Encefalopatía traumática crónica (CTE) en la NFL: lo que sabemos tras el último estudio
Existe nueva evidencia alarmante que sugiere que es común que los jugadores profesionales de futbol americano padezcan encefalopatía traumática crónica, conocida como CTE, una enfermedad cerebral degenerativa.
Al menos uno de cada cuatro jugadores de la NFL que murieron entre 2016 y 2021 padecía CTE, de acuerdo con un nuevo estudio realizado por investigadores de Mass General Brigham. Los resultados fueron publicados el martes en el British Medical Journal.
De los 878 exjugadores de la NFL que murieron durante esos seis años, 235 donaron sus cerebros para ser estudiados y en 215 de ellos se encontró CTE, de acuerdo con los investigadores. La CTE solo puede diagnosticarse después de la muerte, por lo que las investigaciones dependen de los cerebros donados por los jugadores o sus familias.
“Este estudio es un recordatorio aleccionador de que el futbol americano implica riesgos reales y que esos riesgos pueden tener consecuencias duraderas para los jugadores y sus familias”, señaló la NFLPA en un comunicado. “También refuerza una de las prioridades fundamentales de la NFLPA: mejorar la seguridad de los jugadores y apoyarlos durante toda su vida, tanto durante como después de sus carreras.
“La NFLPA ha realizado importantes inversiones en investigación sobre la salud cerebral, atención a los jugadores y servicios de apoyo. Esto incluye instituciones líderes como la American Brain Foundation y el Football Players Health Study de la Universidad de Harvard, así como recursos disponibles para exjugadores a través de The Trust, la Professional Athletes Foundation y nuestro Departamento de Exjugadores.
“Los hallazgos deben servir como un llamado a la acción para todo el ecosistema del futbol americano. Todos compartimos la responsabilidad de impulsar la investigación, mejorar el acceso a la atención médica, desarrollar mejores tratamientos y apoyar a quienes se ven afectados por las consecuencias a largo plazo de este deporte. Si bien hemos aprendido mucho durante las últimas dos décadas, todavía queda trabajo por hacer y la NFLPA mantiene su compromiso de formar parte de ese esfuerzo”.
Un portavoz de la NFL señaló: “La NFL trabaja constantemente para hacer que el futbol americano sea más seguro, incluyendo la implementación de estrategias para reducir las conmociones cerebrales y los impactos en la cabeza.
“La NFL mantiene su compromiso de garantizar que la comunidad de la liga tenga acceso a un conjunto sólido y cada vez más amplio de recursos para mejorar su bienestar físico y mental”.
A continuación, algunas preguntas y respuestas sobre la CTE, un problema presente en la NFL que probablemente no desaparecerá en el corto plazo.
¿Qué es la CTE?
La CTE está relacionada con golpes repetidos en la cabeza, incluidas las conmociones cerebrales. Entre sus síntomas se encuentran dificultades de atención y memoria, trastornos del estado de ánimo y dolores de cabeza. Se diagnostica con frecuencia entre veteranos militares y atletas de deportes de contacto como el futbol americano, el hockey y el boxeo.
Este último estudio sobre la CTE también encontró que la demencia era común entre los donantes de cerebros, especialmente entre aquellos diagnosticados con la etapa más avanzada de la enfermedad, la Etapa IV.
El legendario corredor de los 49ers, Roger Craig, reveló recientemente durante su discurso de ingreso al Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional que fue diagnosticado con demencia vascular y mencionó que sus médicos creen que la desarrolló a causa de las conmociones cerebrales que sufrió durante sus 11 temporadas en la NFL.
¿Cuál es la verdadera tasa de CTE entre los exjugadores de la NFL?
El autor principal del estudio, el doctor Daniel Daneshvar, describió el estimado de que el 25% de los exjugadores de la NFL cuyos cerebros fueron analizados presentaban CTE como una cifra más cercana al “límite inferior” y considera que sería mucho mayor si los investigadores contaran con una muestra más amplia.
