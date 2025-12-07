Enfrentamientos clave y predicciones para Bengals-Bills y más juegos de la Semana 14 de la NFL
Si hay una semana que puede empezar a separar la tabla de posiciones en la NFL, ésa es la Semana 14.
Este domingo hay cinco enfrentamientos de alto calibre para seguir de cerca, seguidos por un duelo interconferencia clave en Monday Night Football.
En la ventana temprana, los Bills y Bengals se enfrentarán en Buffalo por primera vez desde la ronda divisional de la AFC en 2022, con Cincinnati buscando mantenerse con vida en la carrera por los playoffs. Mientras tanto, el equipo local intenta ganar algo de margen en la pelea por los comodines de la AFC, donde actualmente ocupa el séptimo puesto.
En otro frente, los Jaguars y Colts se medirán en EverBank Stadium por el liderato del Sur de la AFC, con Jacksonville llegando con una racha de tres victorias. En la ventana vespertina, en Lambeau Field, los Packers y Bears pelearán por la cima del Norte de la NFC, con el potencial de alterar quién mantiene el sembrado No. 1 de la conferencia.
Finalmente, Sunday Night Football nos ofrece un duelo entre los Chiefs, en caída libre, y unos Texans en ascenso, desde Arrowhead Stadium. Con marca de 6–6, una derrota prácticamente eliminaría a Kansas City de la contienda, lo que significaría perderse la postemporada por primera vez desde 2014. Y el lunes por la noche, los Chargers recibirán a los Eagles en un choque entre equipos de 8–4 que buscan mantenerse bien posicionados dentro de cada conferencia.
Pero empezamos en Buffalo, donde dos de los mejores quarterbacks de la liga estarán frente a frente.
Bengals (4–8) en Bills (8–4)
Línea: Bills -6
Enfrentamiento clave: James Cook vs. el front seven de los Bengals
Dato clave: Cook acumula 1,228 yardas por tierra, la segunda mayor cifra en la NFL.
A pesar de su marca de 4–8, los Bengals todavía juegan por algo. Si ganan los cinco partidos restantes —lo que incluiría barrer la serie ante unos Ravens con marca de 6–6— Cincinnati tendría un 6% de posibilidades de ganar el Norte de la AFC, según The Athletic.
Sin embargo, para conseguir la primera de esas cinco hipotéticas victorias, la defensa de Cincinnati necesitará frenar a Josh Allen y James Cook.
Cook ha sido, posiblemente, el mejor corredor de la liga fuera de Jonathan Taylor. Suma 1,228 yardas y ocho touchdowns, promediando 5.3 yardas por acarreo. Ha sido el caballo de batalla de Buffalo, especialmente con un ataque aéreo que no ha despegado —los Bills no tienen un solo receptor por encima de las 600 yardas. Además, Allen ha corrido para 11 touchdowns y 409 yardas, dándole al coordinador defensivo Al Golden otro factor complicado a tomar en cuenta.
En total, Buffalo tiene la segunda mejor EPA terrestre de la liga, solo detrás de los Colts, con +22.1. Mientras tanto, los Bengals son penúltimos a la defensiva en ese rubro, con -0.08 EPA permitida por acarreo. Todo apunta a que Cook y Allen podrían tener un día enorme, obligando a Joe Burrow y a la ofensiva de Cincinnati a jugar casi perfecto para tener una oportunidad en el oeste de Nueva York.
Veredicto: Buffalo 38, Cincinnati 34
Colts (8–4) en Jaguars (8–4)
Línea: Colts -1.5
Enfrentamiento clave: Jonathan Taylor vs. la defensa de los Jaguars
Dato clave: Jacksonville es primero en la NFL en yardas permitidas por tierra por juego (82.4).
Hace un mes, ¿quién habría imaginado que el Sur de la AFC sería una carrera cerrada?
Avanzamos a la Semana 14, y no solo los Colts han sido desafiados, sino alcanzados. Ambos equipos llegan con marca de 8–4, con Jacksonville teniendo el desempate por récord en la conferencia. Sin embargo, todavía quedan dos enfrentamientos directos entre ellos, comenzando este fin de semana en Duval County.
Esta edición podría definirse por la capacidad de los Jaguars para contener a Jonathan Taylor. Con Daniel Jones jugando con una fractura en el peroné, su movilidad es limitada. Como resultado, Taylor debe mantener a Indianápolis productivo por tierra, además de darle a Jones situaciones de down-and-distance más manejables.
En sus últimos cuatro juegos, Indianapolis tiene marca de 1–3, con derrotas ante Steelers, Chiefs y Texans. ¿El factor en común? Taylor no ha anotado touchdown y ha sido limitado a menos de 100 yardas en cada encuentro. Contra Jacksonville, Taylor enfrenta a la mejor defensa terrestre de la liga, que permite solo 82.4 yardas por tierra por partido. Jacksonville también está empatado en el quinto lugar en promedio de yardas por acarreo permitidas (3.9).
Taylor ha estado brillante esta temporada, liderando la NFL con 1,282 yardas y 15 touchdowns. Si los Colts quieren ganar el domingo, necesitarán su mejor versión.
