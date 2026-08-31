NFL México 2026: The Warning encabezará el show de medio tiempo del Vikings vs 49ers
La NFL anunció que The Warning protagonizará el espectáculo de medio tiempo del Mexico City Game 2026, encuentro en el que los Minnesota Vikings se enfrentarán a los San Francisco 49ers.
El partido se disputará el domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.
La actuación formará parte de una cartelera de siete espectáculos musicales que acompañarán a los Juegos Internacionales de la NFL durante la temporada 2026, la campaña con mayor cantidad de encuentros celebrados fuera de Estados Unidos hasta el momento.
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The Warning actuará en el regreso de la NFL a México
Integrada por las hermanas Daniela “Dany”, Paulina “Pau” y Alejandra “Ale” Villarreal, The Warning será la encargada de amenizar el descanso del partido entre Vikings y 49ers.
“Estamos más que emocionadas de formar parte de este evento de la NFL en nuestro país y en un estadio tan emblemático”, expresó la agrupación.
La banda regiomontana cuenta con más de 785 millones de reproducciones acumuladas y en 2024 recibió una nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción de Rock.
Su participación será transmitida en vivo por Canal 5 y ESPN, las mismas señales que tendrán la cobertura del encuentro en territorio mexicano.
Vikings y 49ers jugarán en la Ciudad de México
El partido entre Minnesota y San Francisco será uno de los compromisos internacionales que la NFL celebrará durante 2026 en Londres, Madrid, Melbourne, Ciudad de México, Múnich, París y Río de Janeiro.
La elección de los 49ers también representa un atractivo especial para la afición mexicana. La franquicia de San Francisco posee una amplia base de seguidores en el país y volverá a disputar un encuentro de temporada regular en la capital.
Por su parte, los Vikings participarán en uno de los partidos más destacados de la jornada internacional, dentro de un escenario que históricamente ha registrado una fuerte respuesta de los aficionados.
Hasta ahora se han celebrado 62 partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos. La Ciudad de México forma parte de las sedes internacionales utilizadas por la liga junto con Londres, Berlín, Múnich, Fráncfort, Madrid, Dublín, São Paulo y Toronto.
Una semana de actividades de la NFL
Además del partido y el espectáculo de medio tiempo, la NFL adelantó que organizará diferentes actividades para los aficionados durante la semana del Mexico City Game.
También se comercializarán artículos de edición limitada relacionados con la presentación de The Warning, disponibles en las tiendas oficiales durante el encuentro y en los eventos previos.
Los detalles sobre la venta de entradas pueden consultarse en los canales oficiales de la NFL. La liga dará a conocer próximamente el resto de las actividades previstas alrededor del regreso del futbol americano profesional a la Ciudad de México.