Tyler Huntley rescata a Baltimore sin Lamar Jackson y los Ravens vencen a Atlanta en tiempo extra

Tyler Huntley comandó la serie que empató el partido cuando restaban 40 segundos y anotó el touchdown de la victoria en tiempo extra para que los Baltimore Ravens vencieran 30-23 a los Atlanta Falcons. Sin Lamar Jackson por una lesión en el tobillo izquierdo, el quarterback suplente sostuvo a Baltimore y completó una remontada marcada también por la lesión de Michael Penix Jr. y la intercepción de Tua Tagovailoa que terminó el encuentro.

Baltimore abrió el marcador con un gol de campo de 21 yardas de Tyler Loop, pero Atlanta respondió desde su defensiva. Sydney Brown le arrancó el balón a Mark Andrews y Jessie Bates III recuperó el ovoide para llevarlo 36 yardas hasta la zona de anotación. La jugada colocó a los Falcons al frente por 7-3 y cambió el desarrollo del primer cuarto.

La defensiva de Atlanta mantuvo bajo presión a Huntley durante buena parte de la primera mitad. Los Ravens consiguieron mover el balón, pero no pudieron concluir sus series en la zona de anotación y dependieron de dos goles de campo de 51 yardas de Loop durante el segundo periodo.

Los Falcons sí capitalizaron una de sus mejores posesiones ofensivas. Penix encontró a Kyle Pitts con un pase de cinco yardas para touchdown y Atlanta llegó al descanso con ventaja de 14-9. Baltimore permaneció cerca en el marcador, aunque todavía no lograba establecer a Derrick Henry ni generar jugadas explosivas de manera constante.

Nick Folk amplió la diferencia con un gol de campo de 23 yardas al comienzo del tercer cuarto. Los Ravens reaccionaron en su siguiente oportunidad: Huntley conectó con Henry, quien convirtió un pase corto en un touchdown de 18 yardas. Baltimore falló la conversión de dos puntos y Atlanta conservó la ventaja por 17-15.

Los Falcons respondieron con una serie de 16 jugadas y 74 yardas que consumió una parte importante del último periodo. La defensiva de Baltimore evitó el touchdown, pero Folk acertó un gol de campo de 34 yardas. Más tarde convirtió otro intento desde 48 para colocar el marcador 23-15 con 2:33 por jugar.

Huntley recibió entonces la última oportunidad de Baltimore en el tiempo regular y produjo su mejor serie de la noche. El quarterback llevó a los Ravens hasta la yarda siete de Atlanta y encontró a Devontez Walker en la zona de anotación cuando restaban 40 segundos. Henry atravesó la línea defensiva en la conversión de dos puntos y empató el encuentro 23-23.

Atlanta todavía intentó responder antes de que terminara el cuarto periodo, pero Penix recibió un fuerte golpe durante una captura y sufrió una lesión en las costillas. Tagovailoa entró por una jugada y completó un pase; Penix regresó para terminar la serie, aunque los Falcons no alcanzaron una posición desde la cual pudieran intentar el gol de campo de la victoria.

Baltimore ganó el sorteo del tiempo extra y construyó una posesión de 14 jugadas, 68 yardas y más de siete minutos. Huntley administró la ofensiva con pases cortos, Henry volvió a castigar por tierra y Justice Hill aportó yardas importantes para mantener la marcha.

Desde la yarda uno, Huntley conservó el balón y cruzó la línea de gol para darle a Baltimore su primera ventaja desde el comienzo del partido. El punto extra de Loop colocó el marcador 30-23, pero las reglas del tiempo extra todavía concedieron una posesión a los Falcons.

La lesión de Penix obligó a Atlanta a dejar su ofensiva en manos de Tagovailoa. El quarterback encontró a Drake London para una ganancia de 20 yardas en su primer envío de aquella serie, pero Kyle Hamilton leyó la siguiente jugada, interceptó el pase y aseguró la victoria de Baltimore.

Huntley terminó con 24 pases completos en 32 intentos, 201 yardas, dos touchdowns y ninguna intercepción. También sumó 20 yardas por tierra y consiguió la anotación decisiva. Henry superó las 100 yardas terrestres con 102 en 24 acarreos, además de aportar el touchdown por recepción y la conversión que mandó el partido al tiempo extra.

Penix completó 19 de 32 pases para 240 yardas y un touchdown antes de que la lesión limitara su participación. Bijan Robinson acumuló 86 yardas terrestres, London encabezó a los receptores de Atlanta con 98 y Pitts añadió 42 junto con su anotación.

Los Falcons controlaron el marcador durante casi toda la noche y llegaron a los últimos tres minutos con una ventaja de ocho puntos, pero no pudieron cerrar el partido. La defensa cedió la serie del empate, Penix salió lastimado y la intercepción de Tagovailoa eliminó cualquier posibilidad de respuesta.

Baltimore mejoró su marca a 4-1 y consiguió una victoria de enorme valor sin su quarterback titular. Atlanta cayó a 2-3 y, además del resultado, quedó pendiente de la evolución de Penix. Huntley comenzó la noche como la solución de emergencia ante la ausencia de Lamar Jackson y la terminó como el responsable de una remontada que mantuvo a los Ravens entre los mejores equipos de la conferencia.