por el potencial que podría surgir de un cambio de aires.

Si esto es simplemente una apuesta ciega al valor de un activo —Houston planea seguir seleccionando tarde en los Drafts y tiene que adquirir talento de primer nivel de la única manera que conoce: apostando por jugadores de otros equipos cuyo valor ha caído—, mi argumento es que esto se notará más en Houston, en particular. Puedes leer más sobre los Texans en mi artículo de portada de nuestra revista de previa de temporada, pero espero que te quedes con la idea de lo ferozmente competitivo e implacable que es este roster. Caserio, Ryans y varios coaches afirmaron lo difícil que sería «fingir» ser el tipo de jugador que trabajaría en los Texans.

Socavar una cultura es la forma más rápida de echar por tierra años de progreso. Por supuesto, lo contrario también es cierto. Los cimientos de un roster verdaderamente grandioso pueden construirse al detectar el potencial y la compatibilidad cultural que otros no ven. El ejemplo más famoso, por supuesto, es el de Bill Belichick, mentor de Caserio, quien logró abrirse paso entre todo el ruido y encontrar en Randy Moss no solo la evolución perfecta de su ofensiva, sino también la personalidad afable que necesitaba el vestidor de los Patriots. No estoy comparando a Harrison con Moss. El potencial de este intercambio no será ni de cerca tan alto. Moss ya había protagonizado varias de las mejores temporadas en la historia de la posición. Pero, dadas las implicaciones, la apuesta en sí probablemente sea igual de importante. Del mismo modo, hay muchos ejemplos de equipos que simplemente no acertaron en la construcción de su roster y comenzaron a incorporar jugadores que estaban «casi listos» o apuestas de gran potencial, en un intento por compensar la calidad de los jugadores que podían conseguir de manera constante en la segunda mitad de la primera ronda.

Houston apuesta a que Harrison es un Texan de corazón. También está dispuesto a poner toda su filosofía en juego con esa apuesta. Los Cardinals, por su parte, creen que no lo es y están dispuestos a desprenderse de un receptor abierto que podría convertirse en una estrella a cambio de una compensación menor, con tal de deshacerse de ese proyecto y acumular más activos del Draft que se ajusten mejor a su filosofía actual. Algunos intercambios pueden beneficiar a ambas partes, pero es fácil entender por qué este no será uno de ellos.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 12/10/2026, traducido al español para SI México.