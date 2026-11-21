El Estadio Banorte puede llenarse este domingo para recibir el partido entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers y, aun así, quedar más de 25 mil aficionados por debajo del récord que el mismo inmueble estableció hace 32 años. El entonces Estadio Azteca recibió a 112 mil 376 personas para un encuentro de pretemporada entre Dallas Cowboys y Houston Oilers, una cifra que continúa como la mayor asistencia registrada en la historia de la NFL.

La marca no solamente ha sobrevivido al paso del tiempo. También pertenece a una época y a una configuración del estadio que ya no existen. Después de su remodelación, el inmueble tiene una capacidad aproximada de 87 mil espectadores, mientras que durante el Mundial de 2026 funcionó con un aforo oficial de 80 mil 824. Por ello, el escenario que impuso el récord ya no posee espacio suficiente para superarse a sí mismo.

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El dato adquiere mayor relevancia con el regreso de la NFL a México. Vikings y 49ers se enfrentarán el domingo 22 de noviembre, a las 19:20 horas, en el primer partido de temporada regular celebrado en el país desde 2022. Será el sexto encuentro de temporada regular disputado en México desde 2005, pero también servirá para recordar que la relación entre la liga y el antiguo Estadio Azteca comenzó mucho antes de sus actuales series internacionales.

Una noche que convirtió al Azteca en un gigante de la NFL

El 15 de agosto de 1994, Cowboys y Oilers disputaron un partido de preparación que terminó con victoria de Houston por 6-0. El resultado pasó rápidamente a segundo plano: las tribunas reunieron a 112 mil 376 espectadores y establecieron una marca que ningún otro encuentro de la liga ha podido alcanzar.

La NFL regresó tres años después y volvió a superar los 100 mil aficionados. El duelo de pretemporada entre Denver Broncos y Miami Dolphins congregó a 104 mil 629 personas el 4 de agosto de 1997. En 1998, Dallas volvió a la Ciudad de México para enfrentar a New England Patriots ante 106 mil 424 asistentes.

Esos registros colocaron tres partidos disputados en el Azteca entre las cinco mayores asistencias reconocidas oficialmente por la NFL. Ningún otro estadio aparece tantas veces en esa lista.

La historia continuó en 2005, cuando Arizona Cardinals y San Francisco 49ers protagonizaron el primer partido de temporada regular celebrado fuera de Estados Unidos. La asistencia fue de 103 mil 467 espectadores, entonces un récord para un encuentro oficial.

Esa cifra fue superada en 2009 por las 105 mil 121 personas que acudieron al partido entre Cowboys y New York Giants en el recién inaugurado Cowboys Stadium. Sin embargo, el juego de 2005 en México todavía conserva la mayor asistencia para un encuentro de temporada regular disputado fuera de Estados Unidos.

La expansión internacional tampoco ha conseguido derribar las marcas mexicanas. La temporada 2026 incluyó un récord de nueve partidos en siete países y ocho estadios. El debut de la NFL en Australia reunió a 100 mil 21 aficionados en el Melbourne Cricket Ground para el encuentro entre Rams y 49ers, pero todavía quedó a más de 12 mil personas del récord absoluto del Azteca.

Una marca que los estadios modernos difícilmente pueden alcanzar

La dificultad para superar los 112 mil 376 espectadores no está relacionada con la falta de interés, sino con la capacidad de los inmuebles. Los estadios habituales de la NFL poseen aforos aproximados de entre 60 mil y 82 mil 500 lugares. Incluso las sedes internacionales más grandes de su calendario actual se encuentran lejos de aquella cifra.

El Cowboys Stadium necesitó alrededor de 30 mil lugares de pie para recibir a 105 mil 121 personas en 2009. El Melbourne Cricket Ground tiene una capacidad cercana a los 100 mil espectadores, Wembley alcanza los 90 mil y la configuración actual del Estadio Banorte ronda los 87 mil.

Para que la marca mexicana estuviera realmente amenazada, la NFL tendría que organizar un partido en uno de los pocos recintos del mundo capaces de recibir a más de 112 mil personas.

El principal ejemplo futuro es el Gran Estadio Hassan II, que se construye en Marruecos con miras al Mundial de 2030. El proyecto contempla una capacidad bruta de 115 mil espectadores, aunque su aforo neto proyectado es de 108 mil 800. Solamente una configuración extraordinaria que utilizara prácticamente la totalidad del inmueble le permitiría aspirar al récord del Azteca.

El Narendra Modi Stadium de Ahmedabad, India, ya cuenta con una capacidad aproximada de 132 mil personas, pero está diseñado principalmente para el cricket y la NFL no ha anunciado planes para disputar partidos en ese país.

Eso convierte la posibilidad de superar la marca en algo físicamente posible, pero poco probable. No bastaría con tener dos equipos atractivos o vender todas las entradas: sería necesario llevar la NFL a uno de los estadios más grandes del planeta y habilitar una configuración extraordinaria.

El partido entre Vikings y 49ers escribirá un nuevo capítulo de la NFL en México, pero no podrá alcanzar la cifra que el mismo inmueble registró en 1994. El estadio cambió de nombre, fue remodelado y redujo su aforo; su récord, en cambio, permanece intacto.

Las cinco mayores asistencias en la historia de la NFL

Dallas Cowboys vs. Houston Oilers — 112,376 aficionados. Pretemporada, 15 de agosto de 1994, Estadio Azteca.

2. Dallas Cowboys vs. New England Patriots — 106,424 aficionados. Pretemporada, 17 de agosto de 1998, Estadio Azteca.

3. Dallas Cowboys vs. New York Giants — 105,121 aficionados. Temporada regular, 20 de septiembre de 2009, Cowboys Stadium.

4. Denver Broncos vs. Miami Dolphins — 104,629 aficionados. Pretemporada, 4 de agosto de 1997, Estadio Azteca.

5. Pittsburgh Steelers vs. Los Angeles Rams — 103,985 aficionados. Super Bowl XIV, 20 de enero de 1980, Rose Bowl.