Veredicto: Jacksonville 23, Indianapolis 20
Bears (9–3) en Packers (8–3–1)
Línea: Packers -5.5
Enfrentamiento clave: Micah Parsons y Rashan Gary vs. la línea ofensiva de los Bears
Dato clave: Green Bay es noveno en porcentaje de presión (35.9%).
Ha pasado mucho tiempo desde que los Bears estuvieron en posición de hacer ruido en la postemporada. No ganan su división ni reciben un partido de playoffs en casa desde 2015. Sin embargo, este domingo Chicago jugará por todo contra los Packers, que buscan tomar control del Norte de la NFC con una victoria en el primero de dos choques en las próximas tres semanas.
Para Green Bay, la clave será presionar al quarterback de segundo año Caleb Williams. Los Packers invirtieron dos selecciones de primera ronda y al tackle defensivo Kenny Clark en un canje para adquirir al All-Pro Micah Parsons, quien ha cumplido con creces. Parsons suma 12.5 capturas y 24 golpes al quarterback, mientras que Rashan Gary también destaca con 7.5 sacks y 15 golpes al pasador.
Los Packers son novenos en tasa de presión (35.9%), pero se enfrentarán a una ofensiva bien diseñada por el coach Ben Johnson. Chicago renovó su línea ofensiva con la llegada de los guards Jonah Jackson y Joe Thuney, y el centro Drew Dalman. ¿El resultado? Los Bears son décimos en la NFL en menor tasa de presión permitida (31.1%).
Para Williams, la protección lo es todo. Cuando no está bajo presión, su EPA es de +59.9. Bajo presión, esa cifra cae drásticamente a -50.3, incluyendo -0.36 por dropback.
Veredicto: Green Bay 24, Chicago 19
Texans (7–5) en Chiefs (6–6)
Línea: Chiefs -3.5
Enfrentamiento clave: Patrick Mahomes vs. Will Anderson Jr. y Danielle Hunter
Dato clave: Anderson y Hunter suman 21.5 capturas combinadas.
Los Chiefs están prácticamente en modo de vida o muerte. Entra Patrick Mahomes.
Nada está funcionando para Kansas City. Ha perdido tres de sus últimos cuatro juegos, sus dos tackles titulares están lesionados y ahora enfrentan a unos Texans encendidos, con cuatro triunfos consecutivos y el mejor dúo de pass rushers de la liga en Anderson y Hunter. Nada ideal.
Y aun así, Kansas City tiene al único hombre capaz de cambiarlo todo. Mahomes no solo es segundo en EPA total, sino primero en EPA bajo presión, con -18.7 y -0.04 por dropback. En esencia, Mahomes es una máquina cuando no está bajo presión, como lo demuestra su EPA de +113.1, la cuarta mejor de la NFL. Pero bajo presión, nadie ha sido más eficiente.
El año pasado, los Texans enfrentaron dos veces a Kansas City en Arrowhead Stadium, incluyendo una ronda divisional. Los Chiefs ganaron ambos encuentros, limitaron a Houston a cuatro sacks y Mahomes no tuvo entregas de balón, pese a que Joe Thuney jugó como tackle y el guardia suplente Mike Caliendo estuvo en la alineación titular, como probablemente ocurra este domingo.
Todo apunta a que los Texans podrían dar la sorpresa… excepto por Mahomes.
Veredicto: Kansas City 19, Houston 17
Eagles (8–4) en Chargers (8–4)
Línea: Eagles -3
Enfrentamiento clave: Kevin Patullo vs. la defensa de los Chargers
Dato clave: Philadelphia lidera la NFL en porcentaje de series de tres y fuera.
Philadelphia necesita despertar. Los Chargers no pueden darse el lujo de perder terreno en la carrera por los comodines de la AFC. El escenario está listo para un duelo jugado desde la desesperación total.
Para los Eagles, la clave es reactivar a sus estrellas. Aunque A.J. Brown ha tenido dos juegos consecutivos de 100 yardas, ambos llegaron en derrotas. ¿La principal causa? Saquon Barkley luce como una sombra de su versión 2024, promediando apenas 3.7 yardas por acarreo y 740 yardas totales. Además, DeVonta Smith registra 60 recepciones para 802 yardas, pero no ha tenido un solo juego de 100 yardas desde el 18 de octubre ante los Vikings.
Para el cuestionado coordinador ofensivo Kevin Patullo, no será sencillo reactivar ese trío. Los Chargers son novenos en EPA por jugada permitida (-0.09), un puesto detrás de los Eagles. Además, Los Ángeles solo ha permitido tres juegos de 100 yardas a un jugador esta temporada: uno a Courtland Sutton como receptor, y dos a corredores (Jacory Croskey-Merritt de Washington y De’Von Achane de Miami).
La buena noticia para Philadelphia: pese a sus problemas ofensivos (24° en yardas y 19° en puntos por juego), siguen siendo una de las mejores ofensivas que los Chargers han enfrentado en meses.
Desde la Semana 8, Los Ángeles se ha medido a Vikings, Titans, Steelers, Jaguars y Raiders, ofensivas que ocupan los lugares 29, 31, 21, 19 y 30 en EPA por jugada. Philadelphia llega como la 15°, mejor que cualquier ofensiva que los Chargers hayan visto recientemente, salvo Jacksonville, que destrozó a Los Ángeles 35–6 hace dos semanas.
Veredicto: Philadelphia 24, Los Angeles 20