Los investigadores también señalaron que analizaron los certificados de defunción de jugadores de futbol americano que no donaron sus cerebros y encontraron que 215 de esos documentos incluían una enfermedad neurodegenerativa como causa de muerte. Las enfermedades neurodegenerativas son un grupo de padecimientos que provocan que las células nerviosas del cerebro y la médula espinal se dañen y mueran progresivamente con el tiempo. El Alzheimer, el Parkinson y la ELA son algunos tipos de enfermedades neurodegenerativas. El excorredor de los Titans, Chris Johnson, anunció recientemente que padece ELA.
En el extremo superior de la estimación, los investigadores creen que la cifra de exjugadores de la NFL con CTE al momento de su muerte podría llegar hasta el 97%.
“Sabíamos que este proceso de la enfermedad puede ser causado, en parte, por lesiones cerebrales traumáticas repetidas”, dijo Daneshvar. “Pero no sabíamos qué tan común era”.
¿Qué sabemos sobre Daneshvar?
Daneshvar es jefe de Medicina Física y Rehabilitación de Mass General Brigham y de la Facultad de Medicina de Harvard. También es director del HealthSpan Lab, que investiga los factores biológicos, conductuales y ambientales que influyen en la salud a lo largo de la vida y en el funcionamiento cerebral a largo plazo.
Sus áreas de investigación incluyen la esclerosis lateral amiotrófica, las conmociones cerebrales, la encefalopatía traumática crónica y las lesiones cerebrales traumáticas.
¿Qué se puede hacer para reducir las lesiones cerebrales en el futbol americano?
Daneshvar sugirió reducir el tiempo de entrenamiento en la NFL y en los niveles inferiores del futbol americano para disminuir el número de lesiones cerebrales. También señaló que la mayoría de los impactos en la cabeza que experimentaron estos exjugadores de la NFL no ocurrieron durante su etapa profesional.
“Ocurrieron a nivel universitario, a nivel de preparatoria y, en muchos casos, desde las categorías juveniles”, dijo Daneshvar. “Y todos esos golpes acumulados en la cabeza se sumaron y provocaron un mayor riesgo”.
¿Qué ha hecho la NFL para limitar los golpes en la cabeza?
La NFL ha impulsado con fuerza el flag football en los últimos años, en parte porque ofrece a los padres preocupados una alternativa más segura para introducir a sus hijos en este deporte.
La NFL también ha reducido considerablemente el tiempo de entrenamiento de los jugadores durante las últimas dos décadas, por varias razones, incluido un acuerdo entre jugadores y propietarios después de que la liga ampliara su calendario a 17 partidos en 2021. Además, la liga analiza la posibilidad de ampliar el calendario a 18 partidos en un futuro cercano.
Sin embargo, quizá la decisión más importante de la liga para reducir las lesiones en la cabeza llegó cuando permitió que los jugadores utilizaran Guardian Caps durante los partidos hace dos temporadas. Aun así, pocos jugadores han optado por utilizar estos cascos de mayor tamaño y con acolchado adicional durante los encuentros. Muchos jugadores sí los utilizan durante los entrenamientos.
¿Qué jugadores destacados han sufrido CTE?
Mike Webster, histórico centro y miembro del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional, es considerado el primer jugador de futbol americano diagnosticado con CTE. La enfermedad fue descubierta durante una autopsia después de que muriera de un ataque cardíaco a los 50 años, en 2002.
Desde entonces, varias figuras destacadas de la NFL han sido diagnosticadas con CTE después de su muerte, entre ellas Junior Seau, Ken Stabler, Aaron Hernandez, Demaryius Thomas, Dave Duerson y Vincent Jackson.
Muchas familias de jugadores, incluida la de Seau, han presentado demandas contra la NFL debido a las lesiones cerebrales sufridas durante sus carreras en la liga.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 25/08/2026, traducido al español para SI México.